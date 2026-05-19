Po cenném titulu přišla obrovská krize. Shelton v Hamburku ztroskotal na domácím outsiderovi
Altmaier – Shelton 4:6, 7:6, 6:4
V druhé polovině dubna Shelton triumfoval na podniku v Mnichově a poprvé v kariéře ovládl turnaj na evropské antuce. V médiích se mluvilo o jeho velkém zlepšení na tomto povrchu a byl považován za jednoho z širších favoritů pro French Open. Po pár týdnech se však ukazuje, že tyto úvahy byly předčasné. Američan nyní zažívá krizi a prohrál už třetí z posledních čtyř zápasů.
Po nečekaných vypadnutích v prvních kolech na prestižních tisícovkách v Madridu i v Římě se rozhodl startovat ještě na poslední generálce a týden před začátkem hlavní soutěže na antukovém grandslamu se poprvé vydal na pětistovku do Hamburku, kde plnil roli nasazené dvojky.
I v německém přístavním městě však dohrál velmi brzy a opět na raketě outsidera. Nad jeho síly byl domácí Altmaier, který je aktuálně až 65. hráčem světa a před duelem měl velmi nelichotivou letošní bilanci 10 výher a 15 porážek.
Shelton byl přitom dlouhou dobu o trochu lepším hráčem. V prvním setu dvakrát sebral Němcovi podání a i přes jedno zaváhání úvodní sadu ovládl. I ve druhém dějství se jako první dostal do výhody brejku, když v deváté hře uspěl na příjmu čistou hrou a za stavu 5:4 podával na postup. V koncovce se však celé utkání zlomilo.
Američan se v důležitých momentech nemohl spolehnout na svou největší zbraň a servis ztratil. Následně mu nevyšel ani začátek tie-breaku, kde rychle prohrával 1:4. Nepomohlo mu ani vyrovnání, ztratil poslední tři body a utkání šlo do rozhodující části.
Ve druhé hře třetí sady Shelton nevyužil celkem čtyři brejkboly a dlouhý game nakonec prohrál. Za stavu 2:2 ztratil podání a zpátky do zápasu už se dostat nedokázal. Altmaier si tak po bezmála třech hodinách boje připsal nejcennější vítězství v sezoně a na domácí pětistovce podruhé v kariéře postoupil do čtvrtfinále. Jeho dalším soupeřem bude vítěz přerušeného duelu mezi Tommy Paulem a Tomásem Martínem Etcheverrym.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře