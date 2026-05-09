Smutná zpráva. Macháč nemůže nastoupit a na Masters v Římě končí

DNES, 10:45
Ještě před startem sobotního programu na Masters v Římě přišla velmi smutná zpráva pro český tenis. Tomáš Macháč totiž musel z prestižního turnaje kvůli zdravotnímu problému odstoupit a s bývalým šampionem a někdejším lídrem žebříčku Daniilem Medveděvem si nezahraje. Rus automaticky postupuje do třetího kola.
Tomáš Macháč musel odstoupit z Masters v Římě (© MICHAEL ERREY / AFP)

Důvodem odstoupení Macháče z poslední velké generálky před French Open je nemoc. Není jasné, o jaký typ nemoci se jedná, ale mohlo by jít o žaludeční problémy. Kvůli nim odstoupila i Victoria Mboková a zřejmě trápily i včera vyřazeného Novaka Djokoviče.

Macháč si v prvním kole připsal cenný skalp bývalého finalisty Stefanose Tsitsipase a na začátku sobotního programu měl vyzvat šampiona ročníku 2023 a někdejšího lídra žebříčku Medveděva.

Ruský tenista, který měl coby nasazený v prvním kole volno, tak postoupil do třetího kola bez nutnosti odehrát jediný míček. Jeho prvním protivníkem na turnaji nakonec nebude Macháč, ale Corentin Moutet, nebo kvalifikant Pablo Llamas.

Macháč měl fantastický vstup do sezony, když v australském Adelaide vybojoval svůj druhý kariérní titul z turnajů ATP a na Australian Open sahal po postupu do osmifinále. Od té doby ale bojuje se zdravotními problémy i slabší a nestabilní formou.

V letošním roce má nepříliš lichotivou bilanci 13:9, přičemž sedm výher zaznamenal během zmíněné jízdy v rámci lednového australského léta. Žádnou další generálku před antukovým grandslamem v plánu nemá a znovu na kurtech by se tak měl objevit až na French Open.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Mony
09.05.2026 11:46
Kdo jiný!?
chlebavevaju
09.05.2026 11:35
Tomáš Rosický Macháč.
aape
09.05.2026 11:47
Jojo
Tomas_Smid_fan
09.05.2026 11:27
aha, takže průjem po śpagetách?

Nebo další turnaj, na kterém hráči/ky musí kromě soupeřů/ek porazit i virózu?
Mantra
09.05.2026 11:23
přeskočil tu fázi nastoupení do zápasu a skreč
Tomas_Smid_fan
09.05.2026 11:21
Makáč dneska nemaká?
honza.khp
09.05.2026 11:04
to nám ten den pěkně začíná
com
09.05.2026 10:58
skleněnka Macháč
Nenela
09.05.2026 10:53
Neee to nee achjo
