Fruhvirtová po suverénním výkonu skolila domácí naději, slaví i Svrčina. Kolář i Šalková končí

DNES, 09:53
ROLAND GARROS – Hned pět českých tenistů a tenistek se pokoušelo v průběhu středy probojovat do posledního kola kvalifikace antukového grandslamu v Paříži. Postup do závěrečné fáze si zajistili Dalibor Svrčina a Linda Fruhvirtová, o naději na účast v hlavní fázi naopak přišli Karolína Plíšková, Dominika Šalková, která nevyužila dva mečboly a Zdeněk Kolář.
Linda Fruhvirtová si zahraje o hlavní soutěž French Open (© CAMERON SMITH / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Přehled středečních zápasů českých tenistů ve druhém kole kvalifikace French Open 2026:

Linda Fruhvirtová  Jessica Ponchetová 6:1, 6:4

Fruhvirtová měla proti Ponchetové výborný vstup do utkání, když se velmi rychle ujala vedení 3:0. Domácí tenistka marně hledala na agresivní hru Češky zbraň. Za stavu 1:4 podruhé v zápase přišla o servis a o osudu úvodní sady bylo prakticky rozhodnuto. Fruhvirtová se sice v sedmé hře dostala do stavu 0:40, průběh gamu ale dokázala otočit a sadu získala hladce 6:1.

Ve druhém setu se na kurtu odehrával mnohem vyrovnanější duel. Francouzka, kterou hnaly za výhrou velmi slušně zaplněné tribuny, zpřesnila hru a své soupeřce se vyrovnala. Přesto to byla Fruhvirtová, kdo jako první v páté hře uspěl na returnu. Brejk se jí ale potvrdit nepodařilo a bylo vyrovnáno – 3:3.

Klíčové momenty zápasu nakonec patřily rodačce z Prahy. Ta za stavu 5:4 podruhé v setu prolomila Ponchetové servis a utkání si už vzít nenechala. Po hodině a 21 minutách tak mohla slavit postup do třetího kvalifikačního kola, kde změří síly s vítězkou duelu mezi Číňankou Xinyu Gao a domácí tenistkou Harmony Tanovou.

Dominika Šalková (12) – Susan Bandecchiová (Švýc.) 3:6, 6:4, 5:7

Šalkové start druhého zápasu v paříži vůbec nevyšel. Své švýcasrké soupeřce darovala všechna tři svá podání a až od stavu 1:5 začala dohánět ztrátu. Razantně a přesně servírující Bandecchiová ale odpor Češky odrazila a první dějství pro sebe získala poměrem 6:3.

Ve druhém setu si obě tenistky držely svá podání až do stavu 3:2 pro Češku, kdy o něj přišla Bandecchiová. Šalková ale brejk potvrdit nedokázala a vedla jen 4:3. Nervózní duel ale pokračoval. Ve zbytku druhého setu si ani jedna z hráček svůj servis neudržela, což Šalkové stačilo k výhře 6:4 a srovnání stavu na 1:1.

V závěrečné sadě se rozpoutala obrovská bitva o každý míč. Šalková měla za stavu 5:4 na returnu dvě mečbolové příležitosti, proměnit je ale nedokázala a mohla toho litovat. Závěrečné dvě hry patřily Švýcarce, která proměnila třetí mečbol a mohla slavit postup do závěrečné fáze.

Dalibor Svrčina (8) – Federico Augustin Gómez 7:6, 6:2

První set zápasu mezi Svrčinou a Gomezem byl festivalem ztracených podání, rivalové prohráli na servisu dohromady osmkrát z 12 možností. Pevnější nervy měl nakonec český tenista, který úvodní dějství získal v tiebreaku poměrem 7:3.
Ve druhé sadě už Svrčina svou hru zpřesnil a rivala z Argentiny pustil jen do jediného brejkbolu, který hned odvrátil. Úspěch slavila trpělivá hra českého tenisty, který v průběhu druhého dějství udělal jen 4 nevynucené chyby proti 20 Gomézovým. Za 93 minut bylo rozhodnuto. Svrčina se o hlavní soutěž střetne s domácím Thomasem Faurelem.

Karolína Plíšková (20) – Marina Bassolsová (Šp.) 3:6, 2:6

Plíšková si hlavní soutěž French Open nezahraje. Ve druhém kvalifikačním kole nestačila na Bassolsovou a prohrála hladce 3:6, 2:6. Španělka se ve finálovém kole utká s vítězkou zápasu mezi Aliaksandrou Sasnovičovou a domácí Oceane Dodinovou. Více informací najdete v článku.

