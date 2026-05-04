Češka v elitní desítce? K prestižnímu postu chybí poslední krok, rozhodnout může Řím
Vzpomenete si, která česká tenistka se naposledy dostala do elitní společnosti nejlepších deseti hráček planety? Pak věřte, že se to po slavném tažení za wimbledonským titulem povedlo v roce 2024 Barboře Krejčíkové. Mezi vyvolenými vydržela do 20. ledna 2025. Od té doby svou následovnici, i přes armádu krajanek mezi nejlepší stovkou, nenašla.
To vše se může po dalším Masters v Římě změnit. Respektive kdyby se bral v úvahu live žebříček, tak už je tento úkol splněn. Na devátém místě se totiž vyhřívá Karolína Muchová, aby se jí však toto umístění počítalo i oficiálně, musí své postavení potvrdit právě v Itálii. V "klasickém" žebříčku totiž olomoucké rodačce stále patří 11. pozice s minimálním odstupem na desátou Elinu Svitolinovou či devátou Victorii Mbokovou.
České jedničce pro nadcházející Masters vše hraje do karet. Žádné body v Římě neobhajuje, naposledy zde startovala v sezoně 2023. Jedna z jejích hlavních rivalek Svitolinová naopak loni došla do čtvrtfinále, za což získala 215 bodů. Kanadská hvězdička Mboková se loni probila přes kvalifikaci do druhého kola a připsala 65 bodů. Za současného stavu ztrácí Muchová na Svitolinovou 212 bodů, na Mbokovou pak o bodík více.
Velké naděje si oprávněně může dělat i světová třináctka Linda Nosková. Na postup do TOP 10 to zatím ještě stačit nebude, v loňském roce však rodačka ze Vsetína došla v Římě jen do třetího kola. V případě výraznějšího úspěchu se tak i ona může těšit na postup. Už nyní jí v live rankingu patří o jednu pozici lepší příčka.
Na Belindu Bencicovou ztrácí pouhých 91 bodů. Nosková obhajuje v Římě pouhých 65 bodů, Švýcarce ale loňské boje v Itálii vůbec nevyšly. Dohrála v prvním kole na Sakkariové a své konto rozšířila o pouhých deset bodů.
Muchová už pocit jaké je to být členkou TOP 10 dobře zná. V září roku 2013 byla na svém životním maximu, když jí patřila osmá příčka, maximem Nosková je dvanáctá pozice.
