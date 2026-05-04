Češka v elitní desítce? K prestižnímu postu chybí poslední krok, rozhodnout může Řím

DNES, 15:10
Sezonu snů prozatím zažívá český tenis. Bez nadsázky. Na turnajích posbírali muži či ženy již pět titulů, v elitní stovce můžeme napočítat devět tenistek s českou vlajkou za jménem. K dokonalosti chybí jediné. Aby se některá z nich dostala do elitní desítky. A i k tomuto cíli je již více než dobře nakročeno.
Karolína Muchová má nakročeno do elitní desítky (© KATHARINA KAUSCHE / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP)

Vzpomenete si, která česká tenistka se naposledy dostala do elitní společnosti nejlepších deseti hráček planety? Pak věřte, že se to po slavném tažení za wimbledonským titulem povedlo v roce 2024 Barboře Krejčíkové. Mezi vyvolenými vydržela do 20. ledna 2025. Od té doby svou následovnici, i přes armádu krajanek mezi nejlepší stovkou, nenašla.

To vše se může po dalším Masters v Římě změnit. Respektive kdyby se bral v úvahu live žebříček, tak už je tento úkol splněn. Na devátém místě se totiž vyhřívá Karolína Muchová, aby se jí však toto umístění počítalo i oficiálně, musí své postavení potvrdit právě v Itálii. V "klasickém" žebříčku totiž olomoucké rodačce stále patří 11. pozice s minimálním odstupem na desátou Elinu Svitolinovou či devátou Victorii Mbokovou.

České jedničce pro nadcházející Masters vše hraje do karet. Žádné body v Římě neobhajuje, naposledy zde startovala v sezoně 2023. Jedna z jejích hlavních rivalek Svitolinová naopak loni došla do čtvrtfinále, za což získala 215 bodů. Kanadská hvězdička Mboková se loni probila přes kvalifikaci do druhého kola a připsala 65 bodů. Za současného stavu ztrácí Muchová na Svitolinovou 212 bodů, na Mbokovou pak o bodík více.

Velké naděje si oprávněně může dělat i světová třináctka Linda Nosková. Na postup do TOP 10 to zatím ještě stačit nebude, v loňském roce však rodačka ze Vsetína došla v Římě jen do třetího kola. V případě výraznějšího úspěchu se tak i ona může těšit na postup. Už nyní jí v live rankingu patří o jednu pozici lepší příčka.

Na Belindu Bencicovou ztrácí pouhých 91 bodů. Nosková obhajuje v Římě pouhých 65 bodů, Švýcarce ale loňské boje v Itálii vůbec nevyšly. Dohrála v prvním kole na Sakkariové a své konto rozšířila o pouhých deset bodů.

Muchová už pocit jaké je to být členkou TOP 10 dobře zná. V září roku 2013 byla na svém životním maximu, když jí patřila osmá příčka, maximem Nosková je dvanáctá pozice.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Kuba4Win
04.05.2026 16:13
Řekl bych že byla Muška v top 10 spíš v roce 2023 než 2013
