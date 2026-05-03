Ruské slzy a ukrajinská radost. Andrejevová nesla porážku těžce, Kosťuková ji ignorovala
Bylo to pro tenisový svět kontroverzní finále. Proti sobě se totiž postavily Ruska Andrejevová a Ukrajinka Kosťuková. Už předem bylo jasné, že nedojde na společnou fotografii před ani po zápase a ani na podání rukou po skončení souboje o titul.
Andrejevová, která v tomto týdnu oslavila 19. narozeniny, nese každou porážku velmi těžce. Důkazem je i její nedávný výbuch proti Kateřině Siniakové v Indian Wells. Slzám se neubránila ani v Madridu, kde útočila už na třetí triumf na úrovni WTA 1000. Ruská kometa se rozbrečela již na lavičce před ceremoniálem a znovu během proslovu po převzetí trofeje pro poraženou finalistku.
"Chci pogratulovat Martě a jejímu týmu k dnešnímu úžasnému vítězství. Vyhrála jsi dva turnaje v řadě a prožíváš velmi povedené antukové jaro," vzkázala Andrejevová soupeřce, která této části proslovu možná trochu překvapivě zatleskala.
"Děkuji svému týmu, že tu pro mě vždycky je. Omlouvám se. Slíbila jsem si, že nebudu brečet," uvedla Andrejevová, která se ovšem slzám neubránila. "Nebudu se na vás dívat, protože to tak bude snadnější. Děkuju vám, že mě za jakýchkoli okolností podporujete. Vím, že to možná někdy není se mnou snadné. Ale oceňuju vaši podporu a vše, co pro mě děláte."
Na tiskové konferenci už byla Andrejevová o něco klidnější. "Někdy vidím ostatní hráče, jak se po porážce usmívají. Nechápu, jak to dělají. Přála bych si, abych to také dokázala. Když prohraju, tak mi to pokaždé přijde jako konec světa. Každá porážka pro mě znamená velké zklamání a bolest."
Kosťuková naopak slavila svůj nejcennější triumf v kariéře. A to ve velkém stylu. Rodačka z Kyjeva se mimo jiné blýskla i akrobatickým prvkem přímo na kurtu, který ocenily diváci v hledišti i u televizních obrazovek.
"Je neuvěřitelné tady teď stát. Trvalo mi mnoho let na tento moment dosáhnout. Jsem na sebe i můj tým pyšná. Jen my víme, čím jsme si prošli a kolikrát jsem to chtěla vzdát. To vy jste mě udrželi nad vodou. Vy jste mě dotlačili k tomu, abych pokračovala. Právě proto tady dnes stojím."
Stejně jako v lednu v Brisbane, kde prohrála finále s Běloruskou Arynou Sabalenkovou, svou soupeřku kvůli ruské invazi na Ukrajinu v závěrečné řeči během ceremoniálu nezmínila. Tentokrát ale byla v mnohem lepším rozpoložení, jelikož získala titul.
"Chci poděkovat všem soupeřkám, se kterými jsem na tomto turnaji hrála. Nikdy jsem si nemyslela, že bych tady mohla získat titul. Dříve jsem tu měla bilanci asi 2:7 a Madrid nebyl mým oblíbeným turnajem," dodala se smíchem.
Ukrajinka Kosťuková získala největší titul
