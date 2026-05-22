Hororový los Macháče a Kopřivy. Dojde někdo z Čechů do druhého týdne French Open?

Hlavní soutěž letošního ročníku French Open bude hrát kvarteto českých tenistů. Zatímco Tomáš Macháč a Vít Kopřiva vyfasovali do úvodních kol největší favority, nasazení Jiří Lehečka a Jakub Menšík by mohli vylepšit své osobní maximum v areálu Rolanda Garrose. Dojde ale vůbec některý z českých mužů do druhého týdne?
Tomáš Macháč dostal na French Open velmi těžký los (© ALBERT PEREZ / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Hororový los pro Macháče a Kopřivu

Možná vůbec nejhůř dopadl z českého kvarteta Macháč. Po skvělém úvodu sezony korunovaném triumfem v Adelaide nebyl v nejlepší formě ani kondici a na French Open se coby aktuální světová čtyřicítka nevešel mezi nasazené hráče.

A rozlosování k němu nebylo vůbec milosrdné. Potíže může mít hned v prvním kole se Zizouem Bergsem. Dobrou zprávou však je, že Belgičan se v posledních týdnech trápí ještě víc než rodák z Berouna.

Pokud by přes něj Macháč dokázal přejít, čeká ho brutální výzva. A sice předloňský finalista a nasazená dvojka Alexander Zverev. Německému tenistovi se už dlouho v areálu Rolanda Garrose náramně daří a posledních osm startů dotáhl minimálně do osmifinále. Proti Macháčovi by tak byl jasným favoritem na postup.

Postup do druhého týdne zřejmě nemůžeme očekávat ani od Kopřivy, ačkoli je antuka jeho milovaným povrchem a v posledních měsících prožívá nejlepší období své kariéry. Ani s ním se však los nemazlil.

Hned v prvním kole ho čeká těžký souboj s domácí nasazenou nadějí a bouřlivákem Corentinem Moutetem. Kopřiva tak proti sobě bude mít nevyzpytatelného protivníka i francouzské publikum, které umí soupeře domácích hráčů pořádně zdeptat.

Dalším protivníkem by byl v případě postupu nejspíše Martín Landaluce. Španělský talent teď stejně jako Kopřiva hraje svůj nejlepší tenis. A kdyby náhodou český zástupce vylepšil své maximum na grandslamech a poprvé prošel do třetího kola, bude na něj čekat obrovské sousto v podobě světové jedničky a největšího favorita Jannika Sinnera.

 

Lehečka a Menšík mají šanci

Minimálně třetí kolo by mohli zapsat nasazení Lehečka s Menšíkem. Zatímco Lehečka by vyrovnal své maximum a zároveň loňský výsledek, Menšík by byl mezi nejlepší dvaatřicítkou na antukovém grandslamu poprvé.

O něco větší šanci dojít do druhého týdne má díky vyššímu nasazení Lehečka. Úvodní dvě kola proti Pablovi Carreňovi a Thanasimu Kokkinakisovi, nebo Térenceovi Atmanemu by měl zvládnout a hratelně vypadá i třetí kolo s Alejandrem Davidovichem. Španěl je však nevyzpytatelným a velmi talentovaným hráčem a nic na tom nemění ani zatím nepovedené antukové jaro.

Od osmifinále už to vypadá pro Lehečku podstatně těžší. Druhý týden by mohl odstartovat proti Taylorovi Fritzovi, nebo rozjetému talentu Rafaelovi Jódarovi. Do čtvrtfinále pravděpodobně v této čtvrtině pavouka dojde bývalý finalista a nasazená dvojka Alexander Zverev.

Menšík je až v poslední čtvrté skupině nasazených, takže musí jít brzy na někoho z osmi nejvýše postavených hráčů. Debut na French Open si odbyl teprve loni, kdy zapsal šokující porážku s Henriquem Rochou z vedení 2:0 na sety ve druhém kole.

Letos bude jeho prvním protivníkem domácí divoká karta Titouan Droguet a mnohem větší hrozba číhá ve druhém kole, ve kterém by potkal nevyzpytatelného Jensona Brooksbyho, nebo skvělého antukáře Mariana Navoneho.

Pokud tyto dvě výzvy ustojí, nejspíše ho čeká Alex de Minaur. Na Australana vůbec neumí, což potvrzuje vzájemná bilance 0:5 a jen jeden uhraný set. V případě postupu do druhého týdne může Menšík narazit na Andreje Rubljova, Tomáse Martína Etcheverryho, Caspera Ruuda či svůj idol Novaka Djokoviče.

