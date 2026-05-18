Kvalifikace French Open: Knutsonová zvládla set, pak vyhořela. Do akce Svrčina a Šalková
Knutsonová – Trevisanová 6:2, 0:6, 2:6
Jak Knutsonová, tak Trevisanová nevstupovaly do zápasu v dobré pohodě. Česká tenistka měla na svém kontě jedinou výhru z posledních čtyř zápasů, její soupeřka ze stejného počtu neuspěla ani jednou.
A na výkonu Trevisanové to bylo v prvním setu znát. V dlouhé třetí hře odvrátila čtyři brejkboly, pátý už ne a prohrávala 1:2. Knutsonová byla v prvním setu jasně lepší hráčkou, neměla problémy udržet si svá podání. Italka se naopak trápila. Za stavu 1:3 odvrátila další dvě hrozby ztráty servisu a snížila. To už se jí nepovedlo v sedmé hře, kdy Češka podruhé uspěla na returnu a set už dovedla k bezproblémovému konci 6:2.
Druhé dějství však začala semifinalistka French Open z roku 2022 v úplně jiném rozpoložení. Nejdříve sice musela znovu likvidovat šanci soupeřky na brejk, poté však dvakrát za sebou vzala kalifornské rodačce podání a vedla už 4:0. Knutsonová se nadále trápila, kupila jednoduché chyby a set uzavřela bez zisku jediné hry.
Knutsonová, které patří v žebříčku 208. příčka, vstoupila do závěrečného dějství nadějně, když se ujala vedení 2:0. To ale bylo ze strany české tenistky vše. Italka otočila zápas šesti gemy v řadě a po necelých dvou hodinách se mohla radovat z postupu.
Výsledky kvalifikace ženské dvouhry na French Open
