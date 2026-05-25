Špatný den. Lehečka na zkušeného Carreňa neuhrál ani set, na French open končí

DNES, 13:12
Aktuality 104
FRENCH OPEN - Jiří Lehečka svou cestu na letošním French Open ukončil již v prvním kole. Nad síly české jedničky byl zkušený Španěl Pablo Carreňo, který zvítězil po setech 6:3, 7:6 a 6:3. Dalším soupeřem bývalé světové desítky bude vítěz zápasu mezi Australanem Thanasim Kokkinakisem a domácím Terencem Atmanem.
Profily hráčů
Carreno-Busta Pablo
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka v zápase prvního kola proti Pablu Carreňovi (@ JULIEN DE ROSA / AFP / AFP / Profimedia)

Carreňo - Lehečka 6:3, 7:6 6:3

Naprosto bez problémů na svém servisu vstoupili oba tenisté do druhého vzájemného utkání. Lehečka ztratil v úvodních dvou gamech na podání jediný fiftýn, naprosto stejně na tom byl jeho soupeř a po prvních čtyřech hrách svítil na ukazateli skóre stav 2:2.

V páté hře to byl Lehečka, kdo se dostal do složitého stavu 15:40. První brejkbol ještě odvrátil, druhý už Carreňo proměnil a šel do vedení 3:2. Vzápětí vše potvrdil a vedl už o dva gamy. Český tenista neměl při podání svého soupeře šanci se ani přiblížit k brejku, naopak to byl on, kdo si v deváté hře podruhé v setu prohrál podání a první sadu ztratil za 31 minut 3:6.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Lehečka se do složité situace dostal hned ve druhém gamu, kdy musel odvracet další brejkbolovou hrozbu. Své podání ale uhájil a srovnal na 1:1. Carreňo byl na svém servisu stále naprosto dominantní, když ve čtyřech gamech druhého setu neztratil na podání jediný bod. I česká jednička už byla bezchybná, a o osudu sady tak musel rozhodnout tie-break. V něm však měl znovu jednoznačně navrch přesně hrající Španěl, zkrácenou hru ovládl s přehledem 7:3 a šel do vedení 2:0 na sety.

I v úvodu třetího setu to byl Carreňo, kdo byl aktivnějším hráčem. Hned při prvním Lehečkově podání si vypracoval čtyři brejkboly, český tenista i s trochou štěstí všechny odvrátil a udržel naději na obrat. Ta ale trvala jen chvíli. V třetí hře získal Španěl Lehečkovo podání dokonce čistou hrou, brejk následně potvrdil a šel do vedení už 3:1.

Carreňo, kterému patří 89. místo světa, byl do této doby jasně lepším hráčem. Jednoznačně diktoval tempo výměn, mohl se opřít o výborné podání, často si navíc pomáhal i úspěšnými přechody na síť. Za stavu 2:4 si světová dvanáctka s vypětím sil udržela servis, na returnu ale byl Čech stále bez šance. Carreňo bez problémů hlídal náskok 5:3 a byl kousek od překvapivě jednoznačné výhry.

Unaveně působící Lehečka se už na větší odpor nezmohl, ještě jednou přišel o servis a utkání ztratil ve třech setech 3:6, 6:7 a 3:6.

