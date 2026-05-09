Smutná zpráva. Macháč nemůže nastoupit a na Masters v Římě končí
Důvodem odstoupení Macháče z poslední velké generálky před French Open je nemoc. Není jasné, o jaký typ nemoci se jedná, ale mohlo by jít o žaludeční problémy. Kvůli nim odstoupila i Victoria Mboková a zřejmě trápily i včera vyřazeného Novaka Djokoviče.
Macháč si v prvním kole připsal cenný skalp bývalého finalisty Stefanose Tsitsipase a na začátku sobotního programu měl vyzvat šampiona ročníku 2023 a někdejšího lídra žebříčku Medveděva.
Ruský tenista, který měl coby nasazený v prvním kole volno, tak postoupil do třetího kola bez nutnosti odehrát jediný míček. Jeho prvním protivníkem na turnaji nakonec nebude Macháč, ale Corentin Moutet, nebo kvalifikant Pablo Llamas.
Macháč měl fantastický vstup do sezony, když v australském Adelaide vybojoval svůj druhý kariérní titul z turnajů ATP a na Australian Open sahal po postupu do osmifinále. Od té doby ale bojuje se zdravotními problémy i slabší a nestabilní formou.
V letošním roce má nepříliš lichotivou bilanci 13:9, přičemž sedm výher zaznamenal během zmíněné jízdy v rámci lednového australského léta. Žádnou další generálku před antukovým grandslamem v plánu nemá a znovu na kurtech by se tak měl objevit až na French Open.
Nebo další turnaj, na kterém hráči/ky musí kromě soupeřů/ek porazit i virózu?