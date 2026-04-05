Divoká derniéra Wawrinky: Definitivní sbohem milovanému turnaji a vzpomínky na Federera
Divoká derniéra
Před pár dny oslavil Wawrinka už 41. narozeniny. Přesto pořád hraje profesionálně tenis, je konkurenceschopný a pohybuje se okolo hranice TOP 100 žebříčku, ačkoli na ty nejlepší tenisty na světě už většinou nestačí. A to hlavně po fyzické stránce. Sám už tak vidí, že je čas skončit. Raketu pověsí na hřebík po letošní sezoně.
První kolo nemuselo být jeho derniérou na Masters v Monte Carlu. Souboj s Báezem totiž rozehrál výborně a vedl 4:1. Náskok však ztratil a po 49 minutách věděl, že bude muset utkání otáčet, pokud si chce své poslední vystoupení v Monackém knížectví minimálně o jeden zápas prodloužit.
Ve druhém setu třikrát po sobě prohrál servis a ztrácel už 1:5. K radosti zaplněného centrálního dvorce se ale nadechl k parádnímu obratu a obrovské manko zlikvidoval. Pak měl dva gameboly na 6:5, jenže opět zaváhal na podání a argentinský antukář následně zápas s přehledem uzavřel.
Definitivní sbohem
V ten moment byla spousta fanoušků přímo na kurtu i u televizních obrazovek smutná. Dokonce ani Báez vítězství 7:5, 7:5 nijak neslavil. Naopak po vřelém podání rukou s Wawrinkou u sítě vyzýval obecenstvo, aby potlesk věnovalo švýcarskému veteránovi.
Wawrinka se pak netradičně v roli poraženého dostal i k rozhovoru přímo na kurtu a pořadatelé mu uspořádali malou rozlučku. Jednalo se totiž o jeho definitivní sbohem turnaji Masters v Monte Carlu. Jednomu z jeho nejvíce oblíbených podniků na tour.
"Jsem dítě z vesnice, z farmy, které snilo o tom stát se profesionálním tenistou s jedním cílem: Vždycky předvést v daný den to nejlepší, zlepšovat se, neustále překračovat limity a nikdy si nestavět bariéry," řekl Wawrinka.
"Nikdy jsem nesnil o grandslamu nebo postu světové jedničky. Chtěl jsem se jen pořád zlepšovat a to jsem dělal celou kariéru. Čtyři roky jsem vyhrával spoustu turnajů, ale vždy pro mě byla nejdůležitější láska a vášeň k tenisu."
Jediný triumf a vzpomínky na Federera
Tato statistika vás možná překvapí. Wawrinka posbíral během své kariéry 16 titulů, z toho tři grandslamové. Ke zkompletování kariérního Grand Slamu mu chyběl pouze slavný Wimbledon. Na turnajích ATP Masters 1000 ovšem kraloval pouze jednou.
A bylo to právě na antuce v Monte Carlu. O to víc je pro Wawrinku tento podnik výjimečný. Pamětníci si možná s touto nápovědou vzpomenou na finále ročníku 2014, v němž Wawrinka přetlačil 4:6, 7:6, 6:2 svého legendárního krajana Federera.
"Mám na to samozřejmě neskutečné vzpomínky. Byl to můj první a jediný triumf na Masters. Výjimečný okamžik. Navíc v Monte Carlu. Vyrůstal jsem na antuce a celé mládí jsem snil o tom, že si zahraju na těchto antukových turnajích se všemi těmi antukovými specialisty. Takže Monte Carlo bylo jedním z mých nejoblíbenějších turnajů, které jsem sledoval," uvedl Wawrinka.
S jeho kvalitou je až neuvěřitelné, že má na kontě jen jednu trofej z Masters. Je však potřeba připomenout, že by jich s největší pravděpodobností bylo víc, kdyby nehrál v době dominance Big Four (Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovič a Andy Murray). Možná i těch grandslamových vavřínů by bylo víc.
"Měl jsem štěstí, že jsem tehdy tenhle turnaj vyhrál. Hrál jsem ve finále s Rogerem, společně jsme startovali v Davis Cupu a byli jsme si velmi blízcí. Tehdy jsme spolu trávili hodně času. Vzhledem k našemu vztahu byly zápasy s Rogerem vždy komplikovanější než ty ostatní."