Výsledky dvouhry mužů na French Open

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

104
Přidat komentář
Levinest
25.05.2026 14:43
Proboha Jirko! Udělat 2 dvojchyby v tiebreaku je katastrofa. Taková prohra je opravdu ostuda. Pokud v tom není nějaká zdravotní indispozice, je to v podstatě neobhajitelné nebo lépe neomluvitelné...
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 14:46
Ostuda je tvuj komentar.
Reagovat
Patik
25.05.2026 14:43
Čakám kedy nejaky český hráč alebo hráčka prehra niekedy lebo bol proste slabší/ia ale viem ze to sa nikdy nestane lebo všetci akosi vždy prehrávaju iba smolne.. zly deň zle počasie zlá konstalacia hviezd..no nebyť tych zlých dní to by už bolo grandslamov.
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 14:46
Jirka vyhral uz jen tim, ze se na tenhle turnaj dostal.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
25.05.2026 14:46
tos mi připomněl slovenské hokejisty ale ano, aj u našich to tak někdy bývá.
Reagovat
Schweini
25.05.2026 14:30
Tohle jednoznačně ostuda je. Nejde o to, že prohrál 3:0, ale za celý zápas mít jedno eso a nedostat se ani k jednomu BB je vážně marný.
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 14:32
Ke kolika BB ses dostal ty?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
25.05.2026 14:08
Sem bohužel slovo vostuda patří. Starej kořen Busta a J2rka, česká naděje na top10, uhraje při jeho 1.servisu 9 opravdu 9? bodů. Zato si nevytvoří ani jeden BB, dá jediné eso a 4 dvojchyby.
Jsem nakonec rád, že jsem musel pracovat a o tuhle jistojistě nadmíru výživnou podívanou jsem přišel.
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 14:13
Co si to vubec dovolujes, ty Smide jeden? Omluv se!
Reagovat
Pavol
25.05.2026 14:15
Carreňo hral nad svoj štandart. Dnes by dal aj Djokoviča.
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 13:47
Jirka uhral 12 gamu, coz je jako dva sety. Fantasticky vysledek, nikdo tady z vas tohle nedokazal. Jirka si zaslouzi vsechno chvalu sveta.
Reagovat
Blondie
25.05.2026 13:55
Hodně tě to baví?
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 13:57
Já fandím českým hráčům už dlouho. To si ty ještě nosila plínky a cucala mateřské mléko, když já už fandil.
Reagovat
Mantra
25.05.2026 14:09
ale jdi ty... staříku
Reagovat
Pavol
25.05.2026 13:56
Áno máš pravdu vo všetkom. Úplne s tebou súhlasím.
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 13:57
Je to tak Pavole, zdravím tě, bratře slovenský.
Reagovat
Pavol
25.05.2026 14:11
Aj Ja ťa zdravím aj českým hráčom a hráčkam fandím. Aj hokejovým hráčom fandím.
Reagovat
melounek777
25.05.2026 13:58
Všechnu chválu si určitě nezaslouží .
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 13:58
777 melounků ale ano
Reagovat
Nenela
25.05.2026 14:36
Co je to tu za noveho trolika?
Reagovat
Soptik
25.05.2026 13:41
No jo no, neměl jsi tam jirko vůbec jezdit, antuka není tvůj povrch
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
25.05.2026 13:36
Tenhle článek vysvětluje příčinu toho, proč Lehy dnes tak katastrofálně selhal proti starému Bustičkovi. https://www.tenisportal.cz/zpravy/lehecka-je-na-novem-zivotnim-maximu-muchova-drzi-elitni-desitku-56835/
On má celokariérní problém zvládat roli favorita a když právě dosáhl nejvyššího postavení v žebříčku za celou svou kariéru, tuplem to nezvládl. A i ze statisticko-pravděpodobnostního hlediska to dává velký smysl. Jelikož nejsnáze se padá z nejvyšších výšek. Tradeři (a kryptotradeři ještě mnohem víc) o tom vědí velmi dobře.
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 13:37
Jirka nema co komu dokazovat.
Reagovat
Pavol
25.05.2026 13:34
Lehečka prehral prvý set a v druhom sa držal s problémami. A aj tak ponúkli live kurz 3,23 na Bustu. No že veľmi pekne ďakujem.
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 13:34
Ubozaci a trosky se tady smejou Jirkovi, co je 12. na svete a dostal se na turnaj pro 128 nejlepsich. Nechapu.
Reagovat
Pavol
25.05.2026 13:39
Ja sa mu nesmejem. Ja mu ďakujem. Je naňho spoľahnutie. Ale už minule mal s ním problém na tvrdom povrchu takže nič prekvapujúce.
Reagovat
Marduch
25.05.2026 13:31
Zarputilyho Busticku zname, ten kdyz se zatne a ma den a treba je i horko:) tak je ale lautr neprijemnej... Takovej rodak z Belehradu by mohl vypravet, kdyz se utkali na OH v Tokiu a na neslavnem USO:/
Reagovat
r176
25.05.2026 13:16
Ale super v expreskách . v 12.00 hod Lehečka na maximu a v 13.13 hod končí v 1 kole
Reagovat
melounek777
25.05.2026 13:59
Působí to komicky, ale expresky za to nemůžou .
Reagovat
pantera1
25.05.2026 13:15
Jirko v prvním kole to ne, ale já jsem měla z toho Busťáka nedobrý pocit a právem. Snad to Muška trochu vylepší .
Reagovat
elskjer
25.05.2026 13:15
3:0 v 1.kole GS je pro atp11 dost potupne
Reagovat
