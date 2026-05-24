Valentová po obrovském dramatu padla s Linetteovou. Polka rozhodla v super-tiebreaku

DNES, 17:35
FRENCH OPEN - Tereza Valentová po velké bitvě podlehla v prvním kole French Open zkušené polské soupeřce Magdě Linetteové po setech 7:5, 4:6 a 6:7, v super-tiebreaku 9:11. Další soupeřkou rodačky z Poznaně bude vítězka duelu mezi Lotyškou Jelenou Ostapenkovou a Němkou Ellou Seidelovou.
Tereza Valentová si druhé kolo French Open nezahraje (@ Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Valentová – Linetteová 7:5, 4:6, 6:7

Valentová i Linetteová vstoupily do duelu bezproblémovými gamy na svém servisu. O patnáct let starší polská tenistka však působila v úvodu utkání jistějším dojmem. To se také vzápětí potvrdilo. Ve čtvrté hře prolomila své soupeřce podání čistou hrou, což vzápětí potvrdila na svém servisu a rychle se dostala do vedení 4:1.

Rodačka z Prahy se ale dostávala do tempa. Výrazně zpřesnila hru, zlepšila se i na returnu a v sedmé hře i ona poprvé uspěla na příjmu. Následně Valentová brejk potvrdila a bylo vyrovnáno – 4:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Další dvě hry se nesly jednoznačně ve znamení servírujících hráček, které si svá podání vyhrály čistou hrou. Kritickou situaci přežila Valentová v jedenácté hře, kdy na svém podání odvracela tři brejkové hrozby, pokaždé si ale poradila a šla do vedení. Zkušená Polka vzápětí za nevyužité možnosti zaplatila, když podruhé v zápase ztratila servis a tím pádem i úvodní sadu poměrem 5:7.

I druhý set začala Valentová dobře. Dvakrát za sebou vzala rodačce z Poznaně podání, o své přišla jednou a vedla 4:2. Závěr setu ale české tenistce vůbec nevyšel. Nemohla se spolehnout na servis, Polka naopak zvýšila agresivitu. Od stavu 3:4 ze svého pohledu dvakrát za sebou uspěla na returnu, druhou sadu získala 6:4 a vyrovnala na 1:1.

Rozhodující dějství přineslo velmi nervózní tenis. Pro obě tenistky se stalo podání spíše za trest. Z úvodních sedmi her ho jen v jednom případě udržela Linetteová a vedla 4:3. Až poté se na servisu prosadila i její soupeřka a o vítězce tak nakonec musel rozhodnout super-tiebreak. V něm byla úspěšnější zkušená Polka, po velké bitvě ho získala 11:9 a mohla se radovat z postupu.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

Pavel789
24.05.2026 18:25
MŮŽETE ŘÍCT, PROČ TADY NEPÍŠETE VŮBEC NIC O TOM INCIDENTU VE 3.SETU??..
Totiž ta Polka byla v zač. 3.setu na umření, jak ji strašně bolelo koleno... 2x se nechala ošetřovat, kulhala, šourala se, dokonce podávala zespodu, ale měla štěstí na winry. Terka z toho byla tak vykolejená, že dost kazila. A když už to vypadalo, že to ta mrzačka vzdá, TAK SE STAL ZÁZRAK! - Polka najednou běhala jak čamrda!! A nakonec vše uběhala a naťuknutá Terka to už nedotáhla...
No žádný zázrak se nestal, ta Polka je pěkná podrazačka. Já bych tohle sprosté simulantství trestal! A lidi nakonec té "hrdince" tleskali jak blbí - čemu vlastně - tomu podvodu?? Já být Terkou, tak bych té svini ruku nepodal (natožpak se s ní objal) - akorát jí něco potom při odchodu řekla - bylo by dobré zjistit co...
Prostě tohle se sportem nemá nic společného, aby někdo skutečně nemohl a za minutku už byl zdravej jak řípa - takovou regeneraci lidský organismus nemá - to je účelový podvod amorálního psychopata jak vykolejit soupeře - v našem případě hnusné simulantské komediantky - doufejme, že se to té Polce karmicky spravedlivě vrátí......
Sinuhet1
24.05.2026 18:03
kdyby aspon ta Sara dneska predvedla dobry vykon, ale podle toho co predvadi v posledni dobe asi taky nic nebude
Sinuhet1
24.05.2026 18:18
kurz na Saru 1.6
Liverpool22
24.05.2026 18:25
A na Slůně 2,4 smile
Mantra
24.05.2026 18:25
to neklapne, uvidíš, ta je uplně v p rdel i
tommr
24.05.2026 17:54
Tereza dneska zklamala ve všech ohledech. Nejvíc mě štve že prohrála s tou polskou simulantkou a po zápase se s ní ještě objímala?!
tenisman1233
24.05.2026 17:56
Linette se nachvíli zranila určitě, od 7 gemu jí zabraly prášky a hrála už jako by se nic nestalo.Ale W-UE -3 to není tak zlé.
Liverpool22
24.05.2026 17:57
Já jsem nakvašenej i kvůli Báře. Baptiste navíc půjde ve 3. kole na Rybku Bohužel Bára selhala
Dobry-den
24.05.2026 17:48
Tak hned první den tu máme 2 české kolapsy.

Jen tak dál a přidávat.
com
24.05.2026 17:53
zacalo to uz v kvalde s Karolinou
Mantra
24.05.2026 17:41
prostě jsem to tím cashoutem zavinil, sorry
com
24.05.2026 17:36
no taky zaslouží
Serpens
24.05.2026 17:36
Tereza dohnala letošní špatné výkony na vrchol a nedokázala dnes dotáhnout ani tento zápas, kde měla všechny trumfy v ruce, otočka v prvním a nasednutí na vlnu ve druhém setu, o zranění soupeřky nemluvě.
Čas na zlepšení pro Terezu tímto vypršel a odedneška s příchodem větších obhajob už začne padat žebříčkem zpátky do hlubin, a bohužel, bude to naprosto zasloužené, ukázalo se, že se nikdy neměla dostat do padesátky takhle rychle, jak velmi nevyzrálá ještě je. Přeji jí, ať se jednou vrátí mnohem silnější.
tommr
24.05.2026 17:52
ten sešup začne už po FO. Z loňska tu obhajovala 110 bodů o které teď přijde ...
NOLE_unvaccinated_GOAT
24.05.2026 17:55
Ano, je sranda, jak jí tu mnozí věštili brzkou výhru grandslamu. Možná do dvou let. Teď bude mít hodně velký problém udržet si první stovku.
falcon_heavy
24.05.2026 18:01
To sis trochu zapřeháněl, brzké výhry na GS jí nikdo příčetný nevěštil.

A top 100 udrží v pohodě.
Liverpool22
24.05.2026 18:12
Já "věštím" GS titul Lindě N. a také Terce - dnes to nevyšlo, ale je to zkušenost. Nicméně zamakat musí např. na servisu, ale i dnes má velkou pochvalu na bojovnost. V 1. setu obrat z 1:4 a v STB byla taky dole 1:5, pak tuším 5:7 a ještě to dorovnala. Zkrátka to bylo o pár balónech
Serpens
24.05.2026 18:17
Terka musí hlavně stabilizovat hru od základní čáry, ty chyby jsou někdy těžko uvěřitelné, servis je taky ouvej, ale dnes to nebylo o něm.
Liverpool22
24.05.2026 18:22
Terka se taky nechala rozhodit. "Limetka" se nechala ošetřovat a Terka vypadla z tempa - proto píšu, že je to zkušenost.
Serpens
24.05.2026 18:24
Já se domnívám, že vypadla mnohem dřív, po ztrátě brejku (po velmi laciných chybách) v druhém setu šla kvalita hodně dolů.
falcon_heavy
24.05.2026 17:59
Vidíš to zbytečně černě. Terka dneska nehrála špatně, jo, ten výpadek v druhém setu byl špatný, ale to se stává. Co se třetího setu týče, jak už jsem psal jinde, proti zraněným soupeřkám se špatně hraje, zvlášť když tomu zranění trochu přidávají, jako dneska Linette.

Věta "ukázalo se, že se nikdy neměla dostat do padesátky takhle rychle, jak velmi nevyzrálá ještě je," je, při vší úctě, naprostý blábol, kdyby na top 50 neměla, nebyla by v ní.

A propad do hlubin, pokud bude zdravá, taky nehrozí, i když třeba top 50 neudrží (ale podle mě na konci roku v top 50 bude).
Serpens
24.05.2026 18:15
Hodně bodů má Tereza ještě z turnajů 125, které jí k té padesátce přiblížily, a ty jsou, co si budeme povídat, kvalitativně mnohem níž. Taktéž turnaj v Praze v loňském roce byl velmi slabě obsazený. Žebříček se dá hůře obsazenými turnaji dost zkreslit, ne že ne (viz Iva Jovič, Marie Bouzková, kdysi Caroline Wozniacki atd...), žádný dokonalý nástroj to není. Až bude mít za sebou Terezu sezónu celou na WTA, můžeme říct, jak moc byla padesátka zasloužená.