Chak Lam Coleman Wong (4) - Zdeněk Kolář 7:5, 2:6, 6:1

V úvodu utkání si oba tenisté bez problémů drželi svá podání. K brejkbolovým možnostem se dostal až za stavu 6:5 ze svého pohledu Wong, když na returnu vedl 40:0. Kolář první dvě hrozby ještě dokázal zlikvidovat, třetí ale už ne, a první sadu tak ztratil 5:7. Kolář ale do druhého setu vstoupil výborně, poprvé v zápase vzal hongkongskému soupeři servis a šel do vedení 2:0. Náskok už nepustil, naopak. Za stavu 4:2 podruhé uspěl na příjmu a sadu získal přesvědčivě 6:2.

Rozhodující dějství se ale neslo zcela ve znamení jednadvacetiletého Wonga. V prvním gamu sice musel odvracet dvě brejkbolové hrozby, v dalších minutách ale vzal Kolářovi dvě podání za sebou a vedl už 5:0. Rodák z Bystřice nad Pernštejnem, který právě v Paříži zažil svůj životní výsledek, když došel v roce 2022 do druhého kola, už stihl jen zabránit kanáru a po porážce 5:7, 6:2 a 1:6 se s turnajem loučí.

Výsledky dvouhry kvalifikace mužů na French Open

Výsledky dvouhry kvalifikace žen na French Open

 

 

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Komentáře

TSP
20.05.2026 17:52
Jak jsem už jednou napsal. Šanci na postup z kvalifikace do hlavní soutěže má tak sotva jeden muž a jedna žen a i to bude zázrak. Spíš jsem předpokládal, že tou ženou bude Kája, Linda je příjemným překvapením. Zbytek je pouze hvězdná pěchota, která i kdyby se probojovala do hlavní soutěže, tak by v 1. kole stejně vypadla. Buď nemají dost kvalitní hru nebo hlavu, anebo obojí.
Dobry-den
20.05.2026 17:37
Fiasko. Věřil jsem, že někdo z tria Kája, Dominika a antukářka Laura kvaldou určitě projde.

Káji výbuch jsem nečekal a nechápu ho.

Dominika - tam se to naopak dalo čekat. Jak to jde do koncovky třetího setu, musejí si sázkaři mnout ruce. Pokolikáté už to projela z mečbolu? Jen v GS kvaldách to bylo minimálně potřetí. O tom ječení soupeřky se jí bude ještě dlouho zdát.
Ale zas ona vypadá, že je splachovací, tak třeba se tomu i zasměje, že to zas dodrbala. Ale na tu stovku fakt nemá. Ten problém od krku nahoru se zdá být neřešitelný...

