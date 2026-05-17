Nejsem naivní. Je nemožné udržet si tuto úroveň celou sezonu, tuší Sinner
Sinner navíc stanovil další významný rekord. Ve 24 letech se stal nejmladším hráčem historie, který Golden Masters dokončil. Dosavadní rekord držel Novak Djokovič, jenž sbírku završil v Cincinnati v roce 2018 ve věku 31 let.
Po finálovém vítězství Ital přiznal, že si dobře uvědomoval, o co v Římě hraje. "Před turnajem nebo určitými zápasy víte, o co hrajete. Součástí mé práce je také vědět, co se děje. Snažil jsem se dostat do co nejlepší pozice, abych nezklamal sebe ani fanoušky. Bylo tam hodně napětí a mnoho těžkých okamžiků, které jsem musel překonat hlavně psychicky," uvedl Sinner.
Domácí triumf pro něj měl mimořádný význam i kvůli prostředí a podpoře fanoušků. "Neexistuje lepší místo pro završení tohoto úspěchu. Tento turnaj byl pro mě vždycky něco speciálního. Myslím, že pro Itala je to jedno z nejspeciálnějších míst, kde můžeme hrát tenis," řekl světový lídr.
Už nyní se zároveň soustředí na blížící se Roland Garros. "Prioritou je teď se v příštích dvou nebo třech dnech co nejvíce odpočinout. Chci strávit nějaký čas s rodinou, odpoutat se od tenisu, a od čtvrtka budu v Paříži, abych se připravil," prohlásil.
Sinner zároveň odmítl spekulace o možném útoku na další historický rekord v podobě vítězství na všech devíti Masters 1000 během jediné sezony. "Představovat si vítězství ve všech devíti Masters 1000 je nereálné. Je nemožné udržet si tuto úroveň po celou sezonu, nejsem naivní," uvedl.
Italský tenista také zavzpomínal na své první vystoupení v Římě před sedmi lety. "Když jsem tu poprvé hrál proti Stevovi Johnsonovi, nechtěl jsem se ztrapnit. Pocházím z velmi malého města s 2000 obyvateli, kde lidé lyžují. Nikdy bych si nedokázal představit, že budu hrát na nejkrásnějších kurtech na světě," dodal Sinner.
Hraju tenis na nejvyšší úrovni, ale na tohle nemám slov, poklonil se Sinnerovi Ruud
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře