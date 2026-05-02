Další velký titul pro českou hvězdičku. Valdmannová si po krachu dokonale spravila chuť
Valdmannová dorazila do Gruzie po svém největším singlovém triumfu, který vybojovala před týdnem na turnaji W50 ve Velké Británii, kde si zároveň zajistila premiéru na dospělých grandslamových turnajích.
V tomto týdnu sice nezvládla osmifinále se Sahajou Yamalapalliovou z Indie, proti níž byla obrovskou favoritkou, nicméně chuť si spravila dokonale. V deblové soutěži si totiž po boku polské parťačky Kubkaové došla až pro titul.
Česko-polská dvojice ve finále dominovala. Souboj trval jen 78 minut a Valdmannová s Kubkaovou v úvodním setu nedovolily nasazeným jedničkám Bhosaleové a Rainaové ani jednou uhájit servis. Rovněž druhá sada byla v jejich režii, ačkoli Indky snížily z 1:4 na 3:4.
Pro Valdmannovou se jedná o jubilejní 10. triumf na profesionální úrovni. Osmnáctiletá Češka získala tři trofeje ve dvouhře a už sedmou deblovou. Ve čtyřhře se letos radovala podruhé, s Mikou Stojsavljevicovou kralovala na akci W50 ve Francii.
V novém vydání žebříčku se může Valdmannová těšit na nové singlové i deblové maximum. V žebříčku dvouhry se posune na 218. pozici a v tom deblovém se ocitne na 146. místě.
Komentáře
Jinak mě pobavilo ilustrační foto. Kubka je pořádná žirafa ve srovnání s Vendulou. Do obrázku se jí ani nevešla hlava ...