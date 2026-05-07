Neměla jsem tu být. Bylo to strašně hektické, popsala maturující Valentová přesun do Říma
Původní plán Valentové byl jasný, kvůli maturitě a didaktickým testům měla vynechat antukovou tisícovku v Římě a místní debut chtěla o rok odložit. Z prestižního italského podniku se ale nakonec neodhlásila a i přes náročný program se ho stihla zúčastnit.
"Nezastavila jsem se, abych řekla pravdu. Fakt to bylo strašně hektické, šílené, už toho mám plné zuby a všichni si ze mě dělají srandu," řekla v rozhovoru pro CANAL+ Sport poté, co na italské akci WTA 1000 zvládla první kolo. V něm se jí podařila odplata proti Julii Putincevové, která českou naději vyřadila na předchozím prestižním turnaji v Madridu. Nyní s ní Valentová ztratila pouhých pět her.
Po vypadnutí v Caja Mágica Češka odehrála ještě menší podnik WTA 125 ve Francii, kde v neděli padla ve finále. Následně se rychle přesunula do Česka, kde v pondělí a úterý psala didaktické testy z češtiny a angličtiny. Poté běžela na další letadlo a už ve středu hrála v Římě.
"Vůbec jsem tady neměla být, takže jsem ráda, že jsme to nějak vymysleli, že to takhle šlo a můžu tady startovat," řekla nadšeně. "Že jsem vyhrála je pro mě úplně nečekané plus. Mám obrovskou radost. Teď můžu zase chvíli myslet jenom na tenis," dodala. Ve druhém kole dnes vyzve světovou čtyřku a loňskou finalistku Američanku Coco Gauffovou, se kterou hrála už loni na French Open.
Teprve devatenáctiletá česká naděje, která letos maturuje, hodnotila svůj výkon při testech pozitivně. Podle svých slov je spokojená s tím, jak testy napsala, a měla by mít dobré výsledky, které se dozví za pár týdnů. Letos už kvůli maturitě také opustila český tým během přípravného týdne Billie Jean King Cupu ve švýcarském Bielu.
