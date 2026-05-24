Výborný start! Bouzková na French Open vyřídila Italku a slaví klidný postup
Bronzettiová - Bouzková 3:6, 1:6
S pořádnou dávkou štěstí postoupila do hlavní soutěže Bronzettiová, když v závěrečném kvalifikačním kole odvrátila proti Ukrajince Katarině Zavatské tři mečboly. Duel prvního kola začaly obě tenistky čistou hrou na příjmu, v následujících minutách však byla jistější a agresivnější hráčkou ve výměnách Bouzková. Za stavu 3:2 také podruhé v zápase prolomila Italce servis, brejk následně, byť s problémy, potvrdila a získala třígamový náskok.
Italská tenistka, která byla před dvěma lety 46. hráčkou světa, se v prvním setu dopouštěla řady nevynucených chyb, čímž situaci své soupeřce velmi zjednodušovala. Bouzková si už nabídnutou šanci ujít nenechala, úvodní sadu získala za 37 minut 6:3 a šla do vedení.
Výborný game zahrála rodačka z Prahy ve třetí hře druhého setu. Agresivní hrou zatlačila svou soupeřku daleko za základní čáru, poprvé ve druhém setu jí vzala podání a vedla 2:1. Bouzková i nadále jednoznačně udávala tempo výměn. Bronzettiová na svou soupeřku nestačila jak v razanci, tak v přesnosti úderů, často se dopouštěla jednodušších chyb.
Přestalo se jí dařit i na podání a když si za stavu 1:3 podruhé v setu prohrála podání, bylo o osudu utkání prakticky rozhodnuto. Bouzková dovedla utkání k bezproblémovému vítězství za pouhou hodinu a deset minut hry 6:3, 6:1 a mohla slavit pohodový vstup do turnaje. Maximem české tenistky v Paříži je zatím účast ve třetím kole, kam se dostala v sezonách 2024 a 2025.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
