Lehečka se nadřel, ale překvapení nepřipustil. Kopřiva v Římě totálně pohořel

DNES, 16:00
ATP MASTERS ŘÍM - Jiří Lehečka zvládl roli favorita ve svém úvodním zápase na Masters v Římě, ale měl překvapivě plné ruce práce s trápícím se Janem-Lennardem Struffem. Německého protivníka, který si už dlouho prochází krizí, nakonec zdolal 7:6, 6:3 a vylepšil si osobní maximum v tomto dějišti. Postup mezi nejlepší dvaatřicítku v mužské dvouhře naopak neslavil Vít Kopřiva, který jasně nestačil na Uga Humberta.
Jiří Lehečka je poprvé ve třetím kole v Římě (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Struff – Lehečka 6:7, 3:6

Lehečka vyhrál se Struffem oba předchozí souboje. Na French Open 2023 i loni na trávě ve Stuttgartu byl ovšem průběh vyrovnaný a na stejný scénář došlo také na probíhajícím antukovém Masters v Římě, přestože si německý tenista už druhým rokem po sobě prochází krizí.

Český favorit byl v úvodním dějství neprůstřelný na vlastním servisu a ani jednou nemusel přes shodu. Struffovi však jeho podání sebrat nedokázal, ačkoli měl ve třetím gamu dvě brejkbolové příležitosti.

Rozhodnout musel tie-break. Ten Lehečka nezahájil dobře a prohrával 0:2. Z následujících devíti bodů jich však sedm získal na svou stranu a nakonec zaslouženě a po necelé hodině hry vyhrál první sadu poměrem 7:4 ve zkrácené hře.

Druhé dějství už brejk nabídlo. A dokonce hned dva po sobě. Jako první zaváhal Lehečka ve třetí hře, ovšem reagoval čistou hrou na returnu a srovnal na 2:2. Při skóre 4:3 z pohledu Čecha bylo utkání na téměř dvě hodiny přerušeno kvůli dešti.

Dohrávka byla velmi rychlá. Lehečka okamžitě zaútočil na returnu, sehrál velmi povedený a aktivní game a po brejku měl šanci utkání dopodávat. Takovou příležitost nepromarnil a zápas dovedl do vítězného konce. Nejprve ale musel odvracet brejkbol, s nímž si poradil kvalitním servisem.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Lehečka po nepovedeném úvodu sezony sbírá v posledních týdnech velmi solidní výsledky. A to výhradně na úrovni Masters. V Miami si zahrál největší finále kariéry, v Monte Carlu došel do osmifinále a v Madridu hrál čtvrtfinále.

A nyní vylepšil své kariérní maximum na římské antuce. Ve Foro Italico startoval v minulosti dvakrát a pokaždé ztroskotal na prvním soupeři. Tentokrát úvodní zápas zvládl a premiérově v tomto dějišti prošel do třetího kola.

V něm Lehečku čeká souboj s trojnásobným semifinalistou a loňským čtvrtfinalistou Casperem Ruudem. S nejlepším norským tenistou v historii prohrál oba předchozí duely, set neuhrál ve Gstaadu 2022 ani Torontu 2023.

 

Humbert – Kopřiva 6:3, 6:2

Kopřiva čelil ve druhém kole nasazenému Humbertovi, pro kterého je antuka jasně nejslabším povrchem. Francouz má navíc letos nestabilní a slabší formu, kdežto český tenista vstupoval do tohoto utkání naopak v životní fazóně a byl mírným favoritem.

Tuto roli však rodák z Bílovce vůbec nezvládl a ve festivalu nevynucených chyb tahal za kratší konec. Kopřivovi se nepodařilo proměnit ani jednu ze šesti brejkbolových šancí. Sám naopak čelil jen čtyřem, ovšem ve třech případech o servis přišel.

Utkání trvalo pouze hodinu a čtvrt a Kopřiva v něm ve všech ohledech pohořel. Přitom se pro něj jednalo o jedinečnou příležitost obhájit body za loňské třetí kolo a navázat na senzační osmifinále z Madridu, kde si vyšlápl na Andreje Rubljova.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Tato nečekaně jednoznačná porážka ale nic nemění na tom, že Kopřiva prožívá nejlepší období své kariéry. Loni se po letech úsilí konečně prokousal do elitní stovky žebříčku a v letošní sezoně své postavení v nejvyšším patře světového pořadí výborně upevňuje.

