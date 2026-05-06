Skvělá odveta. Kopřiva v Římě vyřídil nebezpečného Maďara a je ve druhém kole
Kopřiva – Marozsán 6:3, 6:3
Kopřiva vstoupil do poslední letošní antukové tisícovky v Římě zápasem proti nebezpečnému Maďarovi Marozsánovi, se kterým se utkal již popáté a poslední dva souboje prohrál. Přestože se utkání hrálo na malém kurtu číslo 13, atmosféra byla od azčátku bouřlivá a diváci hlasitě podporovali oba aktéry. V duelu hráčů, kteří zde loni došli až do třetího kola začal lépe český tenista. Za stavu 1:1 se jako první dostal k brejkbolům, ve dlouhém gamu však ani jednu šanci nevyužil. Čech však promarněných možností dlouho nelitoval.
Hned v následující hře na příjmu těžil z chyb soupeře a dostal se hned ke dvěma brejkbolům v řadě. Po skvělém returnu poslal Maďar míček za základní čáru a poslal Kopřivu do vedení 3:2. Čech následně brejk potvrdil čistou hrou a zvýšil svůj náskok. V devátém gamu český tenista sebral svému soupeři znovu servis, pomáhal si skvělým zkrácením hry a vypracoval si dva setboly. Při tom druhém si Maďara skvěle rozběhal a výměnu ukončil skvělým zásahem na síti. první sadu tak získal za 35 minut.
Na začátku druhé sady se Kopřiva okamžitě dostal pod tlak. Stav 15:40 ještě odvrátil, třetí brejkbol soupeře už však smazat nedokázal a poprvé přišel o servis. Ihned však našel odpověď. Ve druhé hře trefil skvělý vítězný bekhend a po dvou minelách soupeře si ztracené podání vzal zpět.
Šňůra ztracených servisů však pokračovala. Kopřiva ještě dokázal odvrátit dvě šance soupeře. Marozsán si však po skvělé výměně, kterou zakončil na síti, vypracoval třetí a tu po forhendové chybě českého hráče využil. Aktuálně 55. hráč světa reagoval dalším rebrejkem a sérii ztracených podání ukončil čistou hrou v pátém gamu. Následovaly další dvě hry, kde hráč na příjmu nezískal ani míček.
K dalším brejkbolům se dostal opět Kopřiva. Za stavu 4:3 první dvě šance v řadě nevyužil, třetí si ale vypracoval po chybě Maďara a skvělým bekhendovým prohozem ji proměnil a získal tak možnost zápas dopodávat. Český tenista souboj uzavřel skvělým gamem, ve lterém ještě nevyužil první mečbol, ale při tom druhém si vynutil forhendovou chybu Maďara.
V Římě tak postoupil do druhého kola, potvrdil skvělou formu na evropských antukách a slavil povedenou odvetu proti aktuálně 49. hráči žebříčku. O zopakování loňského výsledky a dorovnání zdejšího maxima si zahraje s Francouzem Ugem Humbertem.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
