Odvážné tvrzení australské legendy: Sinner by už letos nemusel prohrát žádný zápas
Sinner aktuálně drží sérii 23 vítězství v řadě. Během tohoto období získal tituly na turnajích v Indian Wells, Miami, Monte Carlu a Madridu. Čtyřiadvacetiletý Ital se zároveň stal prvním hráčem v historii ATP, který dokázal vyhrát první čtyři turnaje kategorie Masters 1000 v kalendářním roce.
Sinner navíc vytvořil další významný rekord. Jako první muž v historii totiž ovládl pět turnajů Masters v řadě, když svou vítěznou sérii na této úrovni zahájil triumfem na listopadovém pařížském Masters. Jeho dominantní výkony v posledních měsících vedly k dalším debatám o tom, zda aktuálně není nejlepším hráčem mužského okruhu bez výraznější konkurence.
Čtyřnásobný grandslamový šampion má v sezoně 2026 bilanci 30:2. Jediné porážky zaznamenal v semifinále Australian Open proti Novaku Djokovičovi a ve čtvrtfinále v Dauhá s Jakubem Menšíkem. V podcastu The Rennae Stubbs Tennis Podcast po Sinnerově triumfu v Madridu Stubbsová otevřeně hovořila o dominanci italského tenisty.
"Je opravdu možné, že Sinner nemusí prohrát. Pokud nebude hrát Carlos Alcaraz, je pravděpodobné, že Jannik letos nemusí prohrát žádný zápas," uvedla bývalá světová jednička ve čtyřhře. Stubbsová následně popsala, jak na ni Sinner působil během finálového utkání v Madridu. "Když se podíváte na to finále, vypadal jako hráč, který přesně ví, že nemůže prohrát. Má všechny údery, skvělé podání i voleje, výborný cit kolem sítě, forhend, bekhend, pohyb i mentalitu. Ten chlap je neuvěřitelný," řekla.
Australanka zároveň dodala, že podle jejího názoru je jediným hráčem schopným Sinnera v současné době pravidelně ohrožovat právě Alcaraz. "Jediný člověk, který ho letos může porazit, je chlap, který teď nehraje, a to je Carlos Alcaraz," uvedla Stubbsová. Bývalá tenistka se také zamyslela nad tím, jak významná mohla být Sinnerova porážka na Australian Open. "Jak moc je Jannik naštvaný, že nevyhrál Australian Open? Určitě hodně. Protože letos mohl vyhrát všechny čtyři grandslamy," dodala.
Sinner se nyní pokusí prodloužit svou vítěznou sérii na domácím podniku v Římě, kde bude usilovat o svůj první titul.
Zase se ale otvírá šance pro všechny ostatní a to i na GS. Když vládci nejsou dva, ale jen jeden, je volné místo ve finále a třeba někdy i obě. Zaškobrtnout může každý, ani Sinner není nedotknutelný, přesto mu osud i organizátoři pomáhají kde můžou, viz zápasy s Dimitrovem (skreč) nebo Spizzirrim (přerušení a zatažení střechy).
Ledaže by ještě zvýšil (je-li to vůbec možné) už tak obří dávky všemožného dopingu, který se sebe denně láduje horem dolem. Potom by se unavit nemusel a prohrál by až ve čtyřiceti - zápas o svůj život.