Nedůstojné finále. Zverev se za výprask omlouval, hotovo bylo za necelou hodinu
Kdo si koupil lístek na mužské finále na Masters v Madridu, teď možná lituje. S vítězstvím Sinnera se tak nějak počítalo, klidně i ve dvou setech. Ale rozhodně se nepředpokládalo, že souboj o titul bude takto jednoznačný a diváci si ho "užijí" pouhých 57 minut.
Zverev předvedl mizerný výkon a Sinner hrál naopak celý zápas fantasticky. Tato nešťastná kombinace vyústila ve vítězství 6:1, 6:2 pro Itala, který ovládl páté Masters v řadě a stanovil nový rekord.
Němec si vůbec nevěřil a mnozí ho viní z toho, že utkání prohrál už v šatně. To by zas nebylo takovým překvapením, protože do dalšího souboje se Sinnerem nastupoval po osmi porážkách v řadě s tímto rivalem. "Zaprvé se chci vážně omluvit za takové finále," začal Zverev svůj proslov během slavnostního ceremoniálu. "Nebyl to můj nejlepší den," dodal.
Pak už chválil jen Sinnera. "Samozřejmě Jannikovi gratuluju. Momentálně je jasně nejlepším tenistou na světě. Většina z nás proti němu nemá šanci. Gratuluju i tvému týmu, dělá každý týden neskutečnou práci. Doufám, že na jeden týden si dáte pauzu. Třeba na French Open," vtipkovala německá jednička.
Poděkoval samozřejmě i organizátorům turnaje a zaplněnému hledišti. Porážku bral sice s humorem, ale takto jednoznačný výprask mu určitě neprospěje. V soubojích s nejlepšími hráči na světě je totiž Zverev obvykle psychicky poloviční a pořád čeká na svůj první grandslamový titul. A teď musí kousat tvrdou ránu před French Open.
Na tiskové konferenci Zverev přiznal, že jeho výkon byl otřesný. "Abych byl upřímný, tak dneska bych prohrál s kýmkoli. Byl to ode mě hrozný zápas," nebral si servítky majitel 24 titulů a sedmi trofejí z Masters.
Sinner si je dobře vědom toho, že Zverev nepředvedl svůj nejlepší tenis. "Byl to pro tebe skvělý týden. Vím, že jsi dnes neměl svůj nejlepší den. Ale přeju ti jen to nejlepší ve zbytku sezony. Teď nás čeká Řím a French Open. Dál na sobě pracuj."
Sinner ve finále zdemoloval Zvereva
