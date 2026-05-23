Nevídané teplo. Podmínky jsou určitě jiné, říkala po hladké výhře v Paříži Bouzková
"Letos je tady nevídané teplo. Dnes mi to tady připadá spíš jako Australian Open než Roland Garros. Podmínky jsou určitě jiné," řekla Bouzková. "Jsem ráda, že jsem nakonec zvládla utkání takhle rychle. Člověk má na grandslamu samozřejmě mnohem větší nervy a je víc stažený. I když hrajete jen hodinu a devět minut, určitě se ten zápas projevil vnitřně jako delší, než byl," uvedla.
Nasazená sedmadvacítka Bouzková přešla na antuku na začátku dubna, kdy ovládla turnaj v Bogotě. Na dalších turnajích v Madridu a Římě vypadla hned po prvním zápase, naposledy se ale dostala do čtvrtfinále ve Štrasburku.
"Štrasburk mám ráda, protože si můžu víc zvyknout na antuku. Zahrát si nějaké zápasy před grandslamem se hodí. Ještě ve čtvrtek jsem hrála tam a dnes už mám po prvním zápasu tady v Paříži. To mi sedlo," řekla Bouzková. "Na antuce jsem začala brzo, Madrid a Řím mi trochu nevyšly a snažila jsem se z toho dostat. Bylo dobré, že jsem do toho hrála debla a udržela se v zápasovém rytmu," řekla Bouzková.
Sedmadvacetileté hráčce z Prahy, která se dostala do 2. kola Roland Garros potřetí za sebou, pomáhá v Paříži trenér López. "Už jsme se o tom bavili v Austrálii, že půlku turnajů je plus minus Marc a tu druhou půlku Tonda (Bolardt). Byl se mnou ve Štrasburku, tady je také a potom na trávě to bude zase rozpůlené jinak. Jsem ráda, že tu se mnou je. Je to pozitivní přídavek do mého týmu. Dodává mi na kurtu hodně pozitivních věcí, zvláště teď na antuce. Dává mi dobré rady a já se toho snažím držet," uvedla Bouzková.
Vedle dvouhry plánuje hrát na Roland Garros také čtyřhru. Nastoupí do ní znovu po boku Španělky Sary Sorribesové, s níž hrála dříve. Devětadvacetiletá Sorribesová si vloni dala pauzu od tenisu kvůli fyzickému a psychickému vyčerpání.
"Těším se na to hrozně moc. Měly jsme hrát debl v Madridu, ale tam nakonec hrála jen v kvaldě a nevyšlo to. Před Římem se zase zranila. Teď nám to párkrát nevyšlo, ale byly jsme domluvené, že se zase k sobě vrátíme. Jsem za to hrozně ráda a těším se na náš první zápas po dlouhé době," uvedla Bouzková.
V prvním kole narazí na indonéskou dvojici Janice Tjenová, Aldila Sutjiadiová. Se Sutjiadiovou se utkala Bouzková na Roland Garros také před třemi lety, kdy právě po boku Sorribesové postoupily do čtvrtfinále po diskvalifikaci, když jejich druhá soupeřka Japonka Miju Katóová trefila během přerušené hry balonkem sběračku míčků.
"Neberu to jako špatné znamení. Už je to hodně času a i s Katóovou jsme od té doby hrály nějaký debl. Teď už je to jedno," doplnila Bouzková.
