Madrid: Další krutý výprask pro Zvereva? Mašina Sinner si jde pro titul a rekordní zápis

DNES, 07:00
Previews 28
Zatímco ženské finále na Madrid Open mělo nečekané obsazení, mužský souboj o titul obstarají světová jednička Jannik Sinner a nasazená dvojka Alexander Zverev. Němec se pokusí překročit svůj stín a ukončit dlouhou sérii porážek s italským rivalem, který bude útočit na rekordní zápis do historie.
Profily hráčů
Sinner Jannik
Zverev Alexander
Alexander Zverev zkusí ukončit dlouhou neporazitelnost Jannika Sinnera (© OSCAR J BARROSO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Sinner – Zverev | 17:00 SELČ

Jannik Sinner může jako první tenista v historii ovládnout pět turnajů Masters v řadě. Proti dvojnásobnému šampionovi Alexanderovi Zverevovi nastoupí jako obrovský favorit.

 

Zápasové informace a forma

Sinner v posledních pár letech na mužské tour dominuje a vzdorovat mu dokáže pouze největší rival Carlos Alcaraz. Během antukového jara ale nikdy tak úspěšný jako třeba na betonech nebyl. Předloni ho totiž trápily zdravotní potíže a loni si odpykával dopingový trest. Letos ovšem i díky absenci Alcaraze na nejpomalejším povrchu vládne a upevňuje pozici světové jedničky. Před pár týdny poprvé dobyl Monte Carlo a nyní by měl zvládnout své první finále v Madridu.

Nedělní finále je pro Itala velmi důležité, jelikož v případě vítězství jako první tenista v historii ovládne pět turnajů Masters v řadě. Navíc by pak v Římě mohl zkompletovat sbírku trofejí ze všech podniků Masters. Ještě k tomu může vyhrát všechny velké antukové akce během jedné sezony, což se v minulosti podařilo pouze antukovému králi Rafaelovi Nadalovi v roce 2010. A příležitost dokázat to právě letos je obrovská, protože zraněný Alcaraz vynechá také Řím a French Open.

Zverev prohrál úvodní čtyři letošní semifinále, pokaždé nestačil na Sinnera a Alcaraze. Nedávno na domácí půdě v Mnichově měl ideální příležitost tuto černou sérii ukončit, ale selhal proti Flaviovi Cobollimu. Teď v Madridu byla šance ještě větší a proti Alexanderovi Blockxovi, který hrál první semifinále na hlavní tour, nezaváhal. Ukončil tak šňůru šesti nezdarů v semifinálové fázi a zahraje si první finále od říjnového vystoupení ve Vídni.

Ačkoli má na kontě už 24 titulů, v poslední době se mu vůbec nedaří připisovat si triumfy. Na další čeká od loňského Mnichova a velký turnaj naposledy ovládl v listopadu 2024 na Masters v Paříži. Jedním z hlavních důvodů absence trofejí v poslední době je dominance Sinnera a Alcaraze na mužském okruhu. Pokud se chce Zverev vrátit do hry o ty největší tituly, bude muset začít toto dominantní duo porážet. Bude zajímavé sledovat, zda dokáže svůj stín překročit už nyní v Madridu.

Poslední vzájemné duely.Poslední vzájemné duely. (@ Livesport / Enetpulse)

Vzájemná bilance

Sinner vede 9:4. Ještě v sezoně 2023 měl Zverev navrch 4:1. Jenže od začátku roku 2024 prohrál se Sinnerem všech osm duelů a nyní ve vzájemné bilanci ztrácí 4:9. Navíc v posledních pěti střetnutích neuhrál jediný set. Do této statistiky spadají i letošní souboje v Indian Wells, Miami a Monte Carlu.

 

Zajímavosti a fakta

Sinner vyhrál posledních 22 zápasů na hlavní tour a také posledních 27 utkání na úrovni Masters.

Od Turnaje mistrů 2023 prohrál ve finále jedině s Alcarazem. Konkrétně na Masters má ve finálových duelech úspěšnost 8:4.

Zverev má letos na kontě sedm porážek, tři z nich utrpěl proti Sinnerovi. V soubojích se světovými jedničkami má bilanci 4:11 a naposledy lídra žebříčku skolil v roce 2021.

Ve finále v Madridu má německý tenista úspěšnost 2:1. Také on si zahraje finále na Masters potřinácté (bilance 7:5).

 

Sázkařská analýza

Zverev byl vždy proti užší špičce psychicky poloviční a platí to i pro poslední souboje se Sinnerem a Alcarazem, kteří jsou o několik kroků dál než on. Ve finále v Madridu by ale mohl být konkurenceschopný, protože Sinner může být kvůli možnému zápisu do historie pod velkým tlakem. Navíc se jedná o dějiště, ve kterém Němec už dvakrát triumfoval a může lépe využívat své zbraně včetně dělového servisu.

Pokud ani tentokrát tuto šanci nevyužije a nedotlačí Itala alespoň do rozhodujícího setu, může jeho sebevědomí utrpět pořádnou ránu. Sinner si rozhodně pozici obrovského favorita zaslouží. Momentálně hraje ve vynikající formě, věří si a se Zverevem vyhrál posledních osm soubojů, přičemž v posledních pěti neztratil set.

