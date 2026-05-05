Skvělý návrat. Krejčíková si poradila s Francouzkou i nepřejícími diváky a vyzve Sabalenkovou
Krejčíková – Jacquemotová 6:2, 6:4
Krejčíkovou začala zápas na podání a hned v prvním gamu si pomohla i skvělým vítězným kraťasem a dostala se ke gamebolu. Ten ale nevyužila a v dlouhé hře se dostala do problémů. Jacquemotová si vypracovala postupně celkem šest brejkbolů. Třetí, čtvrtý i pátý Češka odvrátila vítězným forhendem. Po 15 minutách nakonec hru dotáhla do vítězného konce a udržela si podání.
I druhý game nabídl velké drama. Tentokrát to byla bývalá světová dvojka, která nevyužila hned čtyři šance na brejk. Francouzka tak dokázala srovnat na 1:1. Krejčíková následně další komplikace nepřipustila, diktovala tempo hry a svůj servis si snadno udržela. Češka na příjmu uspěla v šesté hře, když po skvělém returnu využila hned první brejkbol a rozhozené Jacquemotové, která regovala hozením rakety, poprvé brejkla. Následně ho i přes problémy potvrdila. Smazala brejkbol a po vítězném bekhendu a následném tlaku od základní čáry zvýšila na 5:2. Set zakončila dalším skvělým gamem na příjmu a první sadu tak poměrně snadno získala.
Francouzka po prohrané sadě odešla z kurtu. Druhý set začal po hodině od startu zápasu a Krejčíková do něj vkročila skvělým gamem na servise, ve kterém si pomohla i dvěma esy. Jacquemotová srovnala čistou hrou. Češka stále trápila soupeřku skvělými kraťasy a znovu udržela podání. Ve čtvrtém gamu se Krejčíková blýskla i vítěznými returny a dostala se k brejkbolu. Ten Francouzka odvrátila nechytatelným bekhendem po lajně. Češka ale znovu reagovala dalším skvělým forhendem a po vítězné smeči sla do vedení 3:1. V tomto gamu si Češka stěžovala na výkřiky z publika a rozhodčí diváky několikrát napomínal.
Následně ale Krejčíková předvedla velmi nepovedonou hru na servisu. Stav 15:40 ještě smazala, když po vítězné smečí po dopadu dokázala odvrátit i devátý brejkbol zápasu. Poté ale i kvůli výkřiku diváka spáchala dvě dvojcbyby v řadě a poprvé ztratila servis. V sedmé hře dokonce i kvůli dalšímu rušení ze strany fanoušků odmítala hrát a byla výrazně rozhozená. Podání si však udržela a šla do vedení 4:3. Česká hráčka zvládla lépe koncovku, získala poslední dvě hry a zápas ukončila po využití hned prvního mečbolu na příjmu.
Češku trápily zdravotní potíže už od loňského podzimu. Nejdříve laborovala s kolenem, přesto však letos odehrála celkem šest zápasů. Ten poslední v polovině úbora na turnaji v Dubaji, kde porazila Rusku Anastasiju Pavljučenkovovou a před zápasem s Američankou Amandou Anisimovovou z turnaje odstpupila. Poté ji trápily svalové potíže, kvůli kterým si musela dát více než dvouměsíční přestávku. Zranění už doléčila a nyní se vrací na antukové tisícovce v Římě, kde první kolo zvládla a ve druhém vyzve světovou jedničku Sabalenkovou.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
