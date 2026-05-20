Fruhvirtová po suverénním výkonu skolila domácí naději, slaví i Svrčina. Kolář i Šalková končí
Přehled středečních zápasů českých tenistů ve druhém kole kvalifikace French Open 2026:
Linda Fruhvirtová – Jessica Ponchetová 6:1, 6:4
Fruhvirtová měla proti Ponchetové výborný vstup do utkání, když se velmi rychle ujala vedení 3:0. Domácí tenistka marně hledala na agresivní hru Češky zbraň. Za stavu 1:4 podruhé v zápase přišla o servis a o osudu úvodní sady bylo prakticky rozhodnuto. Fruhvirtová se sice v sedmé hře dostala do stavu 0:40, průběh gamu ale dokázala otočit a sadu získala hladce 6:1.
Ve druhém setu se na kurtu odehrával mnohem vyrovnanější duel. Francouzka, kterou hnaly za výhrou velmi slušně zaplněné tribuny, zpřesnila hru a své soupeřce se vyrovnala. Přesto to byla Fruhvirtová, kdo jako první v páté hře uspěl na returnu. Brejk se jí ale potvrdit nepodařilo a bylo vyrovnáno – 3:3.
Klíčové momenty zápasu nakonec patřily rodačce z Prahy. Ta za stavu 5:4 podruhé v setu prolomila Ponchetové servis a utkání si už vzít nenechala. Po hodině a 21 minutách tak mohla slavit postup do třetího kvalifikačního kola, kde změří síly s vítězkou duelu mezi Číňankou Xinyu Gao a domácí tenistkou Harmony Tanovou.
Dominika Šalková (12) – Susan Bandecchiová (Švýc.) 3:6, 6:4, 5:7
Šalkové start druhého zápasu v paříži vůbec nevyšel. Své švýcasrké soupeřce darovala všechna tři svá podání a až od stavu 1:5 začala dohánět ztrátu. Razantně a přesně servírující Bandecchiová ale odpor Češky odrazila a první dějství pro sebe získala poměrem 6:3.
Ve druhém setu si obě tenistky držely svá podání až do stavu 3:2 pro Češku, kdy o něj přišla Bandecchiová. Šalková ale brejk potvrdit nedokázala a vedla jen 4:3. Nervózní duel ale pokračoval. Ve zbytku druhého setu si ani jedna z hráček svůj servis neudržela, což Šalkové stačilo k výhře 6:4 a srovnání stavu na 1:1.
V závěrečné sadě se rozpoutala obrovská bitva o každý míč. Šalková měla za stavu 5:4 na returnu dvě mečbolové příležitosti, proměnit je ale nedokázala a mohla toho litovat. Závěrečné dvě hry patřily Švýcarce, která proměnila třetí mečbol a mohla slavit postup do závěrečné fáze.
Dalibor Svrčina (8) – Federico Augustin Gómez 7:6, 6:2
Karolína Plíšková (20) – Marina Bassolsová (Šp.) 3:6, 2:6
Plíšková si hlavní soutěž French Open nezahraje. Ve druhém kvalifikačním kole nestačila na Bassolsovou a prohrála hladce 3:6, 2:6. Španělka se ve finálovém kole utká s vítězkou zápasu mezi Aliaksandrou Sasnovičovou a domácí Oceane Dodinovou.
Chak Lam Coleman Wong (4) - Zdeněk Kolář 7:5, 2:6, 6:1
V úvodu utkání si oba tenisté bez problémů drželi svá podání. K brejkbolovým možnostem se dostal až za stavu 6:5 ze svého pohledu Wong, když na returnu vedl 40:0. Kolář první dvě hrozby ještě dokázal zlikvidovat, třetí ale už ne, a první sadu tak ztratil 5:7. Kolář ale do druhého setu vstoupil výborně, poprvé v zápase vzal hongkongskému soupeři servis a šel do vedení 2:0. Náskok už nepustil, naopak. Za stavu 4:2 podruhé uspěl na příjmu a sadu získal přesvědčivě 6:2.
Rozhodující dějství se ale neslo zcela ve znamení jednadvacetiletého Wonga. V prvním gamu sice musel odvracet dvě brejkbolové hrozby, v dalších minutách ale vzal Kolářovi dvě podání za sebou a vedl už 5:0. Rodák z Bystřice nad Pernštejnem, který právě v Paříži zažil svůj životní výsledek, když došel v roce 2022 do druhého kola, už stihl jen zabránit kanáru a po porážce 5:7, 6:2 a 1:6 se s turnajem loučí.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Káji výbuch jsem nečekal a nechápu ho.
Dominika - tam se to naopak dalo čekat. Jak to jde do koncovky třetího setu, musejí si sázkaři mnout ruce. Pokolikáté už to projela z mečbolu? Jen v GS kvaldách to bylo minimálně potřetí. O tom ječení soupeřky se jí bude ještě dlouho zdát.
Ale zas ona vypadá, že je splachovací, tak třeba se tomu i zasměje, že to zas dodrbala. Ale na tu stovku fakt nemá. Ten problém od krku nahoru se zdá být neřešitelný...
Linda - kvaldami GS už prošla hodněkrát. Přeju jí, aby to zvládla i teď a zachránila čest našich hráček.
No, zachránit to už asi nejde.
Tak aspoň zmírnit tu ostudu.
Na ty MB ovšem zahrála Švýcarka znamenitě.
Kuby performance rating 6,3 vyvolává otázku, proč do Hamburku vlastně jezdil. Stačilo mu k přípravě jedno kolo? Vypadá trochu s hlavou v oblacích a nevím, jestli to dnešní prohra spraví.
Ignacio se už díky předchozím zápasům stal mým oblíbencem. V pohodě má na top20 i výš, podle toho, jak se vybrousí. Snad se práce povede. Sympatický hráč s atraktivní hrou, svěží vítr...