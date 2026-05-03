Trápil Sinnera, proti Svrčinovi neměl nárok. Český tenista je krůček od římského Masters
Bonzi – Svrčina 4:6, 3:6
Bonzi jako jediný tenista na v neděli skončeném turnaji v Madridu sebral fenomenálnímu Sinnerovi alespoň set, než padl po boji 4:6 v závěrečném dějství. Na Svrčinu ale francouzský tenista hledal od úvodních míčů zbraň marně.
Úvod utkání poznamenala velká nejistota a nervozita z obou stran. Nejdříve to byl Bonzi, kdo si prohrál hned úvodní servis, jeho soupeř ho ale vzápětí napodobil a stav byl vyrovnaný – 1:1. Rozhodující moment první sady tak přinesla až velmi dlouhá sedmá hra. Ostravský rodák v ní proměnil čtvrtý brejkbol, vše vzápětí potvrdil na svém podání a šel do vedení 5:3.
První setboly si Svrčina vypracoval hned při dalším gamu na servisu rodáka z Nîmes, ani jednu z dvou možností však neproměnil. Mrzet ho to ale nemuselo. Při následném podání už set bez problémů dovedl do vítězného konce a po 52 minutách ho získal poměrem 6:4.
Bonzi, jehož žebříčkovým maximem je 42. příčka, marně hledal na uvolněně hrajícího soupeře zbraň i nadále. Za stavu 1:1 podruhé v zápase neudržel výhodu podání a prohrával 1:2. Svrčina si naopak na svých servírovacích gamech počínal naprosto suverénně, svému soupeři nedával žádnou šanci pomýšlet na případný brejk a bez problémů držel vedení.
Byl to naopak Bonzi, kdo se na kurtu trápil. Řadou zbytečných chyb svému rivalovi ulehčoval situaci, což se naplno projevilo za stavu 4:2 pro Čecha, když si znovu prohrál podání a o osudu utkání tak bylo prakticky rozhodnuto. Svrčina už si výborně rozjetý duel utéct nenechal, zápas dovedl do pohodového konce a po výhře 6:4, 6:3 ho dělí jediná výhra od účasti v hlavní soutěži římského podniku.
Výsledky kvalifikace na turnaj ATP Masters 1000 v Římě
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
