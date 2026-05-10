Od talentu k legendě. Královna Siniaková slaví kulatiny jako ikona českého tenisu
Rodačka z Hradce Králové s tenisem začala v pěti letech pod dohledem otce Dimitrije Siniakova, který pochází z Moskvy a podniká v kožešnictví. Spolu s Barborou Krejčíkovou vybojovaly tři juniorské grandslamy ve čtyřhře. Na okruhu WTA debutovala v roce 2013, o čtyři roky později se v čínském Shenzhenu dočkala prvního singlového titulu na hlavní tour.
V roce 2018 s Krejčíkovou triumfovaly v Paříži i ve Wimbledonu. Celkem vyhrála ženskou čtyřhru na grandslamu desetkrát, z toho sedmkrát s Krejčíkovou, jednou s Coco Gauffovou a dvakrát se současnou parťačkou Taylor Townsendovou.
S Krejčíkovou vyhrála i Turnaj mistryň v roce 2021 a podařilo se jim zkompletovat kariérní Golden Slam, když vyhrály čtyřhru na olympiádě v Tokiu 2021. Celkem již vyhrála 36 turnajů ve čtyřhře. Loňskou sezonu zakončila popáté v kariéře na pozici deblové jedničky a vyrovnala tím rekord legendární Martiny Navrátilové.
Ve dvouhře vyhrála zatím pět turnajů a jejím kariérním maximem je 27. příčka z června 2024. V témže roce přidala do sbírky druhé olympijské zlato, když s bývalým životním partnerem Tomášem Macháčem vyhrála smíšenou čtyřhru na hrách v Paříži.
Loni ve Wimbledonu vyhrála smíšenou čtyřhru s Nizozemcem Semem Verbeekem, čímž sbírku grandslamových trofejí rozšířila na číslo jedenáct. V roce 2018 byla členkou vítězného českého týmu v Poháru Billie Jean Kingové (dříve Fed Cup).
Komentáře
Co dodat. Prostě legenda.