Fantazie! Bartůňková skolila grandslamovou šampionku a je v osmifinále na Masters

DNES, 12:56
WTA ŘÍM - Nikola Bartůňková fantasticky využívá svou druhou šanci na probíhajícím turnaji Masters v Římě. Do hlavní soutěže se dostala až jako lucky loser a po bitvě s Tyrou Caterinou Grantovou si po výsledku 6:3, 1:6, 6:4 vyšlápla na favorizovanou grandslamovou šampionku Madison Keysovou. Zajistila si tak své největší osmifinále v kariéře.
Nikola Bartůňková si zajistila své největší osmifinále (© JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Keysová – Bartůňková 3:6, 6:1, 4:6

Bartůňková začala proti favorizované Keysové naprosto nebojácně a hrála velmi aktivně i pestře. I díky dvěma odvráceným brejkbolům a chybám Američanky si rychle vypracovala vedení 3:0 a lépe toto důležité utkání zahájit nemohla.

Za stavu 4:2 musela řešit další komplikaci na servisu, ovšem brejkbolovou hrozbu zlikvidovala výborným servisem a po vyrovnaném gamu upravila svůj náskok na 5:2. Bartůňková pak podávala na zisk úvodního setu, této těžké výzvy se zhostila s ledovým klidem a set snadno uzavřela.

Keysová se ovšem nenechala prohraným setem rozhodit. Grandslamová šampionka naopak srovnala mířidla a druhé dějství bylo kompletně v její režii. Bartůňková jen marně hledala recept, na returnu se k žádné příležitosti nedostala a v této velmi rychlé sadě, která netrvala ani půl hodiny, dokázala získat pouze jeden game.

Jasně nejvyrovnanější byl poslední set. Bartůňková se po slabší prostřední sadě vzpamatovala a držela s favorizovanou Američankou krok. Dokonce se až do stavu 4:4 hrálo bez brejkbolu. Právě při tomto skóre prokázala mladá Češka výbornou psychickou odolnost, když na vlastním servisu s přehledem otočila nepříjemné manko 0:30.

A tím jízda české hráčky neskončila. V následujícím gamu na returnu předvedla svou sílu znovu a hlavně díky aktivní hře si vypracovala luxusní vedení 40:0 se třemi mečboly v řadě. Na úvodní vyhodila return, ale ten druhý už byl po těsném autu z rakety Keysové úspěšný.

Bartůňková tak fantastickým způsobem využívá druhou šanci v Římě, kde poprvé v kariéře hraje hlavní soutěž na prestižních tisícovkách. Do ní se na poslední chvíli dostala jako lucky loser, nahradila nasazenou Victorii Mbokovou a rovnou naskočila do druhého kola, v němž udolala domácí naději Grantovou.

Před dvěma roky se dozvěděla šokující verdikt, že neprošla dopingovou kontrolou. Nakonec dostala šestiměsíční trest a nevěděla, zda ještě bude chtít s profesionálním tenisem pokračovat. Po loňském návratu ale neustále stoupá žebříčkem, sbírá úspěchy a v živém pořadí se momentálně nachází na 65. pozici.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V Římě si zajistila své páté kariérní a jasně největší osmifinále na hlavním okruhu. Do čtvrtfinále se zatím podívala jen loni na pětistovce v mexické Guadalajaře a letos na menší akci v domácí ostravské hale.

Proti Keysové ukázala, že se umí vybičovat ke svému nejlepšímu tenisu právě proti elitním hráčkám. Bartůňková totiž zvládla i svůj druhý kariérní souboj se zástupkyněmi TOP 20, na letošním Australian Open šokovala skalpem Belindy Bencicové. O další senzaci bude bojovat v osmifinále proti dvojnásobné šampionce a světové desítce Elině Svitolinové.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

