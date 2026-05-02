Další velký titul pro českou hvězdičku. Valdmannová si po krachu dokonale spravila chuť

DNES, 14:10
ITF LOPOTA - Vendula Valdmannová, která před týdnem získala největší singlový titul ve své kariéře, sice vypadla na podniku ITF W75 v Gruzii už v osmifinále, nicméně chuť si dokonale spravila v deblové soutěži. Česká hvězdička kralovala po boku Polky Martyny Kubkaové, ve finále porazily 6:2, 6:3 nasazené jedničky Rutuju Bhosaleovou a Ankitu Rainaovou z Indie.
Vendula Valdmannová získala další titul (© LEVAN VERDZEULI / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Valdmannová dorazila do Gruzie po svém největším singlovém triumfu, který vybojovala před týdnem na turnaji W50 ve Velké Británii, kde si zároveň zajistila premiéru na dospělých grandslamových turnajích.

V tomto týdnu sice nezvládla osmifinále se Sahajou Yamalapalliovou z Indie, proti níž byla obrovskou favoritkou, nicméně chuť si spravila dokonale. V deblové soutěži si totiž po boku polské parťačky Kubkaové došla až pro titul.

Česko-polská dvojice ve finále dominovala. Souboj trval jen 78 minut a Valdmannová s Kubkaovou v úvodním setu nedovolily nasazeným jedničkám Bhosaleové a Rainaové ani jednou uhájit servis. Rovněž druhá sada byla v jejich režii, ačkoli Indky snížily z 1:4 na 3:4.

Pro Valdmannovou se jedná o jubilejní 10. triumf na profesionální úrovni. Osmnáctiletá Češka získala tři trofeje ve dvouhře a už sedmou deblovou. Ve čtyřhře se letos radovala podruhé, s Mikou Stojsavljevicovou kralovala na akci W50 ve Francii.

V novém vydání žebříčku se může Valdmannová těšit na nové singlové i deblové maximum. V žebříčku dvouhry se posune na 218. pozici a v tom deblovém se ocitne na 146. místě.

Výsledky čtyřhry na turnaji ITF W75 v Lopotě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

tommr
02.05.2026 14:23
Gratulace Vendule k dalšímu titulu. Není to sice velkej titul a jde jen o debl ale každej titul se počítá ... smile
Jinak mě pobavilo ilustrační foto. Kubka je pořádná žirafa ve srovnání s Vendulou. Do obrázku se jí ani nevešla hlava ...
Ondřej.Jirásek
02.05.2026 14:31
Pro Vendulu to velký titul je vzhledem k jejímu rankingu a tomu, kde se zatím pohybuje :)
misa
02.05.2026 14:34
Spíš Vendula je o trochu zvětšená Bejlek než Kubka nějaká žirafa :) Oficiální výška Polky není známá, jen v jedné diskuzi na Tennisforu je zmíněno 181 cm, což znamená, že je skoro stejně vysoká jak Marie Bouzková. Některé naše holky mají problém se vzrůstem...
jih
02.05.2026 14:21
Ta fotka je jak matka s dcerou.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

