Fantazie! Bartůňková skolila grandslamovou šampionku a je v osmifinále na Masters
Keysová – Bartůňková 3:6, 6:1, 4:6
Bartůňková začala proti favorizované Keysové naprosto nebojácně a hrála velmi aktivně i pestře. I díky dvěma odvráceným brejkbolům a chybám Američanky si rychle vypracovala vedení 3:0 a lépe toto důležité utkání zahájit nemohla.
Za stavu 4:2 musela řešit další komplikaci na servisu, ovšem brejkbolovou hrozbu zlikvidovala výborným servisem a po vyrovnaném gamu upravila svůj náskok na 5:2. Bartůňková pak podávala na zisk úvodního setu, této těžké výzvy se zhostila s ledovým klidem a set snadno uzavřela.
Keysová se ovšem nenechala prohraným setem rozhodit. Grandslamová šampionka naopak srovnala mířidla a druhé dějství bylo kompletně v její režii. Bartůňková jen marně hledala recept, na returnu se k žádné příležitosti nedostala a v této velmi rychlé sadě, která netrvala ani půl hodiny, dokázala získat pouze jeden game.
Jasně nejvyrovnanější byl poslední set. Bartůňková se po slabší prostřední sadě vzpamatovala a držela s favorizovanou Američankou krok. Dokonce se až do stavu 4:4 hrálo bez brejkbolu. Právě při tomto skóre prokázala mladá Češka výbornou psychickou odolnost, když na vlastním servisu s přehledem otočila nepříjemné manko 0:30.
A tím jízda české hráčky neskončila. V následujícím gamu na returnu předvedla svou sílu znovu a hlavně díky aktivní hře si vypracovala luxusní vedení 40:0 se třemi mečboly v řadě. Na úvodní vyhodila return, ale ten druhý už byl po těsném autu z rakety Keysové úspěšný.
Bartůňková tak fantastickým způsobem využívá druhou šanci v Římě, kde poprvé v kariéře hraje hlavní soutěž na prestižních tisícovkách. Do ní se na poslední chvíli dostala jako lucky loser, nahradila nasazenou Victorii Mbokovou a rovnou naskočila do druhého kola, v němž udolala domácí naději Grantovou.
Před dvěma roky se dozvěděla šokující verdikt, že neprošla dopingovou kontrolou. Nakonec dostala šestiměsíční trest a nevěděla, zda ještě bude chtít s profesionálním tenisem pokračovat. Po loňském návratu ale neustále stoupá žebříčkem, sbírá úspěchy a v živém pořadí se momentálně nachází na 65. pozici.
V Římě si zajistila své páté kariérní a jasně největší osmifinále na hlavním okruhu. Do čtvrtfinále se zatím podívala jen loni na pětistovce v mexické Guadalajaře a letos na menší akci v domácí ostravské hale.
Proti Keysové ukázala, že se umí vybičovat ke svému nejlepšímu tenisu právě proti elitním hráčkám. Bartůňková totiž zvládla i svůj druhý kariérní souboj se zástupkyněmi TOP 20, na letošním Australian Open šokovala skalpem Belindy Bencicové. O další senzaci bude bojovat v osmifinále proti dvojnásobné šampionce a světové desítce Elině Svitolinové.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Česká republika i nadále produkuje velké množství špičkových hráček: Karolina Muchová, Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová a Linda Nosková zůstávají konkurenceschopné na nejvyšší úrovni. Několik českých hráček se pravidelně objevuje v první padesátce světového žebříčku.
Obzvláště působivá je dnes hloubka skupiny mladých hráček. Talenty jako Tereza Valentová, která se v 19 letech již blíží první čtyřicítce WTA, Laura Samson a Nikola Bartůňková potvrzují, že nová generace je tady.
Síla českého systému pramení z několika faktorů:
vynikající rozvoj mládeže; velký počet konkurenceschopných klubů; velmi silná kultura ženského tenisu od 90. let;
Hráčky trénují společně od dospívání, což podporuje silnou vnitřní konkurenci.
Analýzy také zdůrazňují důležitost včasného koučování a velmi vysokou průměrnou technickou úroveň mladých českých hráček.
Na druhou stranu existují i některé slabiny: několik špičkových hráček utrpělo v poslední době zranění; globální konkurence se zostřuje s Američankami, Ruskami a novou vlnou asijských hráček; výsledky jsou v současné ženské soutěži někdy nekonzistentní.
Celkově je však situace vynikající: Česká republika zůstává, pravděpodobně spolu se Spojenými státy a Ruskem, jednou z nejlepších zemí pro rozvoj tenistek na světě. Nejpozoruhodnější je, že země s pouhými 10 miliony obyvatel i nadále produkuje tolik špičkových hráček.
Ale vzrůstající forma Skautíka před RG by nemusela být k zahození...