45
HAJ
10.05.2026 13:29
Linda s Terkou vyhrály jasně ve čtyřhře, tak to jsem ani nečekal.
Serpens
10.05.2026 13:34
Nápodobně. Připadá mi, že jde o spojení dvou holek, které na čtyrhru nemají vlohy. Obě by potřebovaly po boku nějakou šikovnou parťačku, Markétu, Marii... ale třeba osobní chemie bude víc.
A211
10.05.2026 13:20
Gratulace k vítězství Nikole B výborný kreativní výkon jen tak dál a přidávat ať se daří smilesmile*
Diabolique
10.05.2026 13:18
To je superrychlost!
https://www.youtube.com/watch?v=yQg5h49ypI8
aape
10.05.2026 13:35
AI_dragon_B
10.05.2026 13:14
Český ženský tenis zůstává jednou z předních světových sil na okruhu WTA, i když se v současné době nachází v přechodné fázi mezi zavedenou generací a velmi mladou novou vlnou.
Česká republika i nadále produkuje velké množství špičkových hráček: Karolina Muchová, Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová a Linda Nosková zůstávají konkurenceschopné na nejvyšší úrovni. Několik českých hráček se pravidelně objevuje v první padesátce světového žebříčku.
Obzvláště působivá je dnes hloubka skupiny mladých hráček. Talenty jako Tereza Valentová, která se v 19 letech již blíží první čtyřicítce WTA, Laura Samson a Nikola Bartůňková potvrzují, že nová generace je tady.
Síla českého systému pramení z několika faktorů:
vynikající rozvoj mládeže; velký počet konkurenceschopných klubů; velmi silná kultura ženského tenisu od 90. let;
Hráčky trénují společně od dospívání, což podporuje silnou vnitřní konkurenci.
Analýzy také zdůrazňují důležitost včasného koučování a velmi vysokou průměrnou technickou úroveň mladých českých hráček.
Na druhou stranu existují i některé slabiny: několik špičkových hráček utrpělo v poslední době zranění; globální konkurence se zostřuje s Američankami, Ruskami a novou vlnou asijských hráček; výsledky jsou v současné ženské soutěži někdy nekonzistentní.
Celkově je však situace vynikající: Česká republika zůstává, pravděpodobně spolu se Spojenými státy a Ruskem, jednou z nejlepších zemí pro rozvoj tenistek na světě. Nejpozoruhodnější je, že země s pouhými 10 miliony obyvatel i nadále produkuje tolik špičkových hráček.
chlebavevaju
10.05.2026 13:16
A hlavní faktor se opět nezmínil, Ivo Kaderka.
Diabolique
10.05.2026 13:35
Nezapomen na trpajzlici. Sara Bejlek neni zadny orezavatko!
frenkie57
10.05.2026 13:13
Nikola musí po té dopingové pauze cítit velikou satisfakci.
PTP
10.05.2026 13:12
Šaty dělají člověka - Niki má stejnou kolekci jako Kája P.
Mony
10.05.2026 13:26
Pochybuji, že má Kája smlouvu s Adidasem. Nikola asi ano
PTP
10.05.2026 13:34
Nepochybuj.
Otmar
10.05.2026 13:10
Nikola dnes dobře, velmi dobře. Několik vyhozených forhendů za BL nepadá na váhu v množství kvatilních balónů, které Mad doprovázela pohledem či je nedokázala vrátit. A přiznejme, že Keys je v tenise těžká váha, je těžko čitelná a nevypočitatelná, rozhodně není oblíbenou sokyní. Proto pro Nikolu maximální uznání a přát si pokračování!
subaru
10.05.2026 13:09
Drobná oproti některým našim robustnějśím hráčkám a přitom 1. servis až 180.
frenkie57
10.05.2026 13:12
Když ho trefí, často to jsou přímé body nebo esa.
SydneyOpen
