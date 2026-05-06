Dokonalá pomsta! Valentová smetla Putincevovou a vyzve světovou čtyřku
Úvod utkání mezi Putincevovou a Valentovou poznamenala velká nervozita z obou stran. O své úvodní podání přišla jak kazašská tenistka, tak i Češka. Klíčový moment úvodního dějství tak přinesla pátá hra, kdy se Valentová dostala na returnu do vedení 40:0. Putincevová stihla náskok smazat, přesto nakonec o game přišla a prohrávala 2:3.
Rodačka z Prahy výrazně zpřesnila hru od základní čáry, mohla se opřít i o servis a bez větších problémů si držela náskok až do stavu 5:3. Putincevová těžko hledala na svou soupeřku zbraň, často chybovala, podruhé v zápase si prohrála servis a první sadu tak ztratila za 40 minut 3:6.
Putincevová, která si v letošním roce poradila se svou úvodní soupeřkou v sedmi z osmi případů, čelila v úvodním setu osmi brejkbolům, pět dokázala odvrátit. Sama si naopak vypracovala jen dvě možnosti k prolomení soupeřčina podání, úspěšná byla jednou.
Kazachstánská tenistka ve druhém setu přidala na agresivitě, snažila se českou soupeřku zatlačit do defenzivy, ta si ale své podání bez problémů držela. Rodačka z Moskvy se do náznaku šance na returnu dostala v páté hře, k brejkbolu se ale po nevynucené chybě nedostala, což odnesla její raketa. Nervózní Putincevová za nevyužitou šanci vzápětí zaplatila, když to byla právě ona, kdo jako první ve druhém setu prohrál servis a ztrácela už 2:4.
Velmi důležitý game se odehrál vzápětí. Valentová při něm odvrátila dva brejkboly, k čemuž jí výrazně pomohla chybující soupeřka, a vedla už 5:2. Češka už si výborně rozehraný zápas utéct nenechala a po setech 6:3, 6:2 mohla slavit postup do druhého kola.
Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA Masters 1000 v Madridu
