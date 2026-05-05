Podivné odhlášení britské hvězdy. V Římě se už připravovala, pak přišla nečekaná zpráva
Raducanuová letos rozhodně neprožívá povedenou sezonu a vedle výsledkové krize jí trápí i zdravotní problémy. Naposledy hrála na začátku března v Indian Wells, kde skončila ve třetím kole. Od té chvíle se postupně odhlašovala ze všech turnajů a letos ještě neodehrála ani jeden zápas na antuce.
Do části sezony na oranžové drti měla vstoupit tento týden na tisícovce v Římě, kde měla být jednou z nasazených hráček, které mají na úvod volný los. Britská hvězda a grandslamová šampionka už se v dějišti několik dnů připravovala, spolupracovala s médii a dnes ještě o místním turnaji mluvila s novináři. Chvíli poté však přišla nečekaná zpráva.
Bývalá světová desítka se z ničeho nic z turnaje odhlásila a jako důvod uvedla postvirové onemocnění. Její odstoupení je tak přinejmenším podivné. Mezi nasazenými hráčkami ji tak nahradila Rumunka Jaqueline Cristianová, která ve druhém kole vyzve buď Karolínu Plíškovou, nebo Jessicu Bouzasovou.
Zda se Raducanuová představí alespoň na antukovém grandslamu French Open, kde hlavní soutěž začíná 25. května, nebo kompletně vynechá antukovou část roku a bude se soustředit na domácí travnaté turnaje, není jasné. Loni odehrála na zeleném pažitu tři turnaje s bilancí pěti výher a tří porážek.
Take Argentina dekuje Maky za tu Sierru :-)
A pokud odstoupi jeste jedna... tak by Nikola mohla (pokud se nemylim) vejit do MD take jako LL... ;-)
Ale vynechme maminy! Takze Tanu neee.
Trebas ta WC Steffinini - ta by se mu mohla i libit... ale Niki proti Penko do prvniho... asi to neni dobra strategie...
Co brazilku Maju... ? ;-) Nebo Golubic... s ni by se mohl i domluvit...
Kasatkina o nej asi nezavadi... ale... Eala uz trebas ano...
Asi nejlepsi na zvladnuti bude Magdicka Frech... ta ma stejne nejradeji travu... :-)))
A Mája, ta by mohla hrát i jiný turnaj, stejně je teď v lese.
hmm jak se dostala Tagger pred Ruse?
Ale ted ktera ze... pocet kandidatek nam klesaaa...