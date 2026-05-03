Madrid: Další krutý výprask pro Zvereva? Mašina Sinner si jde pro titul a rekordní zápis
Sinner – Zverev | 17:00 SELČ
Jannik Sinner může jako první tenista v historii ovládnout pět turnajů Masters v řadě. Proti dvojnásobnému šampionovi Alexanderovi Zverevovi nastoupí jako obrovský favorit.
Zápasové informace a forma
Sinner v posledních pár letech na mužské tour dominuje a vzdorovat mu dokáže pouze největší rival Carlos Alcaraz. Během antukového jara ale nikdy tak úspěšný jako třeba na betonech nebyl. Předloni ho totiž trápily zdravotní potíže a loni si odpykával dopingový trest. Letos ovšem i díky absenci Alcaraze na nejpomalejším povrchu vládne a upevňuje pozici světové jedničky. Před pár týdny poprvé dobyl Monte Carlo a nyní by měl zvládnout své první finále v Madridu.
Nedělní finále je pro Itala velmi důležité, jelikož v případě vítězství jako první tenista v historii ovládne pět turnajů Masters v řadě. Navíc by pak v Římě mohl zkompletovat sbírku trofejí ze všech podniků Masters. Ještě k tomu může vyhrát všechny velké antukové akce během jedné sezony, což se v minulosti podařilo pouze antukovému králi Rafaelovi Nadalovi v roce 2010. A příležitost dokázat to právě letos je obrovská, protože zraněný Alcaraz vynechá také Řím a French Open.
Zverev prohrál úvodní čtyři letošní semifinále, pokaždé nestačil na Sinnera a Alcaraze. Nedávno na domácí půdě v Mnichově měl ideální příležitost tuto černou sérii ukončit, ale selhal proti Flaviovi Cobollimu. Teď v Madridu byla šance ještě větší a proti Alexanderovi Blockxovi, který hrál první semifinále na hlavní tour, nezaváhal. Ukončil tak šňůru šesti nezdarů v semifinálové fázi a zahraje si první finále od říjnového vystoupení ve Vídni.
Ačkoli má na kontě už 24 titulů, v poslední době se mu vůbec nedaří připisovat si triumfy. Na další čeká od loňského Mnichova a velký turnaj naposledy ovládl v listopadu 2024 na Masters v Paříži. Jedním z hlavních důvodů absence trofejí v poslední době je dominance Sinnera a Alcaraze na mužském okruhu. Pokud se chce Zverev vrátit do hry o ty největší tituly, bude muset začít toto dominantní duo porážet. Bude zajímavé sledovat, zda dokáže svůj stín překročit už nyní v Madridu.
Vzájemná bilance
Sinner vede 9:4. Ještě v sezoně 2023 měl Zverev navrch 4:1. Jenže od začátku roku 2024 prohrál se Sinnerem všech osm duelů a nyní ve vzájemné bilanci ztrácí 4:9. Navíc v posledních pěti střetnutích neuhrál jediný set. Do této statistiky spadají i letošní souboje v Indian Wells, Miami a Monte Carlu.
Zajímavosti a fakta
Sinner vyhrál posledních 22 zápasů na hlavní tour a také posledních 27 utkání na úrovni Masters.
Od Turnaje mistrů 2023 prohrál ve finále jedině s Alcarazem. Konkrétně na Masters má ve finálových duelech úspěšnost 8:4.
Zverev má letos na kontě sedm porážek, tři z nich utrpěl proti Sinnerovi. V soubojích se světovými jedničkami má bilanci 4:11 a naposledy lídra žebříčku skolil v roce 2021.
Ve finále v Madridu má německý tenista úspěšnost 2:1. Také on si zahraje finále na Masters potřinácté (bilance 7:5).
Sázkařská analýza
Zverev byl vždy proti užší špičce psychicky poloviční a platí to i pro poslední souboje se Sinnerem a Alcarazem, kteří jsou o několik kroků dál než on. Ve finále v Madridu by ale mohl být konkurenceschopný, protože Sinner může být kvůli možnému zápisu do historie pod velkým tlakem. Navíc se jedná o dějiště, ve kterém Němec už dvakrát triumfoval a může lépe využívat své zbraně včetně dělového servisu.
Pokud ani tentokrát tuto šanci nevyužije a nedotlačí Itala alespoň do rozhodujícího setu, může jeho sebevědomí utrpět pořádnou ránu. Sinner si rozhodně pozici obrovského favorita zaslouží. Momentálně hraje ve vynikající formě, věří si a se Zverevem vyhrál posledních osm soubojů, přičemž v posledních pěti neztratil set.
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Monte Carlo, Miami, Indian Wells (triumf)
Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (triumf)
Bilance: 29:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na antuce: 10:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 6:1 (kariérní 65:37)
Bilance ve finále ATP Masters 1000: 3:0 (kariérní 8:4)
Bilance ve finále: 3:0 (kariérní 27:9)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Sinner – Madrid Open
Kariérní bilance: 11:2
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Monte Carlo (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Bonzi (6:7, 6:1, 6:4), Moller (6:2, 6:3), (19) Norrie (6:2, 7:5), Jódar (6:2, 7:6), (21) Fils (6:2, 6:4)
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Madrid (finále)
Největší úspěchy na antuce: Madrid (finále)
Bilance: 26:7
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na antuce: 11:2
Bilance proti hráčům TOP 10: 0:4 (kariérní 58:84)
Bilance ve finále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 7:5)
Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 24:16)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Zverev – Madrid Open
Kariérní bilance: 30:6
Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2021)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve finále: 2:1
Generálka: Monte Carlo (semifinále), Mnichov (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, Navone (6:1, 3:6, 6:3), Atmane (6:3, 7:6), (23) Menšík (6:4, 6:7, 6:3), (10) Cobolli (6:1, 6:4), Blockx (6:2, 7:5)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Za mě si troufnu tvrdit, že on nikdy slam nevyhraje.