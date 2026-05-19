Kanár za 19 minut, potom rychlý obrat. Plíšková na French Open zvládla úvod kvalifikace

DNES, 12:35
FRENCH OPEN - Karolína Plíšková (34) v úvodním kole kvalifikace na French Open měla nečekané potíže s Korejkou Yeonwoo Ku. Bývalá světová jednička zápas začala katastrofálně a za pouhých 19 minut schytala potupného kanára. Následně se však rozehrála a po zlepšeném výkonu slavila vítězství 0:6, 6:3, 6:1. Na pařížském antukovém grandslamu slavila premiérové vítězství od roku 2022.
Karolína Plíšková v Paříži otočila první kolo kvalifikace (@ PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia)

Plíšková – Ku 0:6, 6:3, 6:1

Plíškové vstup do kvalifikace French Open absolutně nevyšel. Bývalá světová jednička, která pro antukový grandslam nevyužila chráněný žebříček a postup do hlavní soutěže si chtěla vybojovat, v úvodu zápasu s Korejkou Yeonwoo Ku rozhodně neukazovala pozici obrovské favoritky.

Na kurtu se česká hráčka trápila a na hru až 204. tenistky žebříčku nenašla žádný recept. Nedokázala využít ani vysokou úspěšnost prvního podání, po kterém v celém prvním setu získala pouhých pět míčků. Nedokázala odvrátit ani jeden ze tří brejkbolů a sama se při servisu soupeřky k žádné šanci nedostala. Za pouhých 19 minut hry tak schytala potupného kanára.

Premiérový game získala Češka až na začátku druhého dějství, kdy sebrala soupeřce podání. Brejk však potvrdit nedokázala. Od stavu 2:3 se ale Plíšková výrazně zvedla. Rozehrála se a začalo se jí dařit. Po zlepšeném výkonu ovládla čtyři hry v řadě, získala druhý set a opět ukázala bojovnost, kterou jsme u ní už letos mohli vidět několikrát.

V rozhodující sadě Plíšková na kurtu dominovala. V úvodních třech gamech ztratila jen dva míčky, servis udržela dvakrát v řadě čistou hrou a rychle se dostala do vedení 3:0. Následně si obě hráčky udržely svůj servis a Češka si stále držela třígamový náskok. Korejku jasně přehrávala vítěznými údery a přestala dělat tolik nevynucených chyb. Další brejk přidala v šesté hře a následně zápas bez problémů dopodávala.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Semifinalistka z roku 2017 v zápase trefila pět es a 36 vítězných úderů, spáchala však o dvě nevynucené chyby více. Zatímco její pasivně hrající soupeřka zahrála pouze 8 nechytatelných míčů a udělala 14 chyb. Její další soupeřkou bude Španělka Marina Bassolsová, která je aktuálně 177. hráčkou žebříčku.

Plíšková v areálu Rolanda Garrose hrála poprvé po dvou letech, kdy zde padla hned v prvním kole hlavní soutěže. Na French Open přerušila sérii tří proher v řadě a vyhrála zde poprvé od roku 2022. Kvalifikaci, ve které je letos 20. nasazená, zde hraje poprvé po 14 letech a skončila v ní pouze při svém debutu v roce 2011.

Výsledky kvalifikace žen na French Open

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Serpens
19.05.2026 14:31
Dobře, že se rozpršelo a já už neuvidím zbytek toho strašidelného zápasu, chyby, které je dneska Laura schopna nasekat (i ty taktického rázu), moc nadějí do konce nevzbuzují. Pro učebnicové antukové vracečky, jako je její dnešní soupeřka, neexistuje sokyně v pro ni ideálnějším rozpoložení. Je škoda, že je Laura (společně s Vendulou) tak nekonzistentní ve svých výkonech a to brzdí jejich vzestup.
tommr
19.05.2026 14:36
ta pauza by mohla Lauře trochu pomoct. Ve druhém setu vyplýtvala zbytečně moc sil a menší oraz jí určitě příjde vhod ...
tommr
19.05.2026 13:59
Tak nakonec Laura ten pád přežila ve zdraví a možná že jí i trochu pomoh vyhrát druhej set kterej už vypadal beznadějně ...
Serpens
19.05.2026 13:58
Laura by mohla pro rozhodující set u smečů a ofenzivních úderů trochu začít zvedat hlavu a hrát někam, kde nestojí soupeřka, pak se třeba nebude divit, že jí nakonec je plný dvorec, hraje jako bohyně a stáhne ztrátu dvou brejků. Bojím se ale, že to bude dělat dál. Ještě štěstí, že ten vyražený dech na konci tiebreaku (co jíného to mohlo být) nebyl fatální.
tommr
19.05.2026 14:01
možná že by stačilo sundat si tu kšiltovku která jí podle mě omezuje výhled ...
Tomas_Smid_fan
19.05.2026 13:57
Kája si jde pro GS!
tommr
19.05.2026 13:52
Laura ve druhém setu promarnila vedení 4:0 a 4 setboly a při tom posledním se ještě zrakvila ...
Tomas_Smid_fan
19.05.2026 13:58
když hlava vynechává,
noha zakopává...
tommr
19.05.2026 14:02
jj Laura je strašnej zbrklouš ...
Serpens
19.05.2026 13:51
Vyražený dech?
baba
19.05.2026 13:33
teda Laura ve druhém vede 4:0, 0:40 a teď je to 5:5. To se jen tak nevidí,
tommr
19.05.2026 13:35
Laura Samson měla druhej set vyhrát 6:0 a místo toho je to 5:5 ...
Mony
19.05.2026 13:35
Jojo, má se ještě co učit holka
Serpens
19.05.2026 13:37
Laura dneska předvádí tenis, který bych v hokejové hantýrce označil jako "rozchytat gólmana soupeře do životního výkonu".
TSP
19.05.2026 13:23
Tím úvodním kanárem musela Kája vyděsit a naštvat i sama sebe. Mno uvidíme příště.
makro99
19.05.2026 13:16
Karolína zkušeně; a hezky do titulků...na pátýho, šestýho června :)
Jarulenka
19.05.2026 13:04
Hrála někdy Kája kvaldu na FO?
Serpens
19.05.2026 13:08
Matně se mi vybavuje její úplně první GS zápas s Marion Bartoliovou, a to muselo být určitě po kvalifikaci.
Liverpool22
19.05.2026 13:11
V roce 2011 hrála na RG kvaldu a vypadla ve 2. kole s Diatchenko. Pak už hrála vždy hlavní soutěž.
Liverpool22
19.05.2026 13:13
Tak oprava ještě hrála kvaldu v roce 2012 a to už postoupila a vylítla v 1. kole.
Jarulenka
19.05.2026 13:56
Dík, stejně je tenisově dlouhověká
pantera1
19.05.2026 12:39
Kájo zaber to by byla škoda, věřím, že to otočíš a ty to umíš .
Mony
19.05.2026 13:00
Jo , nakonec s Kukačkou v pohodě.
I Laura se Zdendou se do toho dostávají
Serpens
19.05.2026 13:12
Když vidím tu argentinskou motorovou myš, tak bych si dnes na Lauru rozhodně nevsadil, obzvlášť když vidím ty některé chyby.
annah
19.05.2026 13:07
Byl to famózní obrat. A k tomu měla Plechovka překrásné šatky. Ještě hezčí než obvykle.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

