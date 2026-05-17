French Open na prvním místě. Keysová se odhlásila z turnaje ve Štrasburku
Americká tenistka Madison Keysová se kvůli zranění levého stehna odhlásila z turnaje ve Štrasburku. Vítězka loňského Australian Open nechce podle pořadatelů týden před startem Roland Garros riskovat.
Profily hráčů
Jednatřicetiletá Keysová kvůli zranění vzdala nedělní finále challengeru v Paříži. Na turnaji startovala poté, co předminulý týden v Římě nečekaně prohrála s dvacetiletou českou nadějí Nikolou Bartůňkovou.
Roland Garros začne 24. května. Nejlepším výsledkem Keysové na druhém grandslamu sezony je semifinále z roku 2018. Loni na pařížské antuce došla vítězka deseti turnajů WTA do čtvrtfinále.
Fantazie! Bartůňková skolila grandslamovou šampionku a je v osmifinále na Masters
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře