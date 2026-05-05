Skvělý návrat. Krejčíková si poradila s Francouzkou i nepřejícími diváky a vyzve Sabalenkovou

DNES, 10:50
WTA ŘÍM - Barbora Krejčíková svůj první zápas po téměř dvouměsíční pauze zaviněné svalovým zraněním zvládla. Na tisícovce v Římě si poradila 6:2, 6:4 s aktuálně 64. hráčkou světa Francouzkou Elsou Jacquemotovou a ve svém prvním zápase od poloviny února zvítězila. Češku nezastavili ani nepřející diváci, kteří ji vyrušovali při servisu. Ve druhém kole vyzve světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.
Barbora Krejčíková se v Římě vrací po zranění (@ Rob Prange / Zuma Press / Profimedia)

Krejčíková – Jacquemotová 6:2, 6:4

Krejčíkovou začala zápas na podání a hned v prvním gamu si pomohla i skvělým vítězným kraťasem a dostala se ke gamebolu. Ten ale nevyužila a v dlouhé hře se dostala do problémů. Jacquemotová si vypracovala postupně celkem šest brejkbolů. Třetí, čtvrtý i pátý Češka odvrátila vítězným forhendem. Po 15 minutách nakonec hru dotáhla do vítězného konce a udržela si podání.

I druhý game nabídl velké drama. Tentokrát to byla bývalá světová dvojka, která nevyužila hned čtyři šance na brejk. Francouzka tak dokázala srovnat na 1:1. Krejčíková následně další komplikace nepřipustila, diktovala tempo hry a svůj servis si snadno udržela. Češka na příjmu uspěla v šesté hře, když po skvělém returnu využila hned první brejkbol a rozhozené Jacquemotové, která regovala hozením rakety, poprvé brejkla. Následně ho i přes problémy potvrdila. Smazala brejkbol a po vítězném bekhendu a následném tlaku od základní čáry zvýšila na 5:2. Set zakončila dalším skvělým gamem na příjmu a první sadu tak poměrně snadno získala.

Francouzka po prohrané sadě odešla z kurtu. Druhý set začal po hodině od startu zápasu a Krejčíková do něj vkročila skvělým gamem na servise, ve kterém si pomohla i dvěma esy. Jacquemotová srovnala čistou hrou. Češka stále trápila soupeřku skvělými kraťasy a znovu udržela podání. Ve čtvrtém gamu se Krejčíková blýskla i vítěznými returny a dostala se k brejkbolu. Ten Francouzka odvrátila nechytatelným bekhendem po lajně. Češka ale znovu reagovala dalším skvělým forhendem a po vítězné smeči sla do vedení 3:1. V tomto gamu si Češka stěžovala na výkřiky z publika a rozhodčí diváky několikrát napomínal.

Následně ale Krejčíková předvedla velmi nepovedonou hru na servisu. Stav 15:40 ještě smazala, když po vítězné smečí po dopadu dokázala odvrátit i devátý brejkbol zápasu. Poté ale i kvůli výkřiku diváka spáchala dvě dvojcbyby v řadě a poprvé ztratila servis. V sedmé hře dokonce i kvůli dalšímu rušení ze strany fanoušků odmítala hrát a byla výrazně rozhozená. Podání si však udržela a šla do vedení 4:3. Česká hráčka zvládla lépe koncovku, získala poslední dvě hry a zápas ukončila po využití hned prvního mečbolu na příjmu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Češku trápily zdravotní potíže už od loňského podzimu. Nejdříve laborovala s kolenem, přesto však letos odehrála celkem šest zápasů. Ten poslední v polovině úbora na turnaji v Dubaji, kde porazila Rusku Anastasiju Pavljučenkovovou a před zápasem s Američankou Amandou Anisimovovou z turnaje odstpupila. Poté ji trápily svalové potíže, kvůli kterým si musela dát více než dvouměsíční přestávku. Zranění už doléčila a nyní se vrací na antukové tisícovce v Římě, kde první kolo zvládla a ve druhém vyzve světovou jedničku Sabalenkovou.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 13:22
Mně se snad spustí dřív rýma než stream na Dalíka.

pls. nemáte na něj někdo funkční stream?
miledus
05.05.2026 13:30
https://en84.sportplus.live/tennis/atp-rome-qualifying/7843396/ zkuste tento
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 13:34
zkusím a moc děkuji
honza.khp
05.05.2026 13:00
na tak dlouhou pauzu bez zápasu snad slušný ... aspoň bude sranda s uřvanou sirénou
lvicek
05.05.2026 13:00
Tak to Barca zvladla profesorsky, no na ten zapas se Sabalenkou jsem teda fakt zvedava.
tommr
05.05.2026 13:18
já ani moc ne. Bára bude bita jako žito ...
tenisman1233
05.05.2026 13:34
Snad skončí líp než Karolína P. před 5 lety se Swiatek.
lvicek
05.05.2026 12:26
Kdo umite francouzsky - jak se spravne cte ta Elsa? Na dve slabiky nebo na tri? n na konci? t na konci?
peek
05.05.2026 12:30
Google translator, francouzština, napiš tam Elsa a nech si to přečíst.
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 12:33
já neumím, ale rád radím

