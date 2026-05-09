Šok v Římě! Světová jednička Sabalenková končí a s Noskovou si nezahraje

DNES, 18:21
WTA ŘÍM - Aryna Sabalenková po Madridu zaznamenala šokující a brzké vyřazení také na dalším Masters v Římě. Světová jednička měla skvěle rozehraný zápas třetího kola se Soranou Cirsteaovou, ale nakonec výborně hrající rumunské veteránce podlehla 6:2, 3:6, 5:7. Cirsteaová, která letos ukončí kariéru, bude další soupeřkou Lindy Noskové.
Aryna Sabalenková na Masters v Římě senzačně končí (© ČTK / AP / Alessandra Tarantino)

Sabalenková – Cirsteaová 6:2, 3:6, 5:7

Aktuální světová jednička Sabalenková začala v Římě drtivým vítězstvím v souboji grandslamových šampionek s Barborou Krejčíkovou a k jednoznačné výhře měla nakročeno i v duelu s Cirsteaovou. Běloruská favoritka hrála výborně a vypracovala si náskok 6:2, 2:0.

Od této chvíle ale Cirsteaová pozvedla svou výkonnost a začala být předloňské finalistce naprosto rovnocennou soupeřkou. Dokonce byla ve výměnách jistější, výrazné manko setu a brejku zlikvidovala a vynutila si rozhodující dějství.

V něm nepotvrdila brejk z úvodního gamu, ale v maratonské páté hře získala po vyhozeném forhendu Sabalenkové další a tentokrát už byla úspěšná. Majitelka čtyř grandslamových trofejí působila bezradně a dělala až moc chyb. Přesto se do zápasu dokázala vrátit, když za stavu 4:5 nedovolila Cirsteaové zápas doservírovat.

Jenže Cirsteaová donutila favoritku k dalším chybám a zajistila si druhý pokus. Tentokrát už zápas do vítězného konce na vlastním podání dovedla. Pro Sabalenkovou se tak jedná o další nečekaný krach, ve čtvrtfinále v Madridu zahodila šest mečbolů proti Hailey Baptisteové.

Cirsteaová se v letošní sezoně chystá ukončit kariéru, přestože už skoro rok prožívá své nejlepší období. Pro rumunskou veteránku se jedná o 25. kariérní skalp TOP 10 a první po sedmi porážkách v řadě s takto vysoko postavenými hráčkami a od loňské Dubaje.

Zároveň poprvé porazila světovou jedničku. V minulosti se s nimi utkala šestkrát, nikdy nezískala set a v žádném takovém zápase nevyhrála více než šest gamů. Řím je dalším turnajem, který naznačuje, že by si mohla 36letá rodačka z Bukurešti konec kariéry ještě rozmyslet.

Vítězství Cirsteaové může znamenat jedinečnou šanci pro Noskovou. Očekávalo se totiž, že česká zástupkyně narazí ve svém prvním římském osmifinále právě na Sabalenkovou. Ani Rumunka však pro ni nebude snadnou soupeřkou. Vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2 a Cirsteaová vyhrála dva ze tří letošních soubojů.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Přidat komentář
PTP
09.05.2026 18:31
Sakra, to zas budou ambivalentní pocity, až spolu budou hrát Li a So
Otmar
09.05.2026 18:29
Jestliže tahle hezounká Rumunka hraje svou poslední sezónu, tak si ji umí dokonale osladit a osladila sobotu i mně, děkuji! Od 2.setu hrála báječně a Aryně neodpustila nic, vůbec nic.BRAVO!!
chlebavevaju
09.05.2026 18:28
Řekl bych, že pro Noskovou se tím nic nemění, neumí ani na Cirsteu, tady to bude další prohra.
frenkie57
09.05.2026 18:30
Budu to brát jako tommring.
Diabolique
09.05.2026 18:27
Nikolo, az se dostanes do finale, nebude tam na tebe cekat ta urvalenka, ale krasna transylvanska upirka
Oin
09.05.2026 18:28
frenkie57
09.05.2026 18:26
Velké nebezpečí je odklizeno, ale to vůbec neznamená, že to bude mít Pupík snazší. Bude seuset
frenkie57
09.05.2026 18:28
Bude se muset hóódně snažit, aby si s Rumunkou poradila.
pantera1
09.05.2026 18:31
Přece se tam otvírá pro Nosíka šance na vítězství a postup .
Kapitan_Teplak
09.05.2026 18:24
Soránka
Diabolique
09.05.2026 18:24
frenkie57
09.05.2026 18:23
Sorana je miláček.
Dobry-den
09.05.2026 18:23
Dovřískáno.
honza.khp
09.05.2026 18:23
Sorana byla dneska od 2. setu božská
Mony
09.05.2026 18:23
Hezký Drákulka?
Je lepší být hezká , než být světová Jednička, ale vůbec Nejlepší je být hezká a porazit světovou jedničku!
jih
09.05.2026 18:26
To si i Lindasmile může odškrtnout.
Saulnier
09.05.2026 18:22
Sorana, Sorana, Sorana
