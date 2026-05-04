Poklona z nejcennějších. Nevěřím, že tě někdy někdo dožene, ocenila Siniakovou parťačka
Bez obav se může nazývat legendou. Siniaková začala toto pondělí 181. týden na pozici světové deblové jedničky. Lepší jsou v tomto ohledu již jen Martina Navrátilová (237) a Liezel Huberová (199). Rodačka z Hradce Králové má na svém kontě 36 deblových vavřínů, z toho jedenáct grandslamových. A její spojení s Američankou Townsendovou ukazuje, že by rozhodně nemuselo zůstat jen u nich.
Své o tom ví právě rodačka z Chicaga, která po boku Siniakové získala své zatím jediné dva grandslamové tituly. "Je pro mě obrovskou ctí, že můžu stát s tebou na stejné straně dvorce a psát s tebou historii. Nevěřím, že tě někdy někdo dožene. Asi ani já ne," říkala s nadsázkou Townsendová.
A pokračovala: "Jsem šťastná, že se nám spolu tak daří a sbíráme úspěchy. Nejsi jen moje parťačka, ale i kamarádka. Myslím, že Kateřina i já jsme velmi hrdé na to, že posouváme ženský debl dál,“ dodala parťačka Češky po finálovém triumfu. Jen slova uznání měla pro Townsendovou i Siniaková. „Je skvělé, že jsme tady znovu vyhrály. A o to více, že je to s tebou. Hrajeme výborný tenis a já se vedle tebe cítím opravdu dobře. Za to ti děkuji.“
Siniaková od zmiňovaného Australian Open nastoupila kromě Townsendové po boku své dlouholeté parťačky Barbory Krejčíkové, s kterou však skončily v Dauhá na druhých soupeřkách, hned na následujícím turnaji v Dubaji si spolu s Australankou Storm Hunterovou zahrála čtvrtfinále.