Ondra979
25.05.2026 13:14
tak treba priste...ale zklamani to je
Reagovat
Mantra
25.05.2026 13:14
rozkaz zněl jasně: hrej to na tři sety, ať se neunavíš
Reagovat
Georgino
25.05.2026 13:29
Reagovat
Mantra
25.05.2026 14:10
tak nabízí se to - je to zábava
Reagovat
r176
25.05.2026 13:31
Reagovat
GaelM
25.05.2026 14:17
Reagovat
HAJ
25.05.2026 13:14
Lehy byl rád, že to skončilo. Absolutní převaha Busty. Jirka se nepropracoval ani k jednomu BB, ba ani ke shodě při podání Španěla.
No, tento povrch mu nesedí.
Reagovat
darek.vrana
25.05.2026 13:11
To byl teda útok na top 10.
Reagovat
Mantra
25.05.2026 13:12
včera slavil top žebříček
Reagovat
r176
25.05.2026 13:14
Herně byl v Top 5 . Výsledek není podstatný
Reagovat
r176
25.05.2026 13:19
Třeba mu Černošek hodí lano do Prostějova ale tam je za hvězdu Mrva tak nevím
Reagovat
r176
25.05.2026 13:11
Je čas udělat pááááá páááááá
Reagovat
Liverpool22
25.05.2026 13:22
smile smile
Reagovat
peek
25.05.2026 14:09
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 13:05
Jirka hraje dneska naprosto fantasticky.
Reagovat
dorsch2
25.05.2026 13:09
vela si nanho stavil?
Reagovat
melounek777
25.05.2026 14:00
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 13:05
Jirka hraje dneska naprosto fantasticky.
Reagovat
SydneyOpen
25.05.2026 13:01
To je úžasný start na GS klukům ty GS prostě vůbec nejdou, přitom všichni tři mají hru občas postoupit min. do 4. kola a ČF/SF, ale pořád jsou rádi za 2., 3.kolo
Reagovat
Mantra
25.05.2026 13:08
trochu to bude asi tou situací - naši hráči (většina) jsou vlastně z bohatých rodin (v naší společnosti), není to nijak zlé, jen uvaha - oni vyrůstají od mala v tom, že jsou top, a tím drilem a podmínkami tam dojdou, ale vlčáci, kteří to vydřeli a náhodou se dostali do slamu na 1-3kolo, to prostě jedou na krev, bez ohledu, bez omezení svou rozmazleností. je to jen úvaha
Reagovat
dorsch2
25.05.2026 13:17
mozno to ma nejaky vpliv, ale nie zasadny, Alcaraz pochadza zo skromnych pomerov, trocha si zarobil a uz by chcel zit normalny zivot, Jessica Pegula je dcerou miliardara s uplne inym pristupom
Reagovat
Mantra
25.05.2026 14:14
je to pravda, ale koukám na to českými očima, a taky mám jednu konkrétní osobní zkušenost s tátou jedné hráčky. platil ameriku - akademii, turnaje a vše a najednou v 19-21 se ukázalo, že to není jen o penízích. Nejvtipnější nakonec je to, že se ukazuje, že jho peníze jsou vlastně peníze Severočeských vodáren a kanalizací
Reagovat
Mantra
25.05.2026 14:16
fuj, zase. ta čeština
Reagovat
darek.vrana
25.05.2026 13:08
Zrovna Jirka už má 2 čf, to jde. Holt musí zabrat ostatní. Ale je škoda, že zrovna měl pěkný los a mohl jít daleko. Ale to je u našich vždycky.
Reagovat
chlebavevaju
25.05.2026 12:55
Tohle zraje. https://www.tenisportal.cz/zpravy/muzu-byt-jako-alcaraz-a-sinner-lehecka-vi-co-mu-chybi-k-prekonani-vykonnostni-propasti-53578/
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 12:57
Ty chudacku, on se dostal mezi 128 nejlepsich.
Reagovat
r176
25.05.2026 13:33
Reagovat
darek.vrana
25.05.2026 12:54
Tvl, on si musí dva nejhorší výkony v roce vybrat zrovna na GS.
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 12:56
Uhral uz 11 gamu, kolik si jich uhral ty? Ubozaku jeden. Ten zvracejici smajlik, to si Jirka nezaslouzi.
Reagovat
PTP
25.05.2026 12:57
To si Jirka nezaslouží a taky si dnes asi nezasouloží.
Reagovat
chlebavevaju
25.05.2026 12:58
Lucinka bude pěkně na**ná, dovolená v čudu.
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 12:59
Pane, Tomasi Potmesile, porad ma zdrave obe ruce.
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 12:50
Fenomenalni Jirka Lehecka 10 gamu na turnaji pro 128 nejlepsich. Je to obrovsky uspech.
Reagovat
dorsch2
25.05.2026 12:52
co my slovaci by sme za to dali
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 12:52
Presne tak, Jirka je uzasny sportovec.
Reagovat
PTP
25.05.2026 12:55
Celej ropovod Družba a Nízké Tatry k tomu.
Reagovat
melounek777
25.05.2026 14:02
Ono by se stačilo zeptat JL a hned by bylo vidět, jak si tento "úspěch" považuje .
Reagovat
HAJ
25.05.2026 12:49
Lehy je asi hotový. Busta ho ve 3. ničí.
Reagovat
Blondie
25.05.2026 12:42
Začala jsem koukat, čekám megaobrat, Lehe!
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 12:44
Uz to, ze hraje na grandslamu je neuveritelny uspech. Je mezi 128 nejlepsimi na celem svete, z miliardy lidi.
Reagovat
alcaraz.dva
25.05.2026 12:51
nejsou tam jen ty nejlepsi...16 mají WC
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 12:52
Jestli nejaky z nich musel na WC je uplne jedno, to je prirozena lidska potreba.
Reagovat
alcaraz.dva
25.05.2026 12:53
Nemusel
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 12:54
Tak vidis.
Reagovat
alcaraz.dva
25.05.2026 14:21
Zatím pry musel jen jeden

