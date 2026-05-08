Řím: Královny Siniaková s Townsendovou znají los, Nosková spojí síly s Valentovou

DNES, 18:42
Celkem šest českých tenistek zasáhne do deblové soutěže na prestižní tisícovce v Římě. Turnaj si nenechají ujít ani jasné vládkyně této disciplíny v posledních týdnech Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou. V akci bude i ryze české duo, které vytvoří Linda Nosková s Terezou Valentovou.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová znají los v Římě (© DAVID RAMOS / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

V pátek večer byla rozlosována čtyřhra žen na prestižní tisícovce v Římě a v deblové soutěži budou hrát čtyři dvojice s českým zastoupením. Největším želízkem v ohni jsou samozřejmě Siniaková s americkou parťačkou Townsendovou. Ty vyhrály poslední tři podniky Masters a mají na kontě už 15 vítězství v řadě.

Siniaková, která se v pondělí vrátila na post světové jedničky, bude mít o motivaci postaráno. Ve druhém kole dvouhry totiž nevyužila devět mečbolů a bude si chtít spravit chuť ve své královské disciplíně. Výraznou překážkou ale může být zranění levé nohy, které si přivodila už ve finále v Madridu.

Česko-americký tandem začne proti domácí Elisabettě Cocciarettové a Kanaďance Leylah Fernandezové. Coby turnajové dvojky mohou Siniaková s Townsendovou potkat první nasazené soupeřky až ve čtvrtfinále, konkrétně Ellen Perezovou a Demi Schuursovou.

V losu najdeme hned dva české páry. Nosková s Valentovou vyzvou Hao-Ching Chan a Fanny Stollárovou. V případě vítězství by nejspíše narazily na turnajové jedničky a obhájkyně titulu Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou.

Jesika Malečková s Miriam Škochovou změří síly s nasazenými sedmičkami Cristinou Bucsaovou a Nicole Melicharovou-Martinezovou. Marie Bouzková s Ruskou Alexandrou Panovovou budou čelit čtyřkám Gabriele Dabrowské a Luise Stefaniové.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tommr
08.05.2026 19:16
Hlavní je že SinTown spolu vůbec budou hrát. Měl jsem velký obavy aby se na to Katka po té včerejší nešťastné prohře nevykašlala ...
chlebavevaju
08.05.2026 19:09
Linda chce asi brzy v turnaji čtyřhry skončit, proto chce hrát s Valentovou. Aspon se nebude zbytečně unavovat.
Tomas_Smid_fan
08.05.2026 19:03
Pigoška uhrála proti nějaké neznámé Španělce 2 gemy
PTP
08.05.2026 18:58
Gauff nastoupí s McNally jako zamlada
com
08.05.2026 18:52
Královna Kačenka stále není nasazenou jedničkou
Preview.lover
08.05.2026 18:49
SinTown mají přijatelný los a Mertens/Zhang mají opět brutální cestu:
R1 Hsieh/Wang
R2 Andreeva/Shnaider
Tomas_Smid_fan
08.05.2026 19:12
aby je to neukolíbalo
Krisboy
08.05.2026 18:48
Královny..? Královna je jen jedna!
Ondřej.Jirásek
08.05.2026 18:48
Teď jsou obě, Katka to nevyhrála sama
muster
08.05.2026 18:50
ale na trůně je jen jedna
Krisboy
08.05.2026 19:04
Nemyslím momentální stav. Kačenka si svůj statut budovala (buduje..) už přes deset let s různými spoluhráčkami. Tím nechci nijak snižovat zásluhy Taylor a všech ostatních parťaček - v tom máš naprostou pravdu - ale Královna je prostě jen jedna
Ondřej.Jirásek
08.05.2026 19:04
Tak jednou uděláme výjimku
Kapitan_Teplak
08.05.2026 18:49
Teď královnou jsem já. A hold mi vzdává Řím.
GaelM
08.05.2026 19:17
Můj pocit je smíšený.
Tlak s singlu je zvýšený.
Však na mečboly nejsem skoupá...

