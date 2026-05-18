Výborný Kopřivův set, pak už vládl favorit. Auger-Aliassime v Hamburku postupuje
Auger-Aliassime – Kopřiva 7:5, 6:1
Kopřiva vstoupil do zápasu proti světové pětce bez jakýchkoli známek nervozity. S Augerem-Aliassimem bez problémů držel v ostrých výměnách krok a byl to naopak on, kdo si ve třetí hře vypracoval při Kanaďanově podání tři brejkboly. Ani jeden však neproměnil. Za stavu 3:2 pro favorita si první složitější situaci vyzkoušel i český tenista. Hrozbu ztráty podání ale eliminoval ve velkém stylu, když brejk po parádní agresivní výměně zlikvidoval a srovnal na 3:3.
Rodák z Montrealu, který prohrál tři ze čtyř posledních zápasů, sázel na tradičně vynikající forhend, český tenista si ale v agresivitě nijak se svým slavnějším soupeřem nezadal. Rychlostí úderů i aktivitou navíc světovou pětku často dostával pod tlak.
Klíčový moment však přišel za stavu 6:5 pro Augera-Aliassimeho. Kopřiva se na svém podání dopustil několika lehčích chyb a jeho soupeř toho dokázal využít. Poprvé v zápase našel recept na Čechův servis a po 52 minutách šel do vedení 1:0.
Ve druhém setu se ale na kurtu odehrával naprosto jednoznačný zápas. Kopřiva se začal dopouštět celé řady nevynucených chyb, Auger-Aliassime naopak výrazně zpřesnil hru i servis a velmi rychle se dostal do vedení 3:0. Český reprezentant se i nadále pokoušel o aktivní hru, ta mu ale na rozdíl od prvního setu přestala vycházet, a i když prohrál i své třetí podání v řadě, bylo o výsledku zápasu prakticky rozhodnuto.
Za stavu 5:0 zkusil Kopřiva zabránit alespoň potupnému kanáru, což se mu také podařilo. Poprvé v setu vyhrál své podání a snížil na rozdíl čtyř her. Kanaďan ale žádné problémy nedopustil. Na svém servisu utkání bez problémů dopodával, proměnil druhý mečbol a po hodině a 24 minutách mohl slavit postup do druhého kola.
Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP 500 v Hamburku
