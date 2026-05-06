Dokonalá pomsta! Valentová smetla Putincevovou a vyzve světovou čtyřku

DNES, 17:35
Aktuality 7
WTA ŘÍM - Tereza Valentová zvládla své úvodní vystoupení na Masters v Římě, když si poradila s kazašskou tenistkou Julií Putincevovou po setech 6:3, 6:2, a vrátila jí tak dva týdny starou porážku z Madridu. Další soupeřkou české tenistky bude světová čtyřka Coco Gauffová.
Profily hráčů
Putintseva Yulia
Valentova Tereza
Tereza Valentová si připsala v Římě cennou výhru (@ Richard Merlen/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Úvod utkání mezi Putincevovou a Valentovou poznamenala velká nervozita z obou stran. O své úvodní podání přišla jak kazašská tenistka, tak i Češka. Klíčový moment úvodního dějství tak přinesla pátá hra, kdy se Valentová dostala na returnu do vedení 40:0. Putincevová stihla náskok smazat, přesto nakonec o game přišla a prohrávala 2:3.

Rodačka z Prahy výrazně zpřesnila hru od základní čáry, mohla se opřít i o servis a bez větších problémů si držela náskok až do stavu 5:3. Putincevová těžko hledala na svou soupeřku zbraň, často chybovala, podruhé v zápase si prohrála servis a první sadu tak ztratila za 40 minut 3:6.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Putincevová, která si v letošním roce poradila se svou úvodní soupeřkou v sedmi z osmi případů, čelila v úvodním setu osmi brejkbolům, pět dokázala odvrátit. Sama si naopak vypracovala jen dvě možnosti k prolomení soupeřčina podání, úspěšná byla jednou.

Kazachstánská tenistka ve druhém setu přidala na agresivitě, snažila se českou soupeřku zatlačit do defenzivy, ta si ale své podání bez problémů držela. Rodačka z Moskvy se do náznaku šance na returnu dostala v páté hře, k brejkbolu se ale po nevynucené chybě nedostala, což odnesla její raketa. Nervózní Putincevová za nevyužitou šanci vzápětí zaplatila, když to byla právě ona, kdo jako první ve druhém setu prohrál servis a ztrácela už 2:4.

Velmi důležitý game se odehrál vzápětí. Valentová při něm odvrátila dva brejkboly, k čemuž jí výrazně pomohla chybující soupeřka, a vedla už 5:2. Češka už si výborně rozehraný zápas utéct nenechala a po setech 6:3, 6:2 mohla slavit postup do druhého kola.

Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA Masters 1000 v Madridu

Siniaková spláchla nejistou Francouzku, v Římě slaví pohodový postup

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

7
Přidat komentář
Oin
06.05.2026 17:50
Cituji: Dalším nadějím Tereze Valentové a Vítovi Kopřivovi naopak hrozí konec.
Reagovat
Diabolique
06.05.2026 17:51
Ten konec je tam spravne, akorat tam mely byt Madar a Putinceva.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 17:55
ať tak anebo tak, všechno je naopak
Reagovat
Diabolique
06.05.2026 17:46
Pekny ... a jeste ji to sluselo! Gauff hrozi konec.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 17:44
Tereza s Vítkem velice mile překvapili :) Takto jasné výhry jsem rozhodně nečekal, i když bez šance ani jeden nebyl :) Terka mě vlastně překvapila už jen tím, že v Římě startuje. Původně říkala, že ho hrát nemůže.
Reagovat
tenisman1233
06.05.2026 17:50
Nakonec pořadatelé to Terce umožnily.Mně se Terka ,jak dnes hrála-minimum zbytečných chyb,servis taky velmi dobrý.
Reagovat
tommr
06.05.2026 17:51
jj Tereza překvapila jak tím že vůbec v Římě hraje tak tím jak hladce Putinku porazila. Obával jsem se že jí ta ošklivá porážka od Uchijimy rozhodí psychiku ale vypadá to že jí to spíš zdravě namíchlo a dneska hrála mnohem aktivněji a přitom méně chybovala ...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist