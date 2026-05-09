Šok v Římě! Světová jednička Sabalenková končí a s Noskovou si nezahraje
Sabalenková – Cirsteaová 6:2, 3:6, 5:7
Aktuální světová jednička Sabalenková začala v Římě drtivým vítězstvím v souboji grandslamových šampionek s Barborou Krejčíkovou a k jednoznačné výhře měla nakročeno i v duelu s Cirsteaovou. Běloruská favoritka hrála výborně a vypracovala si náskok 6:2, 2:0.
Od této chvíle ale Cirsteaová pozvedla svou výkonnost a začala být předloňské finalistce naprosto rovnocennou soupeřkou. Dokonce byla ve výměnách jistější, výrazné manko setu a brejku zlikvidovala a vynutila si rozhodující dějství.
V něm nepotvrdila brejk z úvodního gamu, ale v maratonské páté hře získala po vyhozeném forhendu Sabalenkové další a tentokrát už byla úspěšná. Majitelka čtyř grandslamových trofejí působila bezradně a dělala až moc chyb. Přesto se do zápasu dokázala vrátit, když za stavu 4:5 nedovolila Cirsteaové zápas doservírovat.
Jenže Cirsteaová donutila favoritku k dalším chybám a zajistila si druhý pokus. Tentokrát už zápas do vítězného konce na vlastním podání dovedla. Pro Sabalenkovou se tak jedná o další nečekaný krach, ve čtvrtfinále v Madridu zahodila šest mečbolů proti Hailey Baptisteové.
Cirsteaová se v letošní sezoně chystá ukončit kariéru, přestože už skoro rok prožívá své nejlepší období. Pro rumunskou veteránku se jedná o 25. kariérní skalp TOP 10 a první po sedmi porážkách v řadě s takto vysoko postavenými hráčkami a od loňské Dubaje.
Zároveň poprvé porazila světovou jedničku. V minulosti se s nimi utkala šestkrát, nikdy nezískala set a v žádném takovém zápase nevyhrála více než šest gamů. Řím je dalším turnajem, který naznačuje, že by si mohla 36letá rodačka z Bukurešti konec kariéry ještě rozmyslet.
Vítězství Cirsteaové může znamenat jedinečnou šanci pro Noskovou. Očekávalo se totiž, že česká zástupkyně narazí ve svém prvním římském osmifinále právě na Sabalenkovou. Ani Rumunka však pro ni nebude snadnou soupeřkou. Vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2 a Cirsteaová vyhrála dva ze tří letošních soubojů.
Je lepší být hezká , než být světová Jednička, ale vůbec Nejlepší je být hezká a porazit světovou jedničku!