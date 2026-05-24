Djokovič po bitvě s Mpetshim Perricardem: Tohle nebylo součástí plánu...
Pro Djokoviče jde o čtvrtý turnaj sezony a teprve druhý na antuce. Po neúspěšném vstupu v Římě potřebuje podle vlastních slov získat herní rytmus a nasbírat minuty na kurtu, aby mohl ve druhém týdnu turnaje konkurovat nejlepším hráčům. Mpetshi Perricard pro něj nebyl ideálním soupeřem, přesto si Srb připsal první letošní vítězství na antuce.
Po utkání Djokovič připomněl, že se stal hráčem s nejvyšším počtem odehraných grandslamových turnajů. "Pravdou je, že si nejsem moc vědom počtu účastí, ale je to skvělá statistika. Jakmile jsem se dostal na kurt, realita byla taková, že to byl velmi těžký zápas, zejména psychicky. V klíčových momentech jsem musel udržet nervy na uzdě, což se mi v prvním setu nepodařilo," uvedl Srb.
Zlom podle něj nastal po ztrátě úvodní sady. "Poté se věci vyvíjely dobře. Od té chvíle jsem dokázal mnohem lépe předvídat pohyby soupeře. V úvodní fázi jsem neměl šanci. Giovanniho podání je jedno z nejúžasnějších, co se týče přesnosti a rychlosti, s jakými jsem se ve své kariéře setkal. Někdy prostě musíte doufat a mít štěstí. Upřímně řečeno, nikdo se s ním nechce utkat v losu. Pokud se mu podaří zlepšit některé aspekty, mohl by mít velmi světlou budoucnost," ocenil svého soupeře.
Djokovič se následně vyjádřil také k náročnosti turnajů ve svém věku. "S přibývajícími lety se samozřejmě všechno stává těžším. Pro mě asi není nejlepší strategie přijet na Roland Garros a v každém kole očekávat takové bitvy. Ve skutečnosti to nebylo součástí plánu, ale vzhledem k okolnostem jsem to musel přijmout," řekl.
Na závěr zmínil i svou fyzickou připravenost a hledání optimální formy. "Musel jsem se důkladně připravit, abych přijel do Paříže a podal dobrý výkon. Teď se uvidí, jak moje tělo zareaguje, ale také musím najít hru, kterou chci. Vím, že je to součást procesu,“ dodal Djokovič.
