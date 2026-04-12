Klíčové momenty kariéry? Schopnost uspět proti nejlepším hráčům světa, říká Wawrinka
V rozhovoru pro TennisChannel se Wawrinka zamyslel nad svou dlouholetou kariérou i nad vývojem současného tenisu. "Snažím se najít způsob, jak si to užít a neustále se posouvat dopředu," uvedl a připustil, že už nevyhrává tolik zápasů jako dříve. Jeho přístup se však nemění. "Nehraji jen proto, abych se rozloučil," zdůraznil s tím, že jeho cílem je stále vyhrávat zápasy a zůstat konkurenceschopný na okruhu.
Jeho cesta mezi elitu přitom nebyla přímočará. Wawrinka se prosazoval postupně, opíral se o každodenní práci a trpělivost. "Veškeré sebevědomí pramení z každodenní práce," prohlásil. Právě tento přístup podle něj stál za jeho úspěchy, včetně tří grandslamových titulů a vítězství nad světovými jedničkami ve finálových zápasech. "Když jsem byl mladý, obětoval jsem některé turnaje, abych se zlepšil," vzpomínal.
"Za klíčové momenty své kariéry považuji schopnost uspět proti nejlepším hráčům světa. Když hrajete proti jedničce, máte menší tlak," vysvětlil. Právě to mu podle jeho slov umožnilo podat maximální výkon v nejdůležitějších chvílích a důvěřovat své hře proti největším jménům.
Během své kariéry byl svědkem výrazných změn v tenise. "Hra se hodně změnila, zejména kvůli míčkům," poukázal. Podle jeho slov dnes tenis klade větší důraz na fyzickou stránku a nabízí méně prostoru pro rozmanitost. Přesto věří, že i nadále budou existovat hráči s jednoručním bekhendem. "Vždycky se najdou hráči s tímto stylem," dodal a zmínil Lorenza Musettiho.
Wawrinka zároveň zavzpomínal na své tenisové vzory. Vyrůstal s obdivem k Petu Samprasovi a za jeden z výjimečných momentů kariéry označil převzetí grandslamové trofeje právě od americké legendy. Do budoucna by si rád zahrál například s Carlosem Alcarazem na Roland Garros, ideálním vysněným duelem by pro něj ale byl zápas se Samprasem ve Wimbledonu.
V poslední sezóně plánuje starty na turnajích v Barceloně, Římě nebo Ženevě, hlavní pozornost však směřuje k Roland Garros. Tam by chtěl kariéru uzavřít důstojným výkonem. "Byl by to sen skončit v první stovce," přiznal. Zároveň ocenil podporu fanoušků. "Fanoušci byli neuvěřitelní," uzavřel.