Přehled mužské dvouhry na French Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Trojchyba_Mat
22.05.2026 21:49
Lehy... První dvě kola by měly být v pohodě, na Fokinu případně ve třetím umí taky (i loni ho tu porazil), Jodar je sice top a jeho hra se mi fakt líbí, ale je ještě dost nezkušený. Fritz po zranění, na antuce... Navíc Jirka vyhrál poslední dva společné mače... A když se Jirka takhle rozehraje, tak potom dokáže převádět výkony na té nejvyšší úrovni, takže i ten Saša by šel... Pak Ruud? Proč ne? Finálko se Sinnerem? smile
Tak pojďme na toooo!!!
Tomas_Smid_fan
22.05.2026 21:52

Zdravím tě! bylo by to pěkné...
Trojchyba_Mat
22.05.2026 21:56
Ahoooj Bylo že?
Tomas_Smid_fan
22.05.2026 22:05
ale nebude mi vadit, když to tam dotáhne jiný z našich

A jak bylo Napoli, teda vlastně v Římě?
Trojchyba_Mat
22.05.2026 22:27
Jooo, super . Trošku mě teda mrzelo, že se Jirka kryl s Muškou, ale krásný jinak. Miluju ten areál. Dost ho za ten rok posunuli. Super Arena přesunutá k centru, nová BNP Paribas Arena "vzadu v běžeckém oválu", nově vybudované kurty 13/14, nová zázemí pro fanoušky...
Měl jsem možnost se dát do řeči s Luckou Neummanovou, Vikovými, sedět vedle Josefiny u Kuby (na mobilu má kryt s jeho fotkou smile), tradičně se hádat s Italama, co neumí anglicky ...
Tvle, ten zápas před Kubou, Fonseca vs Medjedovič, to bylo psycho. To už jsem se chvíli i normálně těch lidí kolem mě bál Jsem pak přecházel do "brazilských" a "srbských" táborů podle skóre
Ale večer tam je teda mega zima... Kór v 11 večer jako byl zápas Kuby. První den jsem si musel koupit mikinu (Římský metro po jedné ráno je taky zážitek, ale aspoň si člověk sedne )
U Jiřina na mě nějaká Italka spustila smršť otázek, italsky samozřejmě. No, naštěstí uměla docela dobře anglicky, tak nakonec z ní vypadla otázka, odkud Jirka vlastně je :-) Tak já hezky, že Jirka je z Česka. Ona: "Aaaa, Repubblica Ceca" a po chvíli další otázka: "Brother?"
A další hezká momentka, stojím na cestě mezi Super Tennis Arenou a centrem, telefonuju s mamkou a najednou jí to musím položit se slovy: "Počkej, jdu odchytit Belindu ". Je to hezký, když se s ní můžu pobavit česky. Jinak moc fajn holka
Prostě nejkrásnější turnaj za mě smile
Diabolique
22.05.2026 21:43
No nejvic jsem zvedavej na Kubu Mensika a na to jak se vyrovna s publikem, protoze Francouzi si urcite budou pamatovat jak vloni zdeptal netenisovymi prostredky jejich domaciho milacka takze pak celej stadion bucel proti nemu a on je jeste dirigoval ... ale to byl ve forme, zatimco letos zdaleka tak nezari ... a rozhodne cekam, ze ho vybuci uz od prvniho mice ...
Kapitan_Teplak
22.05.2026 22:09
O tom bučení dost pochybuji.
Tomas_Smid_fan
22.05.2026 22:13
jasně, argentinský fans tam zjednají pořádek.
Diabolique
22.05.2026 22:16
To bys musel videt ten lonskej zapas ... to nemohli zapomenout.
Tomas_Smid_fan
22.05.2026 21:43
já myslel do druhého kola a ono rovnou do druhého týdne
Ale jestli Lehy a Kuba mají šanci, tak by to minimálně jeden postup chtělo.
sojka1
22.05.2026 21:56
taky jsem myslela na to druhe kolo..... :-))
Tomas_Smid_fan
22.05.2026 22:08
za nás se říkalo: jsme skromný, ale dobrý
MARECEK7
22.05.2026 21:35
Do hororového druhého týdne může dojít max pisálek
sojka1
22.05.2026 21:55
a clanek jsi cetl? Zbytecne napadeni, mne prijde shrnuti sanci kluku solidni a nadpis sice vyznenim expresivni (sekce Prewies), ale fakticky se s obsahem netluce, takze neni zavadejici..... ;-)
Tomas_Smid_fan
22.05.2026 22:10
přesně, a hlavně jim nic nehrozí
sojka1
22.05.2026 22:18
:-))........... rozhodla jsem se prave ted kouknout na Ignace (zrzaveho a pihovateho Peruance) :-)) prvni dva gemy s Kovacovicem silena vyhazovacka od obou, ale tusim, ze se to zlepsi..... ;-)
Tomas_Smid_fan
22.05.2026 22:48
dnešek jsem neviděl, wle spíš doporučuji zápas s Cobollim.