Ačkoli má Humbert na kontě už několik titulů z okruhu ATP a byl světovou třináctkou, bude v Římě bojovat o teprve sedmé kariérní osmifinále na úrovni Masters. A příležitost bude mít velmi solidní, protože nevyzve rekordmana Novaka Djokoviče, nýbrž jeho přemožitele Dina Prižmiče.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Krisboy
08.05.2026 20:02
Zdá se, že si Patik na svůj hatelist připíše další jméno...
PTP
08.05.2026 20:08
Krisboy
08.05.2026 20:12
Zbytečné, tohle poslouchám celý život.
Ale jak to souvisí s Patikovými komplexy mi jasné není...
PTP
08.05.2026 21:27
Pikové eso (Ace of Spades) je nejvyšší a nejsilnější karta v balíčku, symbolizující absolutní moc, štěstí, ale také smrt, riziko a tajemství.
Patik
08.05.2026 19:51
Prizmic vyzerá jak keby prišiel k holicovi len s polovicou peňazí.
pantera1
08.05.2026 19:55
Potřebuje love do Barber šopu, tak chce vyhrát
aape
08.05.2026 21:22
PTP
08.05.2026 19:22
Tak ve třetím utahá mladej starýho nebo starej uplatní zkušenosti?
pantera1
08.05.2026 19:26
Zkušenosti nakonec zvítězí, musí to by mě fakt nakrkl , ještě tam mám Arturka, ale ten až zítra .
pantera1
08.05.2026 19:41
Sakra Nole zaber, v prvním kole fakt ne .
Kapitan_Teplak
08.05.2026 19:35
Starej utahá mladýho
Krisboy
08.05.2026 19:38
2-6, 6-2, 2-2....
Tomas_Smid_fan
08.05.2026 19:48
Jokerovi ty 3 sety na rozehrání stačí. Víc už na oranici netřeba. Muška to podle mě minimalizovala až moc.
Patik
08.05.2026 19:55
Iglesias vyradí Djokoviča a v ďalšom kole vyletí lebo ma splnené na celú karieru
pantera1
08.05.2026 18:54
Ve druhém setu je zápletka, Chorvat to chce ve třech
pantera1
08.05.2026 19:00
Nole jedem, už rozjíždím tanečky

PTP
08.05.2026 19:09
Ta enerdži asi Nolemu chybí.
pantera1
08.05.2026 19:11
Ve třetím Chorvata přeřízne, pardón zařízne
PTP
08.05.2026 19:13
Mladý kluky i holky má Nole rád
pantera1
08.05.2026 18:01
Balkánský duel začal, Nole doufám, že to bude srbské vítězství . Fandím na dálku u ginu .
PTP
08.05.2026 18:05
Jakej piješ?
pantera1
08.05.2026 18:11
Gordons růžovej s river tonikem limetka led . Jsem na oslavě a je tady taková upjatá zábava, takže tady trošku trpím.
Krisboy
08.05.2026 18:15
Tak se vožer a rozjeď to tam!
pantera1
08.05.2026 18:17
Pracuji na tom, neboj.
Krisboy
08.05.2026 18:17
PTP
08.05.2026 18:18
Jako Ožer!
PTP
08.05.2026 18:16
Co to je za oslavu 8.5.? Gumy slaví den vítězství? Hoď tam do toho nějakej šrapnel.
pantera1
08.05.2026 18:24
narozeniny 50sátiny. To je na vodíkovou bombu. Mám sto chutí jít do obýváku a pustit si tu obří tv a dívat se na starého pána . Jsou tak upjatí, že by mohli prdelí louskat ořechy .
Krisboy
08.05.2026 18:33
Tak to máš ještě deset let čas

PTP
08.05.2026 16:53
Struffi není žádný Nazdárek, takže 7:6, 6:3 je v pohodě výsledek.
aape
08.05.2026 17:18
Jojo, souhlas
Krisboy
08.05.2026 17:26
Míval dobře našlápnuto, ale už pár let je úplně mimo...
pantera1
08.05.2026 16:42
Výborně Jirko a maxima jsou od toho, aby se neustále překonávala
