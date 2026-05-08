Krejčíková sprostě nadávala a nebrala si servítky. Diskutovala i se Sabalenkovou

DNES, 11:00
Barbora Krejčíková je evidentně další tenistkou, která není spokojená s elektronickým hlášením autů na antukových turnajích. Dvojnásobná grandslamová šampionka si během utkání se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou v Římě nebrala servítky a na systém nadávala.
Aryna Sabalenková a Barbora Krejčíková řeší stopu míčku (© ČTK / AP / Alessandra Tarantino)

Krejčíkové se v zápase se Sabalenkovou nelíbil verdikt elektronického systému pro hlášení autů hned několikrát. Češka se vždy vydala blíže ke stopě míčku a chtěla si ji překontrolovat vlastním zrakem.

Dokonce se samotnou soupeřkou i jednu z nich při výměně stran řešila. "Vždyť tady není vůbec vidět antuka. Stopa se dotýká čáry," nechápala Krejčíková. Sabalenková jí nakonec po krátké diskusi dala za pravdu.

Nejvíc ji však rozčílil ohlášený aut po jejím servisu na konci druhého setu. Místo trefeného esa totiž musela jít přes druhé podání. V ten moment už se neudržela. "Zku*venej systém tady toto," volala směrem ke svému hráčskému boxu, když odcházela od sítě zpátky do zadní části kurtu.

"Barbora Krejčíková během utkání proti Aryně Sabalenkové zahrála jasně dobrý míč, který ale systém jestřábího oka vyhodnotil jako aut. Co myslíte, patří jestřábí oko na antuku?" stojí ve videu CANAL+ Sport na sociální síti X.

Krejčíková tak kromě Sabalenkové musela bojovat i s technikou. Aktuální světové jedničce nakonec podlehla jednoznačně 2:6, 3:6 a svůj první turnaj po téměř tříměsíční pauze zakončila ve druhém kole.

Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře rozhodně není první tenistkou, která si na elektronický systém hlášení autů na antuce stěžuje. V minulosti si dokonce stopu vyfotili třeba Alexander Zverev a právě Sabalenková. A obzvláště v posledních týdnech v Madridu a Římě to vypadá, že systém dělá časté chyby.

Krejčíková nestačila na Sabalenkovou

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Kapitan_Teplak
08.05.2026 12:49
To ten Jestřáb blbne jen na antuce ?
Diabolique
08.05.2026 12:39
NIKOLAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!
Diabolique
08.05.2026 12:41
14:10 vs. Grant
Zrovna krasna cast pavouka!!!!!!!
Mony
08.05.2026 12:11
Pořád lidi těch chyb udělají více. Navíc lidi můžou být zaujatí.
Naštve to, ale za článek určitě nestojí.
chlebavevaju
08.05.2026 12:24
Karča zLoun by mohla vyprávět.
HankMoody
08.05.2026 12:03
Dodnes si pamatuju, tehdy sem to sledoval nazivo, jak rvala na kurtu - Ja sem tady doma, kdyz ohlasili aut.

Tenistka je to vynikajici, ale charakterove je to tragedie.
Vlk-v-trave
08.05.2026 11:39
Ja ji chapu. oraniste a jeste jestli nastaveni techniky je na te stejne urovni jako jejich schopnost organizacni... tak potes koste :-D

Jinak se me libil pozapasovy rozhovor s Biancou, ktere to uletlo, a rekla, ze tu jsou divaci svihli... (pak si to asi uvedomila, ze to rekla nahlas...) a opravila, ze jako to nemysli spatne, ze jsou zabavne blaznivi, ze to je jako crazy ale fajn, neco jineho nez jinde a super jako :-)))

