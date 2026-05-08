Lehečka se nadřel, ale překvapení nepřipustil. Kopřiva v Římě totálně pohořel
Struff – Lehečka 6:7, 3:6
Lehečka vyhrál se Struffem oba předchozí souboje. Na French Open 2023 i loni na trávě ve Stuttgartu byl ovšem průběh vyrovnaný a na stejný scénář došlo také na probíhajícím antukovém Masters v Římě, přestože si německý tenista už druhým rokem po sobě prochází krizí.
Český favorit byl v úvodním dějství neprůstřelný na vlastním servisu a ani jednou nemusel přes shodu. Struffovi však jeho podání sebrat nedokázal, ačkoli měl ve třetím gamu dvě brejkbolové příležitosti.
Rozhodnout musel tie-break. Ten Lehečka nezahájil dobře a prohrával 0:2. Z následujících devíti bodů jich však sedm získal na svou stranu a nakonec zaslouženě a po necelé hodině hry vyhrál první sadu poměrem 7:4 ve zkrácené hře.
Druhé dějství už brejk nabídlo. A dokonce hned dva po sobě. Jako první zaváhal Lehečka ve třetí hře, ovšem reagoval čistou hrou na returnu a srovnal na 2:2. Při skóre 4:3 z pohledu Čecha bylo utkání na téměř dvě hodiny přerušeno kvůli dešti.
Dohrávka byla velmi rychlá. Lehečka okamžitě zaútočil na returnu, sehrál velmi povedený a aktivní game a po brejku měl šanci utkání dopodávat. Takovou příležitost nepromarnil a zápas dovedl do vítězného konce. Nejprve ale musel odvracet brejkbol, s nímž si poradil kvalitním servisem.
Lehečka po nepovedeném úvodu sezony sbírá v posledních týdnech velmi solidní výsledky. A to výhradně na úrovni Masters. V Miami si zahrál největší finále kariéry, v Monte Carlu došel do osmifinále a v Madridu hrál čtvrtfinále.
A nyní vylepšil své kariérní maximum na římské antuce. Ve Foro Italico startoval v minulosti dvakrát a pokaždé ztroskotal na prvním soupeři. Tentokrát úvodní zápas zvládl a premiérově v tomto dějišti prošel do třetího kola.
V něm Lehečku čeká souboj s trojnásobným semifinalistou a loňským čtvrtfinalistou Casperem Ruudem. S nejlepším norským tenistou v historii prohrál oba předchozí duely, set neuhrál ve Gstaadu 2022 ani Torontu 2023.
Humbert – Kopřiva 6:3, 6:2
Kopřiva čelil ve druhém kole nasazenému Humbertovi, pro kterého je antuka jasně nejslabším povrchem. Francouz má navíc letos nestabilní a slabší formu, kdežto český tenista vstupoval do tohoto utkání naopak v životní fazóně a byl mírným favoritem.
Tuto roli však rodák z Bílovce vůbec nezvládl a ve festivalu nevynucených chyb tahal za kratší konec. Kopřivovi se nepodařilo proměnit ani jednu ze šesti brejkbolových šancí. Sám naopak čelil jen čtyřem, ovšem ve třech případech o servis přišel.
Utkání trvalo pouze hodinu a čtvrt a Kopřiva v něm ve všech ohledech pohořel. Přitom se pro něj jednalo o jedinečnou příležitost obhájit body za loňské třetí kolo a navázat na senzační osmifinále z Madridu, kde si vyšlápl na Andreje Rubljova.
Tato nečekaně jednoznačná porážka ale nic nemění na tom, že Kopřiva prožívá nejlepší období své kariéry. Loni se po letech úsilí konečně prokousal do elitní stovky žebříčku a v letošní sezoně své postavení v nejvyšším patře světového pořadí výborně upevňuje.
Ačkoli má Humbert na kontě už několik titulů z okruhu ATP a byl světovou třináctkou, bude v Římě bojovat o teprve sedmé kariérní osmifinále na úrovni Masters. A příležitost bude mít velmi solidní, protože nevyzve rekordmana Novaka Djokoviče, nýbrž jeho přemožitele Dina Prižmiče.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Římě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Ale jak to souvisí s Patikovými komplexy mi jasné není...
