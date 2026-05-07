Výborný výkon a cenný skalp. Macháč si poradil s Tsitsipasem, v Římě postupuje

DNES, 18:21
ATP ŘÍM - Výborným výkonem se v prvním kole římského Masters prezentoval Tomáš Macháč (25). Svého úvodního soupeře Stefanose Tsitsipase (27) přehrál hladce ve dvou setech 6:4, 7:6 a zajistil si postup do dalších bojů. Jeho příštím vyzyvatelem bude nasazená sedmička, Rus Daniil Medveděv.
Tomáš Macháč si v Římě poradil s Tsitsipasem (@ IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia)

Tsitsipas - Macháč 4:6, 6:7

Macháč vstoupil do třetího vzájemného utkání s Tsitsipasem velmi koncentrovaný. Na rozdíl od několika předcházejících zápasů, kdy mu utekl úvod, to byl tentokrát on, kdo působil jistějším dojmem. Bez problémů si vyhrál své úvodní podání, ve třetím gamu uspěl na returnu a když brejk potvrdil čistou hrou, vedl už 3:1.

Tsitsipas v následujících gamech zlepšil svůj servis, k vytouženému brejkbolu se ale proti českému tenistovi ani nepřiblížil. Macháč si bez problémů hlídal své podání a první set směřoval k úspěšnému konci. To se mu také povedlo, úvodní dějství získal za 40 minut 6:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Berounský rodák získal v prvním setu 77 % výměn po svém podání, Tsitsipas pak 63 %. Řekovi nebyla nic platná ani jasná převaha ve statistice vítězných míčů v poměru 12:6, dvojnásobný grandslamový finalista vše negoval v počtu nevynucených chyb, kterých spáchal 14, Macháč pouhé tři.

Svěřenec Daniela Vacka pokračoval ve výborném výkonu i ve druhém setu. Stejně jako v úvodním dějství si počkal na třetí hru, Tsitsipasovi bez problémů vzal servis, brejk opět stvrdil bez ztráty fiftýnu a vedl už 3:1. Bývalá světová dvojka marně hledala na výborně hrajícího soupeře zbraň. Macháč se vyvaroval zbytečných chyb, svého rivala nepouštěl do tlaku. Sám to byl naopak on, kdo často diktoval tempo výměn a vedl už 4:2.

Až v osmé hře čelil Macháč vůbec první hrozbě ztráty podání, dokázal si ale poradit a vedl už 5:3. Tsitsipas ještě zkusil utkání zdramatizovat, snížil na rozdíl jediného gamu a vykřesal poslední naději na případný obrat. A to se mu vyplatilo. Český tenista vzápětí poprvé v zápase přišel o podání a set tak musel rozhodnout tie-break. V něm už měl Macháč navrch, vyhrál ho 7:4 a mohl slavit cenný postup do druhého kola.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
aape
07.05.2026 18:53
Opravné si tu chybu v úvodním textu
Není to pařížský Masters, Řím není v Paříži, to je zmatek
Bloody13
07.05.2026 18:52
V prvním kole pařížského Masters? Něco mi uniklo? Třeba půlka sezóny?
Holahej
07.05.2026 18:51
70/66 na body, Tsitsi na příjmu minimum uhraných míčů, vývoj tenisu pokračuje, jednoručák už bez šance na top výsledky, zvlášť pod tlakem tvrdých, rychlých úderů, obíhání nestačí, bodový rozdíl zápasu malý, ale absence na backhandu něco uhrát v souhrnu převážila, třeba začne hrát i dvouruč, je ještě mladý, má data, rozbor..., jinak má šanci vyhrávat jen 7/6, když se vše sejde a zadaří, na returnu totiž dnes i jinak marnost.
tenisman1233
07.05.2026 19:10
Machy dnes skvělý na podání 42/46 po 1.servisu.
hanz
07.05.2026 18:34
To už snad Cycnu nadobro zlomí
pantera1
07.05.2026 18:40
Tata ho roztáhne, jak hada. Vypadnout hned v prvním kole na římské oranici
PTP
07.05.2026 18:28
Samý walkovery má ten Tomáš v Římě
aape
07.05.2026 18:28
Gratulace Tome , nakonec jsi to dotáhl v tiebreaku, dobrý skalp, Čiči nehrál špatně
Palec nahoru i pro Ivu Kubelková v hledišti
PTP
07.05.2026 18:30
Není tam s ní Trojchyba?
