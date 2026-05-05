Podivné odhlášení britské hvězdy. V Římě se už připravovala, pak přišla nečekaná zpráva

DNES, 22:00
Aktuality
Emma Raducanuová se podle dostupných informací už několik dní připravovala přímo v dějišti nadcházející tisícovky v Římě a vše nasvědčovalo tomu, že se poprvé od března vrátí na kurty. Britka však nakonec do akce nepůjde a na poslední chvíli se z turnaje odhlásila kvůli postvirovému onemocnění. Přitom ještě chvíli před tímto oznámením zde mluvila s novináři.
Emma Raducanuová se na poslední chvíli odhlásila z Říma (@ CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA / Profimedia)

Raducanuová letos rozhodně neprožívá povedenou sezonu a vedle výsledkové krize jí trápí i zdravotní problémy. Naposledy hrála na začátku března v Indian Wells, kde skončila ve třetím kole. Od té chvíle se postupně odhlašovala ze všech turnajů a letos ještě neodehrála ani jeden zápas na antuce.

Do části sezony na oranžové drti měla vstoupit tento týden na tisícovce v Římě, kde měla být jednou z nasazených hráček, které mají na úvod volný los. Britská hvězda a grandslamová šampionka už se v dějišti několik dnů připravovala, spolupracovala s médii a dnes ještě o místním turnaji mluvila s novináři. Chvíli poté však přišla nečekaná zpráva.

Bývalá světová desítka se z ničeho nic z turnaje odhlásila a jako důvod uvedla postvirové onemocnění. Její odstoupení je tak přinejmenším podivné. Mezi nasazenými hráčkami ji tak nahradila Rumunka Jaqueline Cristianová, která ve druhém kole vyzve buď Karolínu Plíškovou, nebo Jessicu Bouzasovou.

Zda se Raducanuová představí alespoň na antukovém grandslamu French Open, kde hlavní soutěž začíná 25. května, nebo kompletně vynechá antukovou část roku a bude se soustředit na domácí travnaté turnaje, není jasné. Loni odehrála na zeleném pažitu tři turnaje s bilancí pěti výher a tří porážek.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

18
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 22:10
Ema se proměňuje v Xenu? To musí být strašlivý virus.
Kapitan_Teplak
05.05.2026 22:13
Horší než Moribundus.
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 22:24
rozhodně
Vlk-v-trave
05.05.2026 22:10
Timto tym Lilli Tagger dekuje za moznost vystoupeni v MD a v prvnim kole dokonce se Sakkari... Urcite i Krisboy zatleska:-) Emmo Dekujeme!

Take Argentina dekuje Maky za tu Sierru :-)

A pokud odstoupi jeste jedna... tak by Nikola mohla (pokud se nemylim) vejit do MD take jako LL... ;-)
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 22:12
Řekneme Matovi, ať nějakou zamkne na WC, samozřejmě omylem.
Vlk-v-trave
05.05.2026 22:22
:-))
Ale vynechme maminy! Takze Tanu neee.

Trebas ta WC Steffinini - ta by se mu mohla i libit... ale Niki proti Penko do prvniho... asi to neni dobra strategie...
Co brazilku Maju... ? ;-) Nebo Golubic... s ni by se mohl i domluvit...
Kasatkina o nej asi nezavadi... ale... Eala uz trebas ano...
Asi nejlepsi na zvladnuti bude Magdicka Frech... ta ma stejne nejradeji travu... :-)))
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 22:27
ale nemá Magdička ráda luxus? By jí musel nalákat na luxusní záchod
A Mája, ta by mohla hrát i jiný turnaj, stejně je teď v lese.
Vlk-v-trave
05.05.2026 22:59
Jen at se snazi..;-) Maje vysvetlit a Magdicku vzit na luxusni piknik na travu:-))
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 23:05
aby se nám pak Mat vůbec vrátil
Diabolique
05.05.2026 22:18
Nikola uz je druha v poradi. Prvni Ruse.
Vlk-v-trave
05.05.2026 22:24
a sakra, tak 2 ten Mat musi nekde na WC zavrit...;(
hmm jak se dostala Tagger pred Ruse?
Diabolique
05.05.2026 22:33
Losovalo se. Nikola byla ctvrta, vylosovali druhou a treti. Ted uz to jde podle poradi.
Vlk-v-trave
05.05.2026 22:58
ok, diky.
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 23:07
Měla vylosovat sebe sama jako 2x Maruška
lvicek
05.05.2026 22:05
Bude LL?
Vlk-v-trave
05.05.2026 22:10
Tagger - uz je napsana proti Sakkari.
lvicek
05.05.2026 22:12
Ok
Vlk-v-trave
05.05.2026 22:15
Jak odstoupi jeste jedna, tak si myslim, ze by mela byt na rade Niki :-)
Ale ted ktera ze... pocet kandidatek nam klesaaa...