Vizitka Jannika Sinnera.Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport / Enetpulse)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo, Miami, Indian Wells (triumf)
Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (triumf)
Bilance: 29:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na antuce: 10:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 6:1 (kariérní 65:37)
Bilance ve finále ATP Masters 1000: 3:0 (kariérní 8:4)
Bilance ve finále: 3:0 (kariérní 27:9)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Sinner – Madrid Open

Kariérní bilance: 11:2
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Monte Carlo (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Bonzi (6:7, 6:1, 6:4), Moller (6:2, 6:3), (19) Norrie (6:2, 7:5), Jódar (6:2, 7:6), (21) Fils (6:2, 6:4)

Vizitka Alexandera Zvereva.Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport / Enetpulse)

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (finále)
Největší úspěchy na antuce: Madrid (finále)
Bilance: 26:7
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na antuce: 11:2
Bilance proti hráčům TOP 10: 0:4 (kariérní 58:84)
Bilance ve finále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 7:5)
Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 24:16)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Zverev – Madrid Open

Kariérní bilance: 30:6
Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2021)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve finále: 2:1
Generálka: Monte Carlo (semifinále), Mnichov (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, Navone (6:1, 3:6, 6:3), Atmane (6:3, 7:6), (23) Menšík (6:4, 6:7, 6:3), (10) Cobolli (6:1, 6:4), Blockx (6:2, 7:5)

Kompletní program | Přehled turnaje

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

28
Přidat komentář
ing.tenis
03.05.2026 09:50
jste tu slusne mimo Sinner ve dvou
Reagovat
pantera1
03.05.2026 09:57
Nekaž nám nedělní sen .
Reagovat
Mantra
03.05.2026 09:57
Stavinoha tipuju
Reagovat
Mantra
03.05.2026 10:09
Když hodim vyhledavat ing stavimohu. Vypadne daňař. 75 ročník. To bych tipoval, že sedí.
Daňaři jsou nebezpeční. Takoví co nevěděli, v čem podnikat nebo neměli hlavu. Prostě rybky co uklízí bordel po žralocích. Symbioza je důležitá.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
03.05.2026 09:57
no a právě od toho tu máme nicky s titulem, aby nám to vyjevily
Reagovat
Mantra
03.05.2026 09:59
Titul za jménem se počítá?
Reagovat
pantera1
03.05.2026 10:01
Diplomovaný specialista Mantra, nebo nezbedný bakalář ?
Reagovat
Mantra
03.05.2026 10:03
Nene. Tomáš Šmíd fan.
Reagovat
Mantra
03.05.2026 10:05
Mé tituly zmizely v dáli s mým odjezdem do Sao Paula po gymnáziu. Pak už jsem měl hlavu navždy jinde než ve škole. Ale to už je 27 let back
Reagovat
Krisboy
03.05.2026 10:03
Vždyť mu nikdo nevěří!
Reagovat
Saulnier
03.05.2026 07:54
Budem dnes Zverevovi fandiť, zase, ale Sinner je Sinner ... očakávam, kedy to Saša konečne prelomí, má to vo svojich rukách, ale presnejšie: v hlave
Reagovat
pantera1
03.05.2026 08:20
No hrábě sice mají pupeny, ale mohly by zmrznout. Tlačíme Sašu k titulu .
Reagovat
Liverpool22
03.05.2026 08:22
smile smile
Reagovat
Saulnier
03.05.2026 08:22
Tenisové počasie vie byť nevyspytateľné, fandenie nezlomné
Reagovat
hanz
03.05.2026 07:28
Sašenka už má splněno, Gold z OH a víc na něj nezbyde...
Reagovat
Liverpool22
03.05.2026 07:43
smile Tipuju, že minimálně 1 GS urve - je mu čerstvě 29let. Takže má 2-3 roky čas a nyní mu hraje do karet, že je Carlos zraněný.
Reagovat
pantera1
03.05.2026 08:18
Jj, má velkou příležitost, měl by ji využít .
Reagovat
Jarulenka
03.05.2026 08:21
Kéž by
Reagovat
Mantra
03.05.2026 08:41
I kdyby hrál finále slamu s někým jiným než Sinnerem, tak prohraje. Paradoxně by v tu chvíli musel obhájit to "musím, teď nebo nikdy". A to by pro něj bylo ještě těžší. A navíc by hrál proti někomu, kdo by porazil Sinnera a byl by v laufu, životní formě.
Za mě si troufnu tvrdit, že on nikdy slam nevyhraje.
Reagovat
Liverpool22
03.05.2026 08:48
Uvidíme za 2-3 roky. Např. Felixe, ale i Novaka na kterého docela umí by ve finále GS mohl dát. A Sinnera z cesty odstraní náš Kuba - už ví jak na něj smile
Reagovat
Mantra
03.05.2026 09:56
Ti nebudou hrat finále slamu. Sorry
Reagovat
Krisboy
03.05.2026 07:24
No, obávám se, že zůstane vše při starém a zase mi bude Saši líto
Reagovat
com
03.05.2026 07:42
jestli vyhraje Sypač, ublinknu si
Reagovat
pantera1
03.05.2026 08:18
Blej dle libosti. Přístavím kyblíčky
Reagovat
Krisboy
03.05.2026 08:45
Komu říkáš Sypač a proč?
Reagovat
Mantra
03.05.2026 08:46
Chybná terminologie
Reagovat
com
03.05.2026 09:23
Mastičkář?
Reagovat
Krisboy
03.05.2026 09:27
Mastičkáře chápu, to je vtipné a trefné, smysl Sypače mi uniká...pod tím si představím např. kulturisty, atlety DDR nebo Lance Armstronga...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist