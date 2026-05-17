French Open na prvním místě. Keysová se odhlásila z turnaje ve Štrasburku

DNES, 14:30
Americká tenistka Madison Keysová se kvůli zranění levého stehna odhlásila z turnaje ve Štrasburku. Vítězka loňského Australian Open nechce podle pořadatelů týden před startem Roland Garros riskovat.
Madison Keysová ve Štrasburku startovat nebude (© MARK BRAKE / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Jednatřicetiletá Keysová kvůli zranění vzdala nedělní finále challengeru v Paříži. Na turnaji startovala poté, co předminulý týden v Římě nečekaně prohrála s dvacetiletou českou nadějí Nikolou Bartůňkovou.

Roland Garros začne 24. května. Nejlepším výsledkem Keysové na druhém grandslamu sezony je semifinále z roku 2018. Loni na pařížské antuce došla vítězka deseti turnajů WTA do čtvrtfinále.

Pavel Novotný, ČTK
