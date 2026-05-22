Hororový los Macháče a Kopřivy. Dojde někdo z Čechů do druhého týdne French Open?
Možná vůbec nejhůř dopadl z českého kvarteta Macháč. Po skvělém úvodu sezony korunovaném triumfem v Adelaide nebyl v nejlepší formě ani kondici a na French Open se coby aktuální světová čtyřicítka nevešel mezi nasazené hráče.
A rozlosování k němu nebylo vůbec milosrdné. Potíže může mít hned v prvním kole se Zizouem Bergsem. Dobrou zprávou však je, že Belgičan se v posledních týdnech trápí ještě víc než rodák z Berouna.
Pokud by přes něj Macháč dokázal přejít, čeká ho brutální výzva. A sice předloňský finalista a nasazená dvojka Alexander Zverev. Německému tenistovi se už dlouho v areálu Rolanda Garrose náramně daří a posledních osm startů dotáhl minimálně do osmifinále. Proti Macháčovi by tak byl jasným favoritem na postup.
Postup do druhého týdne zřejmě nemůžeme očekávat ani od Kopřivy, ačkoli je antuka jeho milovaným povrchem a v posledních měsících prožívá nejlepší období své kariéry. Ani s ním se však los nemazlil.
Hned v prvním kole ho čeká těžký souboj s domácí nasazenou nadějí a bouřlivákem Corentinem Moutetem. Kopřiva tak proti sobě bude mít nevyzpytatelného protivníka i francouzské publikum, které umí soupeře domácích hráčů pořádně zdeptat.
Dalším protivníkem by byl v případě postupu nejspíše Martín Landaluce. Španělský talent teď stejně jako Kopřiva hraje svůj nejlepší tenis. A kdyby náhodou český zástupce vylepšil své maximum na grandslamech a poprvé prošel do třetího kola, bude na něj čekat obrovské sousto v podobě světové jedničky a největšího favorita Jannika Sinnera.
Lehečka a Menšík mají šanci
Minimálně třetí kolo by mohli zapsat nasazení Lehečka s Menšíkem. Zatímco Lehečka by vyrovnal své maximum a zároveň loňský výsledek, Menšík by byl mezi nejlepší dvaatřicítkou na antukovém grandslamu poprvé.
O něco větší šanci dojít do druhého týdne má díky vyššímu nasazení Lehečka. Úvodní dvě kola proti Pablovi Carreňovi a Thanasimu Kokkinakisovi, nebo Térenceovi Atmanemu by měl zvládnout a hratelně vypadá i třetí kolo s Alejandrem Davidovichem. Španěl je však nevyzpytatelným a velmi talentovaným hráčem a nic na tom nemění ani zatím nepovedené antukové jaro.
Od osmifinále už to vypadá pro Lehečku podstatně těžší. Druhý týden by mohl odstartovat proti Taylorovi Fritzovi, nebo rozjetému talentu Rafaelovi Jódarovi. Do čtvrtfinále pravděpodobně v této čtvrtině pavouka dojde bývalý finalista a nasazená dvojka Alexander Zverev.
Menšík je až v poslední čtvrté skupině nasazených, takže musí jít brzy na někoho z osmi nejvýše postavených hráčů. Debut na French Open si odbyl teprve loni, kdy zapsal šokující porážku s Henriquem Rochou z vedení 2:0 na sety ve druhém kole.
Letos bude jeho prvním protivníkem domácí divoká karta Titouan Droguet a mnohem větší hrozba číhá ve druhém kole, ve kterém by potkal nevyzpytatelného Jensona Brooksbyho, nebo skvělého antukáře Mariana Navoneho.
Pokud tyto dvě výzvy ustojí, nejspíše ho čeká Alex de Minaur. Na Australana vůbec neumí, což potvrzuje vzájemná bilance 0:5 a jen jeden uhraný set. V případě postupu do druhého týdne může Menšík narazit na Andreje Rubljova, Tomáse Martína Etcheverryho, Caspera Ruuda či svůj idol Novaka Djokoviče.
Tak pojďme na toooo!!!
Zdravím tě! bylo by to pěkné...
A jak bylo Napoli, teda vlastně v Římě?
Měl jsem možnost se dát do řeči s Luckou Neummanovou, Vikovými, sedět vedle Josefiny u Kuby (na mobilu má kryt s jeho fotkou ), tradičně se hádat s Italama, co neumí anglicky ...
Tvle, ten zápas před Kubou, Fonseca vs Medjedovič, to bylo psycho. To už jsem se chvíli i normálně těch lidí kolem mě bál Jsem pak přecházel do "brazilských" a "srbských" táborů podle skóre
Ale večer tam je teda mega zima... Kór v 11 večer jako byl zápas Kuby. První den jsem si musel koupit mikinu (Římský metro po jedné ráno je taky zážitek, ale aspoň si člověk sedne )
U Jiřina na mě nějaká Italka spustila smršť otázek, italsky samozřejmě. No, naštěstí uměla docela dobře anglicky, tak nakonec z ní vypadla otázka, odkud Jirka vlastně je :-) Tak já hezky, že Jirka je z Česka. Ona: "Aaaa, Repubblica Ceca" a po chvíli další otázka: "Brother?"
A další hezká momentka, stojím na cestě mezi Super Tennis Arenou a centrem, telefonuju s mamkou a najednou jí to musím položit se slovy: "Počkej, jdu odchytit Belindu ". Je to hezký, když se s ní můžu pobavit česky. Jinak moc fajn holka
Prostě nejkrásnější turnaj za mě
Ale jestli Lehy a Kuba mají šanci, tak by to minimálně jeden postup chtělo.