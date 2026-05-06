Ruská hvězda o Djokovičových šancích: Hůře regeneruje, pauzy jsou delší, ale...
Djokovič se chystá na start římského Masters, kde v minulosti triumfoval šestkrát. Osmatřicetiletý hráč je v Římě nasazen jako trojka a do turnaje vstoupí zápasem proti vítězi duelu mezi Martonem Fucsovicsem a Dinou Prizmicem. Ve čtvrtém kole by se mohl utkat právě s Chačanovem.
Djokovič nehrál od březnové porážky s Jackem Draperem v osmifinále turnaje v Indian Wells. Podle Chačanova je jeho současný program omezenější než v minulosti, což přičítá především věku a regeneraci. "Už je legendou. Připadá mi, že dokázal všechno, co mohl. Chce hrát, ale je to asi i trochu těžší. Myslím, že se víc unavuje a hůře se regeneruje, proto si někdy dává delší pauzy," uvedl devětadvacetiletý Rus v rozhovoru pro italská média.
Chačanov zároveň připustil, že Djokovičův turnajový plán se v posledních letech mění. Srb například letos nestartoval v Madridu, zatímco v minulosti vynechal Řím a před French Open absolvoval turnaj v Ženevě. "Zdá se mi, že je to hodně založené na pocitech, motivaci a také fyzické stránce," doplnil.
Navzdory omezenému programu však Chačanov nepovažuje Djokoviče za hráče, kterého by bylo možné podceňovat. Připomněl jeho účast ve finále letošního Australian Open i stabilní výsledky na grandslamové úrovni v poslední sezoně. "I kdyby byl třicátý nebo padesátý na světě, pořád by se neměl podceňovat. Zvlášť když hrál finále posledního grandslamu," zdůraznil.
Djokovič, který na US Open 2023 získal svůj 24. grandslamový titul, letos v Melbourne skončil ve finále na Carlosi Alcarazovi. Právě Španěl spolu s Jannikem Sinnerem podle Chačanova aktuálně představují jeho největší konkurenci. Na otázku, zda je zisk rekordního 25. grandslamového titulu „fantazií“, odpověděl Chačanov jednoznačně. "Nemá smysl o tom diskutovat. Proč by to měla být fantazie? Když se podíváte na jeho výsledky, je možné cokoli," uvedl.
