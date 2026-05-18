Kvalifikace French Open: Knutsonová zvládla set, pak vyhořela. Do akce Svrčina a Šalková

FRENCH OPEN - Tři čeští tenisté dnes zabojují o postup do druhého kvalifikačního kola o účast v hlavní soutěži French Open. Svůj duel již má za sebou Gabriela Knutsonová, která nestačila na Martinu Trevisanovou a podlehla po setech 6:2, 0:6, 2:6. Do akce dnes ještě půjdou Dalibor Svrčina a Dominika Šalková.
Gabriela Knutsonová si hlavní soutěž French Open nezahraje (@ ČTK / imago sportfotodienst / Claudio Gärtner)

Knutsonová – Trevisanová 6:2, 0:6, 2:6

Jak Knutsonová, tak Trevisanová nevstupovaly do zápasu v dobré pohodě. Česká tenistka měla na svém kontě jedinou výhru z posledních čtyř zápasů, její soupeřka ze stejného počtu neuspěla ani jednou.

A na výkonu Trevisanové to bylo v prvním setu znát. V dlouhé třetí hře odvrátila čtyři brejkboly, pátý už ne a prohrávala 1:2. Knutsonová byla v prvním setu jasně lepší hráčkou, neměla problémy udržet si svá podání. Italka se naopak trápila. Za stavu 1:3 odvrátila další dvě hrozby ztráty servisu a snížila. To už se jí nepovedlo v sedmé hře, kdy Češka podruhé uspěla na returnu a set už dovedla k bezproblémovému konci 6:2.

Druhé dějství však začala semifinalistka French Open z roku 2022 v úplně jiném rozpoložení. Nejdříve sice musela znovu likvidovat šanci soupeřky na brejk, poté však dvakrát za sebou vzala kalifornské rodačce podání a vedla už 4:0. Knutsonová se nadále trápila, kupila jednoduché chyby a set uzavřela bez zisku jediné hry.

Knutsonová, které patří v žebříčku 208. příčka, vstoupila do závěrečného dějství nadějně, když se ujala vedení 2:0. To ale bylo ze strany české tenistky vše. Italka otočila zápas šesti gemy v řadě a po necelých dvou hodinách se mohla radovat z postupu.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Mantra
18.05.2026 17:11
OT - Panteře a jiným:

Někdy píši a mluvím dost expresivně, někdy jsem naštvaný, jindy se opiji a pak mě to baví rejpat. Někdy je to pro lidi nepochopitelné nebo nepříjemné. Není to jednoduché pochopit. Ale je to jen způsob vyjadřování stárnoucího chlapa, který nemá serítky a zároveň má už dost odžito a zkušeností, že se nebojí, co kdo řekne. To je mi u p dele.
Prostě to ber z ndahledem a jako rejpání.
Mantra
18.05.2026 17:12
fuj - *s nadhledem
asgard33
18.05.2026 17:05
Vyhrát 1.set 6-2 ještě neznamená vyhrát zápas,podobně jako Bulharka Yaneva proti Begu.Razantní antitechnický polínko G.Knutson ráda pomůže M.Trevisian k návratu do vyšších pater.Martina T. na velké turnaje nestačí spíš kondičně,ale po technické stránce je pořád o 2 třídy lepší než dřevácká Gabča.
Mantra
18.05.2026 16:48
je to jako napsat o současné Plíškové, že hraje v 2 stovce (zhruba) - to ji neznáš?
Mantra
18.05.2026 16:48
teplákovi
Kapitan_Teplak
18.05.2026 16:52
Čo bolo, to bolo.
Mantra
18.05.2026 16:54
prostě Knutson je jinde - má jiný život, tenis na druhé koleji
misa
18.05.2026 17:08
Ona hlavně nemá na to, aby byla výš, než je druhá stovka.
Kapitan_Teplak
18.05.2026 16:25
Kanár od hráčky z konce páté stovky, to nám to hezky začíná.
Mony
18.05.2026 16:51
Svrčina to s tím Oudem taky nemá lehké
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