Francouzi rádi vynechávají písmena, takže v tomhle případě bych pro jistotu vynechal dvě a četl ji jako El.
Ale radši to nechám lingvistům.
lvicek
05.05.2026 12:34
Ja myslela to prijmeni, ale nechtelo se mi to opisovat .
pantera1
05.05.2026 12:37
Jak jsem napsala, té na konci se nevyslovuje. Podobné jako herečka Demongeot. Demonžó.
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 12:50
mamina
05.05.2026 13:27
Příjmení se čte "žakemo" ne jak ji neustále jmenovala "žakemont". Písmeno "n" ani na konci jejího příjmení není. A ano z franiny jsem maturovala a jakžtakž se domluvím.
pantera1
05.05.2026 12:34
Žakmó
lvicek
05.05.2026 12:37
No prave umpire rika neco jako Zakmo (dve slabiky), zatimco nase komentatorka rika Žakemont.
pantera1
05.05.2026 12:38
Nerozumí tomu, je vyřízena jako vždy.
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 12:53
Chorvat myslím vyslovuje Žakemó
lana
05.05.2026 13:06
Správně je to krátce Žakmo Žádná třetí slabika...
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 13:17
souhlas, čím méně, tím lépe
mamina
05.05.2026 13:30
Ano přesně tak, to "e" se nevyslovuje.
Ondřej.Jirásek
05.05.2026 12:54
To mi připomnělo perličku z pohovoru na pozici, kde je nutná francouzština

Umíte francouzsky?

Ne, ale ráda bych to zkusila.
lvicek
05.05.2026 13:01
Mne by se netykala ani ta touha to zkusit ;). Kdysi davno jsem prosla asi 7 lekci francouzstiny pro samouky a to stacilo ;).
pantera1
05.05.2026 13:11
Asi se chtěla naučit fajčiť francuzky .
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 12:07
Na stadionu jsou snad jen uklízeči a roznašeči pizzy a párků bez práce. Jak za covidu
lvicek
05.05.2026 12:12
Ale presto neexistujici divaci rusi pri hre .
frenkie57
05.05.2026 12:13
Kurt jak krava a na něm tak cca 20 diváků. Typické utkání prvního kola.
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 12:25
každý hlas rezonuje arénou
tommr
05.05.2026 12:05
Bára se zatím drží překvapivě dobře. A hlavně vypadá že nemá žádný zdravotní trable ...
frenkie57
05.05.2026 12:07
Co ta Nikola, jak to s ní aktuálně vypada?
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 12:07
projela druhý set
frenkie57
05.05.2026 12:08
Díky
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 12:10
A hned si projela servis ve třetím
frenkie57
05.05.2026 12:11
Kde to sleduješ?
aligo
05.05.2026 12:19
https://www.tenisportal.cz/live/
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 12:22
Potápnice si občas plete raketu s ruchadlem a kypří oranici. Řekl bych, že na jarní osev je už dost pozdě...
pantera1
05.05.2026 11:38
To vypadá, že s tou dlouhonohou Johanou v neforemných trenkách budou hrát celej den .
frenkie57
05.05.2026 11:41
Tři hry a pulhodka v čudu.
Dlouhonohá Johana
pantera1
05.05.2026 11:49
No ty rajtky co má na sobě jsou fakt světový .
pantera1
05.05.2026 11:52
Baru přestaneme tam chrápat a trochu to rozproudime a brejk je doma .
frenkie57
05.05.2026 11:58
Elza už tam mrská raketou, ono to půjde.
Rajtky jsem chvíli považoval za sukni. Ona vůbec nemá tu postavu v měřítku. Ten krátký trup k těm dlouhéjm pastelkám vůbec nepanuje.
pantera1
05.05.2026 12:04
Já bych jí dala pěkný šatičky, nebo plisovanou sukýnku, to by jí slušelo . Za tuhle hrůzu by měli někoho zavřít .
frenkie57
05.05.2026 12:06
No jasně, něco v celku, aby to tu diferenci zakrylo.
Bára má set, jestli nějak nezačne blbnout, mělo by to být v klidu ve dvou.
pantera1
05.05.2026 12:12
Jj, trochu mě deprimuji ty prázdný tribuny, jak je tam zataženo, je to takový ponurý . Bára to má v ruce. Johana se bude pakovat . Hlavně, že se vyhrává jak na pouti. Taloši mají siestu, nic nefunguje .
frenkie57
05.05.2026 12:16
Ale jestřába mají, zdá se, seštelovaného lépe. Takže aspoň něco.
honza.khp
05.05.2026 11:27
první hra na hodinu?
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 12:01
Bára se potřebuje rozpinkat
lvicek
05.05.2026 12:13
Zkusene potrenovala odvraceni breakballu pekne v poklidu, bez stresu ;).
Diabolique
05.05.2026 11:13
Nikola RULEZZZ!!!
pantera1
05.05.2026 10:57
Baru, ať je ten návrat vítězný .

Pro štěstí hezký po italsku

https://youtu.be/_UcTsMK4r38?is=C79mxI15gAybxlRi
