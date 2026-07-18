ŽIVĚ: Komplikace pro Krejčíkovou. Dánka druhý set otočila, utkání rozhodne třetí sada
Tausonová – Krejčíková 1:6, 6:4, hraje se 3. set
Do semifinálové bitvy s Tausonovou vstoupila Krejčíková podobně jako v předchozích zápasech rozpačitě. Kvůli dvěma dvojchybám se hned při svém úvodním gamu na podání musela vypořádat s brejkbolovou hrozbou, situaci ale i díky povedenému stopbalu zvládla a šla do vedení. Utkání, které se navzdory pozdní večerní hodině hrálo téměř ve třiceti stupních, nabídlo další možnost na prolomení podání i ve druhém gamu.
Tentokrát se do problémů dostala Dánka, i ona se ale předvedla parádním bekhendovým stopbalem a srovnala krok. Čtvrtfinálová přemožitelka Sáry Bejlek byla v úvodu utkání aktivnější hráčkou a i ve třetí hře si vypracovala hned dvě možnosti na brejk. Ani ty ale nevyužila, Krejčíková si pomohla kvalitním servisem i hrou na síti a soupeřku do náskoku nepustila.
Nejdelší hra dosavadního průběhu zápasu se odehrála ve čtvrtém gamu. Krejčíková si vypracovala další tři možnosti na prolomení soupeřčina podání, tu poslední už prolomila a po 34 minutách šla do vedení 3:1. Úroveň hry dvojnásobné grandslamové šampionky nabírala na kvalitě.
Krejčíková si často pomáhala výbornými voleji, brejk potvrdila a vedla už o tři gamy. Svěřenkyně Jiřího Nováka se postupem času mohla opřít i o agresivní hru od základní čáry. V šesté hře znovu uspěla na příjmu, následně set dopodávala a za 48 minut ho získala v poměru 6:1.
Ve druhém setu se do prvních problémů dostala rodačka z Kodaně, která musela ve třetím gamu odvracet dva brejkboly. Tentokrát si ale dokázala poradit a po čtyřech hrách byl stav nerozhodný – 2:2. Hned v následujícím gamu se ale Krejčíková dostala znovu do nadějné situace, když na returnu vedla 40:15. První brejkbol ještě Tausonová odvrátila, na druhý ale Češka vytasila výborný bekhendový return a jako první ve druhém setu uspěla na příjmu.
Krejčíková sice brejk potvrdit nedokázala a poprvé v zápase přišla o podání, smutnit z toho ale dlouho nemusela. Vzápětí to byla znovu nervózní soupeřka, která několika lacinými chybami podruhé za sebou přišla o podání a prohrávala 3:4. Festival ztracených servisů ale pokračoval. Podruhé o něj přišla i Krejčíková a opět bylo vyrovnáno.
Tausonová se začala mnohem lépe pohybovat, najednou to byla Krejčíková, kdo přestala rychlým úderům soupeřky stačit. Za stavu 4:5 ze svého pohledu přišla znovu o podání, tím pádem i o celou sadu a po hodině a 46 minutách bylo vyrovnáno.
Komentáře
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Ale ta fyzička tam ještě zpátky není a to rozhodne.
Praha se má na co těšit
Dneska se to musí posichrovat.
Pro štěstí nejhezčí Řek z Clubu Tropicana
https://youtu.be/WYX0sjP6Za8?is=4qGkuubOeYc328G2