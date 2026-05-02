14. výhra v řadě a další finále! Siniaková s Townsendovou pokračují ve famózní jízdě

VČERA, 22:00
WTA MADRID - Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou pokračují ve famózní jízdě a zapsaly už 14. vítězství v řadě. Po triumfech v Indian Wells a Miami si česko-americký tým zahraje o titul také na další prestižní tisícovce v Madridu, kde v semifinále po výsledku 6:4, 7:5 vyřadil elitní deblistky Aleksandru Kruničovou a Kristinu Mladenovicovou.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová si zahrají další finále (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Kruničová/Mladenovicová – Siniaková/Townsendová 4:6, 5:7

Úvodních šest gamů zápasu žádný brejk nenabídlo. Obě dvojice však měly příležitost ho zapsat. SiniakováTownsendovou ve druhé hře vyrobily tři chyby po sobě a ztratily vedení 40:0. Američanka však na brejkbolovou hrozbu vytáhla výborný servis a zajistila srovnání na 1:1.

O několik minut později Siniaková párkrát zaúřadovala na síti a získala pro svůj tým úvodní dva brejkboly. Na ten první ale Češka zkazila return a pak Kruničová vytáhla výborný prohoz. Za stavu 3:3 přišly po dvojchybě Mladenovicové další brejkboly. Francouzka ten úvodní s přehledem odvrátila, ovšem Siniaková na další šanci vytáhla nechytatelný return a favoritky vedly 4:3 s brejkem.

S potvrzením brejku neměly Siniaková s Townsendovou žádné potíže a náskok si snadno uhájily až do konce prvního dějství. Po 37 minutách je dělil jeden set od další finálové účasti.

Siniaková s Townsendovou mohly zahájit druhý set tím nejlepším možným způsobem. Postupně však obě zkazily return a brejkboly nevyužily. Chuť si ovšem spravily o dva gamy později a za stavu 6:4, 2:1 vedly už o set brejk.

Kruničová s Mladenovicovou se ale ani za tohoto stavu nevzdávaly a manko brejku smazaly, když Francouzka vytloukla bloky Siniakové na síti a zařídila vyrovnání skóre na 3:3. Siniaková s Townsendovou mohly okamžitě vedení obnovit, avšak nevyužily dva brejkboly. Posléze mohly slavit brejk soupeřky, nicméně rodačka z Hradce Králové na brejkbol trefila vynikající servis.

Za stavu 4:5 se Siniaková s Townsendovou ocitly v pořádných problémech. Mladenovicové a Kruničové po dalších chybách nabídly dva setboly, ovšem na obě šance udělala francouzsko-srbská dvojice chybu. Vzápětí přišel trest pro Mladenovicovou a Kruničovou. Siniaková s Townsendovou jim při čtvrtém brejkbolu sebraly podání a následně utkání doservírovaly.

Siniakové stačil už postup do semifinále k návratu na deblový trůn a v živém žebříčku teď svůj náskok na druhou Elise Mertensovou navýšila na téměř 300 bodů. V pátek společně s Townsendovou zaregistrovaly 14. vítězství v řadě. Tato fantastická série zahrnuje zkompletování březnového Sunshine Doublu, tedy triumfy v Indian Wells a Miami.

V neděli bude Siniaková usilovat o už 36. deblovou trofej. Konkrétně v Madridu si zatím zahrála finále pouze jednou, když v roce 2021 kralovala s Barborou Krejčíkovou. V letošním souboji o titul ji čeká ruská dvojice Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 1000 v Madridu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tommr
02.05.2026 00:38
Deblovej žebříček k dnešnímu dni:

1. Siniaková
2. Mertens - 277
3. Townsend -565
4. Errani - 1020
5. Paolini - 1020
6. Dabrowski - 1482
...

V neděli bude mít Katka šanci si náskok na prvním místě ještě navýšit o dalších 350 bodů ...
subaru
02.05.2026 00:03
Pozítří není šance.
tommr
01.05.2026 23:50
Fantastická Katka dokázala zápas dopodávat čistou hrou i když podávala za silnýho vichru. Dneska potvrdila že je jedničkou opravdu zaslouženě ... smile
O TT radši nic psát nebudu protože bych musel bejt hodně neslušnej ...
Soupeřky podle očekávání zlobily hlavně zásluhou Krunicový která je i přes svojí malou postavu silná na podání i na síti. Kdyby Katka hledala v budoucnu náhradu za TT tak by Krunicová mohla bejt hodně dobrá volba ...
volejman
01.05.2026 23:48
Myslím, že o zisku 2. setu rozhodlo neproměnění dvojitého setbolu soupeřek. To je rozhodilo. TT se nedařilo a tvářila se dost otráveně. Až ke konci se objevil úsměv.
Otmar
01.05.2026 23:47
Vyhrály....tečka! Každý příčetný soudce by na Svátek práce za takový výkon Taylor napálil půl roku natvrdo a s Kristínkou se chytit v podpaží a odejít hlavní madridskou třídou Gran Via neznámo kam!
Tomas_Smid_fan
01.05.2026 23:48
tommr
01.05.2026 23:20
TT pokračuje v mizerném výkonu a stahuje SinTown dolů. Katka už to za ní nestíhá napravovat ...
Tomas_Smid_fan
01.05.2026 23:42
uff, to bylo tak tak
The_Punisher
01.05.2026 23:42
Nastesti to ale zvladly :) Presto se na finale ale budou muset zlepsit a byt i trochu v lepsi nalade. TT na me pusobila myslenkama uplne mimo
tommr
01.05.2026 23:55
jj TT je celej turnaj úplně mimo a Katka to za ní musí táhnout. Ale aspoň tak ukazuje že je opravdovou jedničkou ...
lana
02.05.2026 00:07
TT přijela do Madridu hned po velkolepé oslavě narozenin a asi se z toho ještě nevzpamatovala
tommr
02.05.2026 00:39
to leccos vysvětluje ...
Otmar
01.05.2026 22:51
Taylor je dneska v "boží" formě! Nějak si nepamatuju, kdy zahrála dobrý balón!
Tomas_Smid_fan
01.05.2026 23:42
ty voleje
tommr
01.05.2026 22:51
SinTown získaly první set Spíš bych ale měl napsat Katka získala první set protože TT je tam dneska zatím akorát tak pro zlost ...
The_Punisher
01.05.2026 23:19
I v druhem setu to dost kazi :( jinak ale dost nemastny, neslany match
com
01.05.2026 22:48
Prvni set Kačenka skvěle, ale už se mi zavíraj očička Tak pokračování ráno
tommr
01.05.2026 22:30
SinTown nezačaly zrovna nejlíp ...
tenisman1233
01.05.2026 22:37
Teď na decider Katce sedl return skvěle
tommr
01.05.2026 22:53
jj Katka ten brejk parádně vybojovala ...
vojta912
01.05.2026 22:15
Tento americko russky par je velmi kvalitní a rozhodně patří mezi favority FO. Nelze říct černé klisny protože patří mezi favoritky. Takze polocerne klisny
tenisman1233
01.05.2026 22:24
Americko-český .Katka je z Češka jak poleno.
MikesVienna
01.05.2026 23:51
Vojtisku copak si to tu nablil ?