10.05.2026 13:08
No Nikola brutálně využila příležitost a pojistila si na dlouhou dobu Top 100 teď se jí pomalu otvírají dveře na největší turnaje i bez kvaldy
com
10.05.2026 13:06
koncovka jako od profesionalky Chytila prilezitost za pačasy a vytrela s ni kurt smile
chlebavevaju
10.05.2026 13:05
V dalším kole Svitolina, tu by mohla dát.
aape
10.05.2026 13:09
No
chlebavevaju
10.05.2026 13:14
Ale jo, pokud bude hrát na riziko a bude ji to padat, tak by ji mohla dat.
frenkie57
10.05.2026 13:19
Je pěkné, že jí věříš, ale Elina je nyní opravdu ve skvělé formě, což se u Keys říci nedá.
Diabolique
10.05.2026 13:05
Na tomhle zapase bylo nadherny, ze hlediste bylo plny a hracky moc hezky povzbuzovali. A ke konci, jak Nikola prozivala svoje emoce a gestama se povzbuzovala, tak se priklonili na jeji stranu a radovali se s ni. Publikum si ziskala podobnym zpusobem jako na AO.
Ela-fon-isi
10.05.2026 13:13
Přesně! Mě navíc baví některé neortodoxní údery Nikoly i škála gest, kterou používá. Pořad nějaké překvapení.
Tomas_Smid_fan
10.05.2026 13:04
tak tomu říkám skalp - Klíče od Bobří řeky! Bravo, Nikola! Aspoň náplast na Jirku, co propadl s příležitostným finalistou GS.
Ale vzrůstající forma Skautíka před RG by nemusela být k zahození...
tommr
10.05.2026 13:02
Nikola opět zkušeně: druhej set vypustila a ve třetím soupeřku zmáčkla když ta podávala na udržení se v zápase ...
frenkie57
10.05.2026 13:07
Už to začíná být podezřelé...
Sinuhet1
10.05.2026 13:09
nebylo by od veci az priste vyhraje prvni set vsadit na prohru ve druhem
Diabolique
10.05.2026 13:12
To snad kazdej delame, ne? I kdyz ten kurz na 0:6 byl 20, to se neda nevyuzit. Ale Nikola se uz zlepsila, 1:6 ... na to byl kurz jen asi 6.
The_Punisher
10.05.2026 13:01
Velka gratulace, Nikčo! Senzace :) a ted se pripravit na Svitolinu
Mantra
10.05.2026 13:00
NB hodně zvostřila hru na returnu poslední tři gemy a bylo znát, že MK tlačí ke zdi, když odvrátila hrozbu 0-30 na svém servisu v 9. hře, tak jsem to fakt cítil jako tutový, bravo holka. Pěkně využitý LL
tommr
10.05.2026 13:04
jj tomu se říká chytit příležitost za pačesy ...
hanz
10.05.2026 13:05
Hlavně už nebude muset objíždět kvaldy...
aape
10.05.2026 13:09
HAJ
10.05.2026 13:00
Nikol dnes bez nervozity. Super výhra.
aape
10.05.2026 13:00
Niki, dnes to bylo skvělý vystoupení smile jen tak dál!
Diabolique
10.05.2026 13:00
#65
frenkie57
10.05.2026 13:06
Hezký skok, o 29 míst. A třeba ještě není konečný.
Diabolique
10.05.2026 13:10
Pred par dny jsem tu psal, ze se Nikola dostane nekam k hranici prvni 50. Ale veril jsem ze da Italku i Keysovou, Svitolinu uz ne. Svitolina je podle mne moc tezkej orisek, ona je solidni a Nikolu nepodceni. Keysova do toho sla jako ze to bude prochazka.
aape
10.05.2026 13:12
vidím to podobně
frenkie57
10.05.2026 13:17
Když vidím, jak smázla Baptiste, tak si také nemyslím, že by se přes ní dostala. Budu alespoň doufat, ať udělá slušný výsledek.
aape
10.05.2026 13:20
Snad to bude pěknej zápas
frenkie57
10.05.2026 13:28
hanz
10.05.2026 13:32
Přesně, Svítiplynka to má v Římě ráda...
hanz
10.05.2026 12:58
Medka solidně nasr.ná
Diabolique
10.05.2026 12:58