Mamma mia...
Diabolique
08.05.2026 11:53
Jsou hrozni ti divaci. Takovi ... fotbalovi.
Vlk-v-trave
08.05.2026 12:44
Musim priznat, ze behem zapasu Katky v 1.kole, hralo se na vedlejsim... a tam ty trubuny jsou udelane jak v jednom arealu... me to uz dost unavovalo... ten vyrval proste sileny, pro toho, kdo to sleduje mimo areal v prenosu...je to za mne unavne jak porad dokola behem vymen jeste poslouchat buceni a nevim co jeste z vedlejsiho kurtu... nemluvne o skolacich na zatatku turnaje, to jsem si vzpomnel na ty vzpominky hercu jak hravali pro skolaky, kteri se behem predstaveni zkouseli trefovat flusackama do hercu, protoze je to proste nebavilo :-)) Tady specialne hvizdali behem servisu... jako ulet proste... ;-))
Diabolique
08.05.2026 12:46
Bylo to sileny, naprosto neregulerni! A pak, kdyz zapas vedle skoncil, presli na tento kurt a zacali FANDIT nasi i proti nasi. Ale i fandeni nasi bylo tak hrozny, ze ji to spis muselo rusit. Jako fakt ... strasni divaci ... jakoby si z toho delali prdel ...
tommr
08.05.2026 11:27
Když nestačí herně tak je třeba najít nějakýho viníka kterej za to může. Nebo si vážně myslí že by to s lajnovejma rozhodčíma vyhrála?
aligo
08.05.2026 11:56
Trochu tvůj komentář nechápu. Tak proto, že by i tak nevyhrála, tak má být ticho a neupozorňovat na to, že se tomu lajkovému systému nedá věřit a že dělá chyby?
Ono je dost důležité, aby se na ty chyby upozorňovalo, bez toho se totiž nebude zdokonalovat
Ondřej.Jirásek
08.05.2026 11:57
Lajkovému systému. To je krásný
aligo
08.05.2026 12:30
Překlep, lejnovému systému
Vlk-v-trave
08.05.2026 12:45
Lajkovy je super, takze pekny preklep :-)
gocii
08.05.2026 12:26
Wtf tommre, co to placas?
HankMoody
08.05.2026 11:25
V 1. kole rve na divaky, aby drzeli hubu. A ted tohle.

OK, na system nadavat muze, ale v zadnym pripade nemuze rikat divakum, aby drzeli hubu. Nebyt divaku - u TV, na stadionu, tak se tim sportem nemuze zivit.
PTP
08.05.2026 11:28
Radši drž hubu ty.
HankMoody
08.05.2026 11:45
Hele, ujasnime si to tady hned na zacatku jo? Budes se ke mne chovat slusne a vykat mi. Jsem pro tebe pan Moody.
aligo
08.05.2026 11:53
Pane Moody, prosím, držte hubu.
Lepší?
Pe3k
08.05.2026 12:00
HankMoody
08.05.2026 12:01
Ano, ale nevim, k cemu to je dobry. Tady se pise, a to ja delam se zavrenymi ucty.
aligo
08.05.2026 12:03
To je mi jedno, ale držte hubu
HankMoody
08.05.2026 12:04
Ty hele, Aligo, Aligo, na co si tady hrajes? Kdo si myslis, ze ses? S kym si myslis, ze mluvis? Ja sem Hank Moody.
aligo
08.05.2026 12:12
S kým si myslím že mluvím? Jak vtipné, mi přeci píšeme, jak jste sám před chvílí psal takže s nikým momentálně
PTP
08.05.2026 12:06
Bez interpunkce je Váš projev trochu problematický, pane Moody úcty nebo účty?
HankMoody
08.05.2026 12:09
Zamerne se na tvuj nick, ktery je dehonestujici zdejsi web.

Mit prezdivu Pitomy TenisPortal, by melo byt zakazane.
pantera1
08.05.2026 12:14
Henku múúdy jsi vedle, jak ta jedle .
HankMoody
08.05.2026 12:17
pro tebe pan Hank Moody
chlebavevaju
08.05.2026 11:23
Krejčíková chce být za každou cenu zajímavá, to už známe.
Gulbis
08.05.2026 11:21
Vsadim se, že tomu zkurvenýmu systému věřila během slavné pandemie a nechala se ochránit aspoň 3 tečkami...
NOLE_unvaccinated_GOAT
08.05.2026 12:03
Určitě ano. Protože Bára K.prohlásila něco, čemu jsem vůbec nechtěl věřit. Prohlásila, že platí dobrovolně mnohem víc daní než by musela, jelikož dobrovolně má trvalé bydliště u nás v ČR a nikoliv někde v Monacu či na Bahamách jako ostatní tenisti. Tomu se opravdu říká bláznovství!