https://youtube.com/shorts/1PG6wTept_k?is=w7KjumEpCN76aoBN
Reagovat
melounek777
25.05.2026 14:03
Ohledně počtu lidí na této planetě máte evidentně mylné informace .
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 12:36
Jirka uz dneska uhral 9 gamu, je sikovnej.
Reagovat
HAJ
25.05.2026 12:35
Lehy se v TB úplně zhroutil. Ten povrch mu vyloženě nesedí.
Reagovat
r176
25.05.2026 12:34
0:2 hmmmm
Reagovat
HankMoody
25.05.2026 12:33
Jirka Neumann je hotovej. Hrozila mu ale prohra, to je treba zminit.
Reagovat
elskjer
25.05.2026 12:32
posledni dva micky symbolicke pro leheckuv nemastny neslany vykon
Reagovat
darek.vrana
25.05.2026 12:31
Jo, tak to byl zase tiebreak snů.
Reagovat
Mantra
25.05.2026 12:30
je pěkný jak to Busta hraje tak na pohodu a v "suchém". Jíra už začíná opět rudnout. Ten stejně jednou zkolabuje na place.
Reagovat
Mantra
25.05.2026 12:28
včera holky, dneska kluci, v pátek to můžeme uzavřít
Reagovat
Mantra
25.05.2026 12:21
J2rka se drží zuby nehty
Reagovat
Pavol
25.05.2026 12:17
Zatiaľ si Carreňo s ním robí čo chce.
Reagovat
Petr1972
25.05.2026 12:07
Hoří i ve druhém. To bude rychlovka
Reagovat
Mantra
25.05.2026 11:50
prohlášení že se chce Careňo dostat zpět do stovky je asi něčím podloženo
Reagovat
Mantra
25.05.2026 11:47
btw. Bustička tu má někde schovanou Fanynku
Reagovat
alcaraz.dva
25.05.2026 12:37
Nenech se nikým omezovat
Reagovat
Mantra
25.05.2026 13:04
já nemyslel tebe
Reagovat
Mantra
25.05.2026 11:45
tak Lehy jde na to zkušeně, čeká až se veterán unaví
Reagovat
Tomas_Smid_fan
25.05.2026 11:52
jako Usyk
Reagovat
tenisman1233
25.05.2026 11:53
To lehyho 2.podání je strašné.
Reagovat
melounek777
25.05.2026 14:05
No, a nedočkal se .
Reagovat
Kreuz
25.05.2026 11:27
Spanel na antuce je jak veprovy na paprice
Reagovat
Diabolique
25.05.2026 11:09
A Spanel tam ma spoustu fanousku ... tak Jiriku, drz se!
Reagovat
Diabolique
25.05.2026 11:07
Tak Dalik nic, asi uz z Parize odjel, ale Lucky loser neni. Ona tam je spousta podminek co musi hrac cekajici na lucky losera kazdy den splnit, cekat tam na miste a byt pripraven do 15 minut hrat ... a protoze Svrcina neco z toho nesplnil, dostal to dalsi v poradi, Gaubas.
Reagovat
The_Punisher
25.05.2026 11:15
Skoda :(
Reagovat
Mantra
25.05.2026 11:46
si asi teď drbe hlavu
Reagovat
subaru
25.05.2026 11:55
Ještě byl jeden před ním.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
25.05.2026 12:00
Gaubas je no.133 a Svrčina no.111. Tudíž ti výše nad námi ve vlákně mají pravdu.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
25.05.2026 12:03
Já jeho přístup nechápu, když se jedná nějak o 87k USD. Fakt Dalík co může po...t to pos...e. Jako v minulosti když si dvakrát, když byl na úrovni challengerů, si nechal dát velice vysoké pokuty za urážení rozhodčích. Druhá jeho pokuta znamenala, že se z první nepoučil.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist