ŽIVĚ: Komplikace pro Krejčíkovou. Dánka druhý set otočila, utkání rozhodne třetí sada

DNES, 20:15
Aktuality 28
WTA ATÉNY - Barbora Krejčíková si zahraje o finále turnaje v Aténách. Její soupeřkou bude čtvrtfinálová přemožitelka Sáry Bejlek dánská tenistka Clara Tausonová. Zda se české tenistce podaří zahrát si premiérový letošní titul, sledujte v podrobné reportáži na TenisPortálu.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Tauson Clara
Barbora Krejčíková je v Aténách v semifinále (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Tausonová – Krejčíková 1:6, 6:4, hraje se 3. set

Do semifinálové bitvy s Tausonovou vstoupila Krejčíková podobně jako v předchozích zápasech rozpačitě. Kvůli dvěma dvojchybám se hned při svém úvodním gamu na podání musela vypořádat s brejkbolovou hrozbou, situaci ale i díky povedenému stopbalu zvládla a šla do vedení. Utkání, které se navzdory pozdní večerní hodině hrálo téměř ve třiceti stupních, nabídlo další možnost na prolomení podání i ve druhém gamu.

Tentokrát se do problémů dostala Dánka, i ona se ale předvedla parádním bekhendovým stopbalem a srovnala krok. Čtvrtfinálová přemožitelka Sáry Bejlek byla v úvodu utkání aktivnější hráčkou a i ve třetí hře si vypracovala hned dvě možnosti na brejk. Ani ty ale nevyužila, Krejčíková si pomohla kvalitním servisem i hrou na síti a soupeřku do náskoku nepustila.

Nejdelší hra dosavadního průběhu zápasu se odehrála ve čtvrtém gamu. Krejčíková si vypracovala další tři možnosti na prolomení soupeřčina podání, tu poslední už prolomila a po 34 minutách šla do vedení 3:1. Úroveň hry dvojnásobné grandslamové šampionky nabírala na kvalitě.

Krejčíková si často pomáhala výbornými voleji, brejk potvrdila a vedla už o tři gamy. Svěřenkyně Jiřího Nováka se postupem času mohla opřít i o agresivní hru od základní čáry. V šesté hře znovu uspěla na příjmu, následně set dopodávala a za 48 minut ho získala v poměru 6:1.

Ve druhém setu se do prvních problémů dostala rodačka z Kodaně, která musela ve třetím gamu odvracet dva brejkboly. Tentokrát si ale dokázala poradit a po čtyřech hrách byl stav nerozhodný – 2:2. Hned v následujícím gamu se ale Krejčíková dostala znovu do nadějné situace, když na returnu vedla 40:15. První brejkbol ještě Tausonová odvrátila, na druhý ale Češka vytasila výborný bekhendový return a jako první ve druhém setu uspěla na příjmu.

Krejčíková sice brejk potvrdit nedokázala a poprvé v zápase přišla o podání, smutnit z toho ale dlouho nemusela. Vzápětí to byla znovu nervózní soupeřka, která několika lacinými chybami podruhé za sebou přišla o podání a prohrávala 3:4.  Festival ztracených servisů ale pokračoval. Podruhé o něj přišla i Krejčíková a opět bylo vyrovnáno.

Tausonová se začala mnohem lépe pohybovat, najednou to byla Krejčíková, kdo přestala rychlým úderům soupeřky stačit. Za stavu 4:5 ze svého pohledu přišla znovu o podání, tím pádem i o celou sadu a po hodině a 46 minutách bylo vyrovnáno.

Další informace průběžně doplňujeme.


Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Aténách

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

28
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hanz
18.07.2026 22:19
Když na to nemám fyzicky, dělám debla... nechápu, co je na tom baví, zahrát jeden meč dobře a v dalším odpadnout...
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George_Renel
18.07.2026 22:16
Bára je bezesporu lepší tenistkou.
Ale ta fyzička tam ještě zpátky není a to rozhodne.
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tommr
18.07.2026 22:15
První set odehrála Bára velmi dobře Ve druhým setu měla zpočátku taky navrch ale pak začala vyvádět psí kusy na servisu a set doslova darovala soupeřce ... Ve třetím setu čekám že Bára úplně odpadne a Tauson bude naopak dominovat ...
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baba
18.07.2026 22:11
Tak tohle se opravdu povedlo. Konec 2.setu Bára totálně podělala a připadá mi, že jí dochází síly. ATauson to vidí a ničí ji kraťasy...
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Diabolique
18.07.2026 22:11
Vida, zapletka, treti set.
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tommr
18.07.2026 22:11
Už by to chtělo změnit nadpis článku. Ted už to vypadá vyloženě jako výsměch ...
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hanz
18.07.2026 22:11
Krejča dobře vymleto... tři servy za sebou totál odevzdaný... dánskýmu syslovi stačí stát na místě a rozdávat do stran... hnus tenis
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pantera1
18.07.2026 22:05
Baru, ale zaber dánskej bobr začal hryzat . To smrdí třetím setem .
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tommr
18.07.2026 22:03
Bára dvakrát za sebou totálně selhala při pokusu potvrdit brejk. Třetí šanci už jí Tausonka asi nedá ...
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aligo
18.07.2026 21:55
Ta Klářena je fakt totální nesympoš
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tommr
18.07.2026 21:41
První set velmi dobrej ale ve druhým to začíná váznout. Bára neproměňuje šance a tím si říká o problémy ...
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Mony
18.07.2026 21:35
Vypadá to, že se Bara zase dostává do své TOP formy
Praha se má na co těšit
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tommr
18.07.2026 21:42
jestli dneska Bára vyhraje tak nejspíš do Prahy nepojede ...
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aligo
18.07.2026 21:54
Ale pojede, Bára je v tomhle fakt Češka
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chlebavevaju
18.07.2026 21:12
Dánský tichošlápek je rozený atlet, oproti ní je Karča zLoun hotová sprinterka.
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pantera1
18.07.2026 21:24
Bára je rozjetá, čekala jsem ty šatky s dekoltem, ale ale asi je vytáhne, až na finále .
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PTP
18.07.2026 21:34
Tommy Paul se ti oženil, to si ho špatně hlídáš
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pantera1
18.07.2026 21:37
Já mu to přeju, ať je šťastnej
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frenkie57
18.07.2026 21:39
S tebou by byl také, chyba , že o tobě neví.
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pantera1
18.07.2026 21:43
Jak má tu fotku na Lavór Kapu a je úplně na ježka, vypadá nebezpečně . Ty lichotniku
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frenkie57
18.07.2026 22:04
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pantera1
18.07.2026 21:39
Tobě taky nic neunikne , Keliška hadra .
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Diabolique
18.07.2026 21:11
Docela nakladacka ... ale je super ze Bara jela na takovejhle turnaj pod jeji urovni, i ta Praha by mela byt easy ... snad se rozehraje do formy abe neco ukazala na US hardech.
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pantera1
18.07.2026 20:32
Baru tak pojď na to a vyhrej finále čeká .
Dneska se to musí posichrovat.

Pro štěstí nejhezčí Řek z Clubu Tropicana

https://youtu.be/WYX0sjP6Za8?is=4qGkuubOeYc328G2
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aligo
18.07.2026 20:30
Stream na Báru prosím? :)
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aligo
18.07.2026 20:33
Už má
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aligo
18.07.2026 20:33
Mám
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Mony
18.07.2026 21:34
Sport 1
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