Špatný den. Lehečka na zkušeného Carreňa neuhrál ani set, na French open končí
Carreňo - Lehečka 6:3, 7:6 6:3
Naprosto bez problémů na svém servisu vstoupili oba tenisté do druhého vzájemného utkání. Lehečka ztratil v úvodních dvou gamech na podání jediný fiftýn, naprosto stejně na tom byl jeho soupeř a po prvních čtyřech hrách svítil na ukazateli skóre stav 2:2.
V páté hře to byl Lehečka, kdo se dostal do složitého stavu 15:40. První brejkbol ještě odvrátil, druhý už Carreňo proměnil a šel do vedení 3:2. Vzápětí vše potvrdil a vedl už o dva gamy. Český tenista neměl při podání svého soupeře šanci se ani přiblížit k brejku, naopak to byl on, kdo si v deváté hře podruhé v setu prohrál podání a první sadu ztratil za 31 minut 3:6.
Lehečka se do složité situace dostal hned ve druhém gamu, kdy musel odvracet další brejkbolovou hrozbu. Své podání ale uhájil a srovnal na 1:1. Carreňo byl na svém servisu stále naprosto dominantní, když ve čtyřech gamech druhého setu neztratil na podání jediný bod. I česká jednička už byla bezchybná, a o osudu sady tak musel rozhodnout tie-break. V něm však měl znovu jednoznačně navrch přesně hrající Španěl, zkrácenou hru ovládl s přehledem 7:3 a šel do vedení 2:0 na sety.
I v úvodu třetího setu to byl Carreňo, kdo byl aktivnějším hráčem. Hned při prvním Lehečkově podání si vypracoval čtyři brejkboly, český tenista i s trochou štěstí všechny odvrátil a udržel naději na obrat. Ta ale trvala jen chvíli. V třetí hře získal Španěl Lehečkovo podání dokonce čistou hrou, brejk následně potvrdil a šel do vedení už 3:1.
Carreňo, kterému patří 89. místo světa, byl do této doby jasně lepším hráčem. Jednoznačně diktoval tempo výměn, mohl se opřít o výborné podání, často si navíc pomáhal i úspěšnými přechody na síť. Za stavu 2:4 si světová dvanáctka s vypětím sil udržela servis, na returnu ale byl Čech stále bez šance. Carreňo bez problémů hlídal náskok 5:3 a byl kousek od překvapivě jednoznačné výhry.
Unaveně působící Lehečka se už na větší odpor nezmohl, ještě jednou přišel o servis a utkání ztratil ve třech setech 3:6, 6:7 a 3:6.
Výsledky dvouhry mužů na French Open
Jsem nakonec rád, že jsem musel pracovat a o tuhle jistojistě nadmíru výživnou podívanou jsem přišel.
On má celokariérní problém zvládat roli favorita a když právě dosáhl nejvyššího postavení v žebříčku za celou svou kariéru, tuplem to nezvládl. A i ze statisticko-pravděpodobnostního hlediska to dává velký smysl. Jelikož nejsnáze se padá z nejvyšších výšek. Tradeři (a kryptotradeři ještě mnohem víc) o tom vědí velmi dobře.
No, tento povrch mu nesedí.
