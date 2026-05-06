Skvělá odveta. Kopřiva v Římě vyřídil nebezpečného Maďara a je ve druhém kole

ATP ŘÍM - Vít Kopřiva (28) na posledním antukovém podniku Masters v sezoně zvládl úvodní zápas. Český tenista v prvním kole v Římě přehrál 6:3, 6:3 Maďara Fábiána Marozsána (26), s kterým prohrál poslední dva duely a postaral se tak o skvělou odvetu, ke které mu pomohla i hlasitá podpora diváků. O zopakování loňského výsledku a dorovnání zdejšího maxima si zahraje s Francouzem Ugem Humbertem.
Vít Kopřiva v Římě postoupil do druhého kola (@ Javier SORIANO / AFP / AFP / Profimedia)

Kopřiva – Marozsán 6:3, 6:3

Kopřiva vstoupil do poslední letošní antukové tisícovky v Římě zápasem proti nebezpečnému Maďarovi Marozsánovi, se kterým se utkal již popáté a poslední dva souboje prohrál. Přestože se utkání hrálo na malém kurtu číslo 13, atmosféra byla od azčátku bouřlivá a diváci hlasitě podporovali oba aktéry. V duelu hráčů, kteří zde loni došli až do třetího kola začal lépe český tenista. Za stavu 1:1 se jako první dostal k brejkbolům, ve dlouhém gamu však ani jednu šanci nevyužil. Čech však promarněných možností dlouho nelitoval.

Hned v následující hře na příjmu těžil z chyb soupeře a dostal se hned ke dvěma brejkbolům v řadě. Po skvělém returnu poslal Maďar míček za základní čáru a poslal Kopřivu do vedení 3:2. Čech následně brejk potvrdil čistou hrou a zvýšil svůj náskok. V devátém gamu český tenista sebral svému soupeři znovu servis, pomáhal si skvělým zkrácením hry a vypracoval si dva setboly. Při tom druhém si Maďara skvěle rozběhal a výměnu ukončil skvělým zásahem na síti. první sadu tak získal za 35 minut.

Na začátku druhé sady se Kopřiva okamžitě dostal pod tlak. Stav 15:40 ještě odvrátil, třetí brejkbol soupeře už však smazat nedokázal a poprvé přišel o servis. Ihned však našel odpověď. Ve druhé hře trefil skvělý vítězný bekhend a po dvou minelách soupeře si ztracené podání vzal zpět.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Šňůra ztracených servisů však pokračovala. Kopřiva ještě dokázal odvrátit dvě šance soupeře. Marozsán si však po skvělé výměně, kterou zakončil na síti, vypracoval třetí a tu po forhendové chybě českého hráče využil. Aktuálně 55. hráč světa reagoval dalším rebrejkem a sérii ztracených podání ukončil čistou hrou v pátém gamu. Následovaly další dvě hry, kde hráč na příjmu nezískal ani míček.

K dalším brejkbolům se dostal opět Kopřiva. Za stavu 4:3 první dvě šance v řadě nevyužil, třetí si ale vypracoval po chybě Maďara a skvělým bekhendovým prohozem ji proměnil a získal tak možnost zápas dopodávat. Český tenista souboj uzavřel skvělým gamem, ve lterém ještě nevyužil první mečbol, ale při tom druhém si vynutil forhendovou chybu Maďara.

V Římě tak postoupil do druhého kola, potvrdil skvělou formu na evropských antukách a slavil povedenou odvetu proti aktuálně 49. hráči žebříčku. O zopakování loňského výsledky a dorovnání zdejšího maxima si zahraje s Francouzem Ugem Humbertem.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
HankMoody
06.05.2026 12:53
Mám trochu obavy, že hrozí jeho konec v dalším kole
Saulnier
06.05.2026 12:59
s Humbertom možno ani nie, ten je skôr na hardy a haly
a scrollovanie v mobiloch počas zápasov (neviem si pomôcť, aby som to zakaždým nespomenul)
makro99
06.05.2026 13:00
hrozí... to je nevyhnutelné :/
alcaraz.dva
06.05.2026 13:29
S Ugem nemůže prohrat
darek.vrana
06.05.2026 13:40
Spíš mám pocit, že Djokovičovi hrozí konec ve 3. kole.
HankMoody
06.05.2026 13:51
zaroven ale hrozi, ze jeho konec neprijde
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

