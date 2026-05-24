Valentová po obrovském dramatu padla s Linetteovou. Polka rozhodla v super-tiebreaku
Valentová – Linetteová 7:5, 4:6, 6:7
Valentová i Linetteová vstoupily do duelu bezproblémovými gamy na svém servisu. O patnáct let starší polská tenistka však působila v úvodu utkání jistějším dojmem. To se také vzápětí potvrdilo. Ve čtvrté hře prolomila své soupeřce podání čistou hrou, což vzápětí potvrdila na svém servisu a rychle se dostala do vedení 4:1.
Rodačka z Prahy se ale dostávala do tempa. Výrazně zpřesnila hru, zlepšila se i na returnu a v sedmé hře i ona poprvé uspěla na příjmu. Následně Valentová brejk potvrdila a bylo vyrovnáno – 4:4.
Další dvě hry se nesly jednoznačně ve znamení servírujících hráček, které si svá podání vyhrály čistou hrou. Kritickou situaci přežila Valentová v jedenácté hře, kdy na svém podání odvracela tři brejkové hrozby, pokaždé si ale poradila a šla do vedení. Zkušená Polka vzápětí za nevyužité možnosti zaplatila, když podruhé v zápase ztratila servis a tím pádem i úvodní sadu poměrem 5:7.
I druhý set začala Valentová dobře. Dvakrát za sebou vzala rodačce z Poznaně podání, o své přišla jednou a vedla 4:2. Závěr setu ale české tenistce vůbec nevyšel. Nemohla se spolehnout na servis, Polka naopak zvýšila agresivitu. Od stavu 3:4 ze svého pohledu dvakrát za sebou uspěla na returnu, druhou sadu získala 6:4 a vyrovnala na 1:1.
Rozhodující dějství přineslo velmi nervózní tenis. Pro obě tenistky se stalo podání spíše za trest. Z úvodních sedmi her ho jen v jednom případě udržela Linetteová a vedla 4:3. Až poté se na servisu prosadila i její soupeřka a o vítězce tak nakonec musel rozhodnout super-tiebreak. V něm byla úspěšnější zkušená Polka, po velké bitvě ho získala 11:9 a mohla se radovat z postupu.
Komentáře
Nový komentář
Totiž ta Polka byla v zač. 3.setu na umření, jak ji strašně bolelo koleno... 2x se nechala ošetřovat, kulhala, šourala se, dokonce podávala zespodu, ale měla štěstí na winry. Terka z toho byla tak vykolejená, že dost kazila. A když už to vypadalo, že to ta mrzačka vzdá, TAK SE STAL ZÁZRAK! - Polka najednou běhala jak čamrda!! A nakonec vše uběhala a naťuknutá Terka to už nedotáhla...
No žádný zázrak se nestal, ta Polka je pěkná podrazačka. Já bych tohle sprosté simulantství trestal! A lidi nakonec té "hrdince" tleskali jak blbí - čemu vlastně - tomu podvodu?? Já být Terkou, tak bych té svini ruku nepodal (natožpak se s ní objal) - akorát jí něco potom při odchodu řekla - bylo by dobré zjistit co...
Prostě tohle se sportem nemá nic společného, aby někdo skutečně nemohl a za minutku už byl zdravej jak řípa - takovou regeneraci lidský organismus nemá - to je účelový podvod amorálního psychopata jak vykolejit soupeře - v našem případě hnusné simulantské komediantky - doufejme, že se to té Polce karmicky spravedlivě vrátí......
Čas na zlepšení pro Terezu tímto vypršel a odedneška s příchodem větších obhajob už začne padat žebříčkem zpátky do hlubin, a bohužel, bude to naprosto zasloužené, ukázalo se, že se nikdy neměla dostat do padesátky takhle rychle, jak velmi nevyzrálá ještě je. Přeji jí, ať se jednou vrátí mnohem silnější.
A top 100 udrží v pohodě.
Věta "ukázalo se, že se nikdy neměla dostat do padesátky takhle rychle, jak velmi nevyzrálá ještě je," je, při vší úctě, naprostý blábol, kdyby na top 50 neměla, nebyla by v ní.
A propad do hlubin, pokud bude zdravá, taky nehrozí, i když třeba top 50 neudrží (ale podle mě na konci roku v top 50 bude).