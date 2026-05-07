Výborný výkon a cenný skalp. Macháč si poradil s Tsitsipasem, v Římě postupuje
Tsitsipas - Macháč 4:6, 6:7
Macháč vstoupil do třetího vzájemného utkání s Tsitsipasem velmi koncentrovaný. Na rozdíl od několika předcházejících zápasů, kdy mu utekl úvod, to byl tentokrát on, kdo působil jistějším dojmem. Bez problémů si vyhrál své úvodní podání, ve třetím gamu uspěl na returnu a když brejk potvrdil čistou hrou, vedl už 3:1.
Tsitsipas v následujících gamech zlepšil svůj servis, k vytouženému brejkbolu se ale proti českému tenistovi ani nepřiblížil. Macháč si bez problémů hlídal své podání a první set směřoval k úspěšnému konci. To se mu také povedlo, úvodní dějství získal za 40 minut 6:4.
Berounský rodák získal v prvním setu 77 % výměn po svém podání, Tsitsipas pak 63 %. Řekovi nebyla nic platná ani jasná převaha ve statistice vítězných míčů v poměru 12:6, dvojnásobný grandslamový finalista vše negoval v počtu nevynucených chyb, kterých spáchal 14, Macháč pouhé tři.
Svěřenec Daniela Vacka pokračoval ve výborném výkonu i ve druhém setu. Stejně jako v úvodním dějství si počkal na třetí hru, Tsitsipasovi bez problémů vzal servis, brejk opět stvrdil bez ztráty fiftýnu a vedl už 3:1. Bývalá světová dvojka marně hledala na výborně hrajícího soupeře zbraň. Macháč se vyvaroval zbytečných chyb, svého rivala nepouštěl do tlaku. Sám to byl naopak on, kdo často diktoval tempo výměn a vedl už 4:2.
Až v osmé hře čelil Macháč vůbec první hrozbě ztráty podání, dokázal si ale poradit a vedl už 5:3. Tsitsipas ještě zkusil utkání zdramatizovat, snížil na rozdíl jediného gamu a vykřesal poslední naději na případný obrat. A to se mu vyplatilo. Český tenista vzápětí poprvé v zápase přišel o podání a set tak musel rozhodnout tie-break. V něm už měl Macháč navrch, vyhrál ho 7:4 a mohl slavit cenný postup do druhého kola.
Není to pařížský Masters, Řím není v Paříži, to je zmatek
Palec nahoru i pro Ivu Kubelková v hledišti