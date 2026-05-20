Rozdíl dvaceti let, rozštípaná raketa i parádní gesto vítěze. Wawrinka v Ženevě dohrál
Wawrinka – Michelsen 6:7, 6:7
Poslední sezona a navíc domácí turnaj v Ženevě. Obrovská motivace ještě ukázat domácím fanouškům, že pořád dokáže hrát špičkový tenis, hnala Wawrinku i do duelu s Michelsenem. V prvních gamech se oba borci mohli opřít o vynikající servis. V ideálních tenisových podmínkách se do problémů dostal až v sedmé hře Američan, ze stavu 15:40 se díky výbornému podání dostal a svého soupeře do brejku nepustil.
Wawrinka si ale na svou chvíli počkal jen o pár minut déle. Za stavu 4:4 už Michelsenovi nepomohlo nic a Švýcar k nadšení drtivé většiny fanoušků šel set dopodávat. O dvacet let mladší soupeř neměl pro jízdu domácí legendy pochopení. I on poprvé uspěl na příjmu a srovnal.
Sadu tak musel rozhodnout tie-break. V něm měl od prvních míčů navrch Michelsen, když se ujal vedení 3:0. Trojnásobnému grandslamovému šampionovi se i přes veškerou snahu nedařilo svého soupeře dostat pod tlak a za stavu 1:5 si tak vybil zlost na raketě. Americký tenista, kterému v žebříčku patří 41. místo, dovedl zkrácenou hru k vítěznému konci a po 48 minutách šel do vedení.
Do druhého setu ale vstoupil švýcarský veterán nezasažen nevydařenou koncovkou úvodního dějství. Za stavu 2:1 ze svého pohledu vzal rivalovi podání a vedl už o dva gamy. Ovšem opět se opakovala situace z prvního setu, Wawrinka brejk nepotvrdil a Michelsen velmi rychle srovnal skóre na 3:3. Bývalá světová trojka slavila vítězné míče na své poměry emotivně, navíc se Švýcar snažil hecovat publikum k ještě větší podpoře.
Blízko vítězství ve druhém setu se Wawrinka dostal za stavu 6:5, kdy vedl při Američanově podání 30:0. Ten ho však k setbolu nepustil a i druhé dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní byl opět úspěšnější žebříčkový favorit, získal ji poměrem 7:4 a mohl slavit postup do čtvrtfinále. Michelsen však okamžitě po zápase prokázal tenisové legendě respekt, když gesty i zdviženým palcem naznačoval, že potlesk patří výhradně jeho soupeři.
Výsledky dvouhry na turnaji ATP 250 v Ženevě
