Řím: Nosková čelí kontroverzní Ukrajince, Macháč odstoupil. Menšíka čeká souboj servisů

DNES, 06:00
Dva čeští tenisté se představí v rámci sobotního programu na prestižní tisícovce v Římě. Linda Nosková bude plnit roli favoritky proti kontroverzní Ukrajince, Jakuba Menšíka čeká tato úloha v souboji dělových servisů. Nastoupit měl i Tomáš Macháč proti bývalému šampionovi, ale musel z turnaje odstoupit.
Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 9. 5.

Češi v akci
ZRUŠENO | Macháč (ČR) – Medveděv (7-) | Campo Centrale (11:00 SELČ)
Nosková (13-ČR) – Olijnykovová (Ukr.) | Court 1 (12:00 SELČ)
Menšík (26-ČR) – Popyrin (Austr.) | SuperTennis Arena (17:00 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od semifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Nosková a Menšík jsou favoriti

Linda Nosková si rozhodně nemůže na los na probíhající tisícovce v Římě stěžovat. Po volnu v prvním kole si snadno poradila s Anastasijí Zacharovovou a vyrovnala své maximum ve Foro Italico. A teď má jedna z posledních českých nadějí na turnaji velkou šanci projít do osmifinále, jelikož ji čeká premiérový vzájemný souboj s další outsiderkou Oleksandrou Olijnykovovou. Ukrajinka je letos vidět hlavně díky kritice ruských a běloruských hráčů a přímo na kurtech na sebe zas tolik neupozorňuje. V Římě si ovšem vede velmi solidně a smetla Petru Marčinkovou. Následně dominovala i proti Claře Tausonové, která jí vzdala. Olijnykovová bude usilovat o své třetí letošní a zároveň kariérní osmifinále na hlavním okruhu a první na akcích větších než WTA 250. Nosková má naopak na dosah už deváté osmifinále na prestižních tisícovkách.

Roli favorita by měl bez větších komplikací zvládnout také Jakub Menšík. Kvůli zdravotnímu problému naplno zahájil antukové jaro až před dvěma týdny v Madridu, kde nebyl daleko od vítězství nad pozdějším finalistou Alexanderem Zverevem v osmifinále. Pokud bude pokračovat v solidní formě i v Římě, měl by vyhrát úvodní zápas s Alexeiem Popyrinem. Australan si letos prochází velkou krizí a má mizernou bilanci 5:12. Do Říma přijel se sérií tří porážek, kterou přerušil drtivým vítězstvím nad trápícím se Matteem Berrettinim. Menšík moc dobře ví, co ho v tomto duelu dělových servisů čeká. S Popyrinem se totiž utkal už třikrát a pokaždé zvítězil bez ztráty setu, přičemž pouze v jedné sadě potřeboval tie-break. Naposledy se střetli letos v Dubaji a český tenista dominoval poměrem 6:3, 6:2.

Macháč z turnaje odstoupil

Ještě před startem sobotního programu na Masters v Římě přišla velmi smutná zpráva pro český tenis. Tomáš Macháč totiž musel z prestižního turnaje kvůli zdravotnímu problému odstoupit a s bývalým šampionem a někdejším lídrem žebříčku Daniilem Medveděvem si nezahraje. Rus automaticky postupuje do třetího kola. Více informací najdete v článku.

 

Sobotní program

CAMPO CENTRALE (od 11:00 SELČ)
1. Rubljov (12-) – Kecmanovič (Srb.)
2. Paoliniová (9-It.) – Mertensová (21-Belg.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Sabalenková (1-) – Cirsteaová (26-Rum.)
4. Sinner (1-It.) – Ofner (Rak.) / nejdříve v 19:00 SELČ
5. Bencicová (12-Švýc.) – Kalinská (22-) / nejdříve ve 20:30 SELČ


BNP PARIBAS ARENA (od 11:00 SELČ)
1. Gauffová (3-USA) – Sierraová (Arg.)
2. Auger-Aliassime (4-Kan.) – Navone (Arg.)
3. Cobolli (10-It.) – Atmane (Fr.)
4. Golubicová (Švýc.) – M. Andrejevová (8-) / nejdříve v 17:00 SELČ
5. Pellegrino (It.) – Fils (15-Fr.)


SUPERTENNIS ARENA (od 11:00 SELČ)
1. Moutet (28-Fr.) – Llamas (Šp.)
2. Etcheverry (24-Arg.) – Bellucci (It.)
3. Basilašvili (Gruz.) – Shelton (5-USA)
4. Medjedovič (Srb.) – Fonseca (27-Braz.)
5. Menšík (26-ČR) – Popyrin (Austr.)


COURT 1 (od 12:00 SELČ)
1. Nosková (13-ČR) – Olijnykovová (Ukr.)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
petr63
09.05.2026 11:30
Linda tu Ukrajinku vyprovodi svinskym krokem z kurtu
Ondřej.Jirásek
09.05.2026 11:10
Článek upraven po odstoupení Tomáše.

Linda tím pádem začíná na COURT 1 a už ve 12:00.
Serpens
09.05.2026 10:50
Jestli je kontroverzní tím, že se nebojí mluvit, tak nechť v tom pokračuje. WTA se začíná jevit jako stejně zkorumpovaná jako Mezinárodní olympijský výbor, hokejový i fotbalový svaz a další.
Esgalnor
09.05.2026 09:49
Oliynykova mi přijde skvělá a je pro mě jeden z nejzajímavějších objevů letošní sezony. Průlomový velký turnaj by si ale mohla pošetřit na jindy :)
Kapitan_Teplak
09.05.2026 09:07
Nosková čelí Ukrajince, Macháč Rusovi a Menšík australskému rusovi. To se to hezky sešlo.
Jarulenka
09.05.2026 09:22
Slované to zaberou najednou.
Tomas_Smid_fan
09.05.2026 11:29
Macháč čelí nemoci...
Mantra
09.05.2026 06:45
Mohli by postoupit všichni.
Linda 80%
Kluci 55%

Podle mě.
com
09.05.2026 07:49
4%ní Mantra má pravdu smile

Hlavně ať smileková dá tu namachrovanou Rusku o které se furt píše i když nic nepředvádí
com
09.05.2026 07:54
samozrejme sem chtel napsat Ukrajinku smile
aape
09.05.2026 11:49
Radši už o ní nepiš
Mantra
09.05.2026 08:00
Myslíš, že jsem 4% mazel?
frenkie57
09.05.2026 08:03
Linda 90%
Tom 40%
Kuba 80%

Podle mě.
pantera1
09.05.2026 10:10
K tomu se přikláním taky, dva by měli podstoupit a u Toma se musíme nechat překvapit, záleží jak na tom bude Měďa Béďa a BoneyF by taky neměl mít s Pelerínou problém .