Linda - kvaldami GS už prošla hodněkrát. Přeju jí, aby to zvládla i teď a zachránila čest našich hráček.
No, zachránit to už asi nejde.
Tak aspoň zmírnit tu ostudu.
hanz
20.05.2026 17:19
A čtu, že zase z MB... to už je na Chocholouška...
hanz
20.05.2026 17:18
Šalková v koncovce klasicky vykapala, tam je jistota blížící se stu procentům... bohužel, z týhle holky pšenka nepokvete...
Liverpool22
20.05.2026 17:24
To Lindička smile nám mentálně roste. smile Prohrávala 3:4 a urvala klíčovou 8 hru, kdy hrozilo, že to bude 3:5. Linda však byla mentálně odolná a otočila na 6:4 smile
hanz
20.05.2026 17:32
No, Lindička je narozdíl od Šalkovic běhavka... Šalkovic ostrostřelkyně, který nestačí kurt...
Preview.lover
20.05.2026 17:07
Šálková bihužel padla, její hra obsahuje extrémní množství chyb z mezihry, což by si hráčka usilující o top 100 neměla dovolit. Soupeřka je za mě jedna z nejméně sympatických na okruhu - řvaní, když jde do tuhého, zdržování, když je dole, oslavování chyb ...
PTP
20.05.2026 17:09
Hnusná mužatka
tenisman1233
20.05.2026 17:09
Zapomněl jsi na podání spodem.
frenkie57
20.05.2026 17:06
Takže Dom také out, kdo nám tam zbyl? Už jenom Linda?
Mony
20.05.2026 17:06
Dominika zná , jaký je to tady na fo prohrávat z matchballů
tommr
20.05.2026 17:10
nejen tady ...
tenisman1233
20.05.2026 17:11
Ale dnes moc šancí na MB neměla.
Tomas_Smid_fan
20.05.2026 16:58
Zdendovi odešla fyzička nebo hlava?
tenisman1233
20.05.2026 17:06
Spíš hlava,protože ty gemy byly vyrovnané.
Tomas_Smid_fan
20.05.2026 17:21
takže dlouhodobě setrvalý stav
Diabolique
20.05.2026 16:53
Sakra Dominika nedala dva matchbally ...
frenkie57
20.05.2026 16:58
A hned si pro jistotu prohrála podání.
Na ty MB ovšem zahrála Švýcarka znamenitě.
Preview.lover
20.05.2026 17:05
první byl hratelný, kdyby Šálková nedala ustrašený krátký return
Tomas_Smid_fan
20.05.2026 16:52
Gratulka Lindě! Ale pořád tu je ještě jedno kolo...
volejman
20.05.2026 16:52
Gratulace Lindě k postupu. A všiml jsem si, že o něco zhubla a má už docela tenisovou postavu.
Liverpool22
20.05.2026 16:57
Dneska Linda celkově super i fialové oblečení se povedlo smile
Liverpool22
20.05.2026 16:47
Linda smile zkušeně urvala 2 klíčové hry a 5:4. Nyní stačí dopodávat smile
Diabolique
20.05.2026 16:52
Linda je hvezda! Dnes ...
Liverpool22
20.05.2026 16:53
Honza-K
20.05.2026 16:57
PTP
20.05.2026 16:38
Miluju Lazy styl Dominiky Šalkový smile
Mantra
20.05.2026 16:38
správný čas si vsadit proti LiFru
Tomas_Smid_fan
20.05.2026 16:51
u ní bych nevsadil ani tak, ani onak
Diabolique
20.05.2026 15:50
FruLinde dnes neco prelitlo pres nos a hraje moc pekne. Proti domaci hracce i publiku.
Liverpool22
20.05.2026 15:56
Linda zatím dobrý 6:1 smile Má 10 vítězných míčů a jen 4 chyby smile
tenisman1233
20.05.2026 15:56
Linda zatím skvěle.
Tomas_Smid_fan
20.05.2026 16:13
mno, možná jste ji přechválili. Kontrukce bodů kolikrát krkolomná nebo naivní, po téhle stránce tam bohužel od kouče posun nevidím. Dřív hrávala nápaditější tenis. Ale možná je to částečně tou antukou, která jí prostě nesedí.
Tomas_Smid_fan
20.05.2026 16:15
teď ale odehrála opravdu pěkný game na returnu
tenisman1233
20.05.2026 15:18
Zatím zdenda Kolář hraje s tím Wongem z HKG velmi pěkný antukový tenis.
tenisman1233
20.05.2026 15:41
Šálková hraje zatím to co vždy,každý gem/bod může dopadnout jakkoliv.
tenisman1233
20.05.2026 16:05
A právě se doreturnovala k zisku 2.sady.
Diabolique
20.05.2026 16:08
s velkym stestim ... snad to zvladne, ve tretim kole neceka Andreescu
tenisman1233
20.05.2026 16:09
Aby to nezapadlo, tak Adam P. S Patrikem Riklem navázali na 1.kolo a smetli nizozemce Arendse s Pelem a v Ženevě jsou v SF.
Tomas_Smid_fan
20.05.2026 16:14
Liverpool22
20.05.2026 16:15
Mantra
20.05.2026 16:39
jojo těch 5-0 v 3.setu je pěkný
tenisman1233
20.05.2026 16:43
Jinak ale zdenda hrál velmi dobře,ten výsledek 3.setu je nešťastný.
Diabolique
20.05.2026 14:58
holkam - pliskova, salkova - to zatim nejde ...
frenkie57
20.05.2026 15:08
Karolína je gem od prohry. Ta Ribera hraje téměř bez chyb a asi to urve.
frenkie57
20.05.2026 15:11
Karolína out.
Liverpool22
20.05.2026 15:12
Hrála "tužku" smile
Tomas_Smid_fan
20.05.2026 14:34
Ignacio převálcoval Kubu, tak doufám, že se nezastaví...
Kuby performance rating 6,3 vyvolává otázku, proč do Hamburku vlastně jezdil. Stačilo mu k přípravě jedno kolo? Vypadá trochu s hlavou v oblacích a nevím, jestli to dnešní prohra spraví.

Ignacio se už díky předchozím zápasům stal mým oblíbencem. V pohodě má na top20 i výš, podle toho, jak se vybrousí. Snad se práce povede. Sympatický hráč s atraktivní hrou, svěží vítr...
Diabolique
20.05.2026 14:57
Tomas_Smid_fan
20.05.2026 15:43
na Wiki jsem vyšťáral, že daviscupový stadion v Limě se jmenuje po jeho dědečkovi a prastrýci a táta je tenisový trenér, takže tenisová rodina...
Mantra
20.05.2026 16:40
pšt tady se to musí potichu
PTP
20.05.2026 14:20
To se to Svrčinovi vyhrává, když se na soupeře prostřídá s Kopřivou.
Tomas_Smid_fan
20.05.2026 14:36
Vítek oddřel černou práci v prvním a Dalík už jen slízl smetanu ve druhém
The_Punisher
20.05.2026 12:00
Gratulace! Myslím, že i třetí kolo by měl zvládnout
Diabolique
20.05.2026 11:08
Svrcina prvni set nedopodaval, ale v tie breaku OK. Tak snad i druhej set.
