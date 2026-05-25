Zklamaný Lehečka: Tohle by se mi nemělo stávat, nedařilo se mi vůbec nic
"Dnes se mi nedařilo vůbec nic. Od rána jsem se necítil ve své kůži, a tak to vypadalo i na kurtu. Je potřeba to hodit za hlavu a těšit se na zbytek sezony, protože dnes ten zápas neměl nic z toho, co jsem se snažil zkoušet v trénincích," řekl Lehečka, který plnil v Paříži roli nasazené dvanáctky. "Vím, že antuka není úplně můj povrch a myslím si, že takové zápasy se občas stanou. Bohužel se mi to ale stalo v 1. kole grandslamu a o to víc mě to mrzí. Nemělo by se to stávat," podotkl.
Příčinu dnešního rozpoložení čtyřiadvacetiletý hráč neznal. "Od rána jsem byl pomalejší, ospalejší, i když jsem se vyspal velice dobře. Podle spánkových dat jsem měl vše, jak bych potřeboval na první den grandslamu. Kdybych se takto cítil v tréninkový den, asi bych nad tím nepřemýšlel. Možná se mi to dostalo malinko do hlavy, ale je brzy, abych dělal závěry. Nechci si z toho dělat velkou hlavu. Sezona je slušná a budu se snažit, abych se zase vrátil k té konzistenci z posledních týdnů," uvedl Lehečka.
Odmítl, že by ho během utkání proti Carreňovi limitovaly konkrétní zdravotní potíže. "Měl jsem tu pár dní na to se připravit, dát se do kupy. Poslední dny jsem to víceméně ladil. Zdravotně jsem byl v pohodě a doufám, že to tak zůstane po zbytek sezony. Tam bych rozhodně žádný problém nehledal," řekl svěřenec trenéra Michala Navrátila.
Lehečka vypadl s 89. hráčem světa Carreňem za necelé dvě hodiny. V utkání si nevypracoval jediný brejkbol, o servis čtyřikrát přišel. O deset let staršímu soupeři prohrál poprvé.
"Je to nepříjemný hráč. Za prvé tím, že je hodně zkušený a na té Tour už hraje dlouho. A jeho hra mi úplně nesedí. Když jsme spolu hráli na rychlém betonu v Dubaji, kde to byly moje podmínky, tak to byl také hodně těsný zápas. Není to lehký soupeř, ale dnes to bylo spíše o tom, jak bych se já s tím popral a to se mi nepodařilo," uvedl Lehečka.
Dvanáctý hráč světa skončil v 1. kole grandslamu podruhé za sebou. V lednu nestačil v úvodu Australian Open na Francouze Arthura Géu. "V Melbourne bych problém hledal někde jinde. Začátek roku jsem neměl takový jako vždycky. S Tomášem Macháčem jsme měli skvělý zápas v Brisbane, ale natrhl jsem si tam šlachu v kotníku, o čemž jsem pár dnů nevěděl. Ovlivnilo to mou přípravu, chyběly mi zápasy a šel jsem s jedním duelem rovnou do grandslamu. Tady byla situace jiná. Čas na přípravu jsem měl a zdravotně se cítil dobře. Nepředvedl jsem ale dobrý výkon a hrál jsem špatně," řekl Lehečka, který označil dnešní vystoupení za "den blbec".
Už vyhlížel nástup travnaté části sezony, která bude vrcholit na přelomu června a července ve Wimbledonu. "Na trávu hodně těším. Bude to zase úplně jiný tenis. Výměny a herní projev od všech hráčů zase bude vypadat úplně jiným způsobem, než vidíme tady. Nikdo už nebude běhat čtyři metry za základní čáru, a když jo, tak se mu to rychle vymstí. Bude zajímavé mít tu šanci vidět, jak se na to hráči připraví. Musím vidět něco pozitivního i v tom, že budu mít víc času se na travnatou část sezony lépe připravit, odjet o něco dřív do Stuttgartu a jede se dál," uvedl Lehečka.
Špatný den. Lehečka na zkušeného Carreňa neuhrál ani set, na French open končí
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře