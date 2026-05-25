Djokovič v parádním zápase přehrál Mpetshiho Perricarda
Mpetshi Perricard – Djokovič 7:5, 5:7, 1:6, 4:6
Na antuce odehrál Djokovič v letošní sezoně jediný duel, který navíc v Římě nezvládl a prohrál s Chorvatem Dinem Prižmičem. Přesto vstupoval do duelu s Mpetshim Perricardem v roli jasného favorita. V prvním setu byli oba tenisté na svém servisu naprosto dominantní. Francouz za velké podpory domácího publika pálil na svého slavnějšího soka rány dosahující až 230kilometrové rychlosti, ani Djokovič neměl žádné problémy a po deseti odehraných gamech svítil na ukazateli skóre stav 5:5.
Klíčový moment první sady tak přinesla následující hra. Srbská legenda se dostala pod Francouzův tlak, zjevně znervóznělý šampion sice stihl odvrátit tři brejkbolové hrozby, na čtvrtou ale už nestačil a jako první o své podání přišel. Mpetshi Perricard, který při svých dosavadních pěti účastech v hlavní soutěži French Open vyhrál jediný zápas, už žádné problémy nepřipustil. Sadu dovedl za 49 minut do vítězného konce 7:5 a šel do překvapivého vedení 1:0 na sety.
Djokovič dlouho nemohl najít na returnu na výborně podávajícího soupeře zbraň. Šanci dostal za stavu 3:2 ze svého pohledu, kdy si vypracoval vedení 40:15. Především při druhé brejkbolové možnosti měl velkou šanci svého rivala na síti prohodit, možnost ale nevyužil a rodák z Lyonu své podání udržel.
Další tři brejkboly měl trojnásobný pařížský šampion za stavu 4:3, ani tentokrát ale své možnosti nezakončil a znovu bylo vyrovnáno. Parádní tenis vrcholil v samotném závěru sady. Za stavu 6:5 měla srbská legenda další čtyři možnosti, jak konečně vzít svému soupeři podání. Tři Francouz k nadšení většiny fanoušků odvrátil, čtvrtou už ne, a Djokovič tak získal druhý set 7:5 a srovnal na 1:1.
Ve druhém gamu třetího setu si francouzský mladík podruhé v řadě prohrál podání, co pro něj ale bylo mnohem horší, byly problémy s předloktím na pravé ruce, které ho v následujících hrách evidentně omezovaly. Djokovič se rychle ujal vedení 3:0, až poté se Mpetshi Perricard dostal do hry a připsal si první game. Limitovaný Francouz se ale nemohl opřít do servisu tak, jak byl zvyklý, což se projevilo jeho dalším ztraceným servisem. Bělehradský rodák ovládl třetí set jasně 6:1 a šel do vedení 2:1.
Podání Francouze ztratilo na razanci, čehož Djokovič okamžitě využil i na začátku čtvrté sady, znovu prolomil soupeřův servis a zdálo se, že už utkání dovede k vítěznému konci. Srb ale vzápětí zahrál svůj nejhorší game v zápase. Několika lacinými chybami dovolil soupeři návrat do setu a bylo vyrovnáno – 1:1.
Klíčový moment tak přinesla sedmá hra, kdy čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion ukázal, proč je považován za jednoho z nejlépe returnujících hráčů historie. Podruhé v setu vzal Mpetshi Perricardovi servis a utkání už bez problémů dovedl k vítěznému konci po setech 5:7, 7:5, 6:1 a 6:4.
"Chtěl bych pogratulovat Mpetshimu, hrál skvěle. V prvních dvou setech bylo skoro nemožné returnovat jeho podání. Jsem šťastný, že jsem to zvládl a dokázal jsem si počkat na svou šanci," říkal ve francouzštině Djokovič.
Výsledky mužské dvouhry na French Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
