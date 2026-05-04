Berdych o bitvě s USA: Takový tenis u nás nebyl dlouho k vidění, bude to unikátní
"Na O2 arenu mám jen samé dobré vzpomínky. Za našeho hraní jsme tam v Davis Cupu neprohráli. Je to velká výzva. Bylo by hezké, kdyby se to klukům podařilo udržet a to těžké utkání, které je čeká v září, zvládli. Já se na to strašně těším. Je to skvělé a takový zápas si tuto kulisu a halu zaslouží," řekl Berdych.
Čtyřicetiletý bývalý tenista a čtvrtý hráč světa hrál poprvé utkání Davis Cupu v O2 areně v roce 2007, kdy pomohl v baráži k vítězství nad Švýcarskem 3:2. Češi poté celou soutěž v letech 2012 a 2013 vyhráli. "Tam se to celé odstartovalo. V roce 2007 jsme porazili Švýcary s Rogerem (Federerem), odvrátili jsme mečbol a od té doby se povedly úspěchy, které si snad ještě pamatujeme. Budeme se na to snažit navázat," uvedl Berdych.
Nejlepší momenty prožil v O2 areně v roce 2012, kdy Češi porazili ve finále Davisova poháru Španělsko 3:2. "To se asi těžko něčím přebíjí. Ta atmosféra byla naprosto skvělá a těším se, že ji teď fanoušci připraví i klukům. Byť to není finále, tak je to zápas, který si tu atmosféru zaslouží. Takový tenis u nás nebyl dlouho k vidění a s formátem, jaký Davis Cup momentálně má, je to krásná příležitost takový hezký zápas vidět," řekl Berdych.
Češi se střetnou s výběrem USA ve druhém kole kvalifikace 18. a 19. září. Hrát se bude na tvrdém povrchu. "Je to super, že to kluci mohou zažít. Věřím, že na takový zápas se budou těšit všichni," uvedl Berdych.
"I pro ně to bude něco nového. Všichni už zažili velké zápasy a velké kurty po světě, ale troufnu si z vlastní zkušenosti říct, že domácí atmosféra a ještě v takové hale je něco unikátního. Je lepší, že to zažijí v té lepší variantě, že fanoušci budou na jejich straně, než abychom třeba hráli v Argentině, kde to umí být také bouřlivé. Tahle varianta je pro naše kluky daleko lepší a věřím, že je to požene dopředu," uvedl Berdych.
Češi se utkají s Američany podruhé v krátké době. Vloni je ve stejné fázi soutěže porazili v Delray Beach 3:2 na zápasy. Vítěz zářijového utkání postoupí do finálového turnaje pro osm nejlepších celků. Ten se odehraje na konci listopadu opět v Boloni.
"Je to můj druhý rok u týmu a podruhé hrajeme druhé kolo kvalifikace s Amerikou. Oba týmy mají kvalitu a sílu na to, aby si ten finálový turnaj pro osm nejlepších zahrály, a letos to bude znovu, že postoupí jen jeden z nás. Je to škoda, ale nic s tím neuděláme. Jediné, co s tím můžeme udělat, je, to utkání znovu zvládnout a postoupit zase do finále v Boloni," doplnil Berdych.
