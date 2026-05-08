Řím: Královny Siniaková s Townsendovou znají los, Nosková spojí síly s Valentovou
V pátek večer byla rozlosována čtyřhra žen na prestižní tisícovce v Římě a v deblové soutěži budou hrát čtyři dvojice s českým zastoupením. Největším želízkem v ohni jsou samozřejmě Siniaková s americkou parťačkou Townsendovou. Ty vyhrály poslední tři podniky Masters a mají na kontě už 15 vítězství v řadě.
Siniaková, která se v pondělí vrátila na post světové jedničky, bude mít o motivaci postaráno. Ve druhém kole dvouhry totiž nevyužila devět mečbolů a bude si chtít spravit chuť ve své královské disciplíně. Výraznou překážkou ale může být zranění levé nohy, které si přivodila už ve finále v Madridu.
Česko-americký tandem začne proti domácí Elisabettě Cocciarettové a Kanaďance Leylah Fernandezové. Coby turnajové dvojky mohou Siniaková s Townsendovou potkat první nasazené soupeřky až ve čtvrtfinále, konkrétně Ellen Perezovou a Demi Schuursovou.
V losu najdeme hned dva české páry. Nosková s Valentovou vyzvou Hao-Ching Chan a Fanny Stollárovou. V případě vítězství by nejspíše narazily na turnajové jedničky a obhájkyně titulu Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou.
Jesika Malečková s Miriam Škochovou změří síly s nasazenými sedmičkami Cristinou Bucsaovou a Nicole Melicharovou-Martinezovou. Marie Bouzková s Ruskou Alexandrou Panovovou budou čelit čtyřkám Gabriele Dabrowské a Luise Stefaniové.
Kompletní los
Tlak s singlu je zvýšený.
Však na mečboly nejsem skoupá...