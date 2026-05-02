14. výhra v řadě a další finále! Siniaková s Townsendovou pokračují ve famózní jízdě
Kruničová/Mladenovicová – Siniaková/Townsendová 4:6, 5:7
Úvodních šest gamů zápasu žádný brejk nenabídlo. Obě dvojice však měly příležitost ho zapsat. Siniaková s Townsendovou ve druhé hře vyrobily tři chyby po sobě a ztratily vedení 40:0. Američanka však na brejkbolovou hrozbu vytáhla výborný servis a zajistila srovnání na 1:1.
O několik minut později Siniaková párkrát zaúřadovala na síti a získala pro svůj tým úvodní dva brejkboly. Na ten první ale Češka zkazila return a pak Kruničová vytáhla výborný prohoz. Za stavu 3:3 přišly po dvojchybě Mladenovicové další brejkboly. Francouzka ten úvodní s přehledem odvrátila, ovšem Siniaková na další šanci vytáhla nechytatelný return a favoritky vedly 4:3 s brejkem.
S potvrzením brejku neměly Siniaková s Townsendovou žádné potíže a náskok si snadno uhájily až do konce prvního dějství. Po 37 minutách je dělil jeden set od další finálové účasti.
Siniaková s Townsendovou mohly zahájit druhý set tím nejlepším možným způsobem. Postupně však obě zkazily return a brejkboly nevyužily. Chuť si ovšem spravily o dva gamy později a za stavu 6:4, 2:1 vedly už o set brejk.
Kruničová s Mladenovicovou se ale ani za tohoto stavu nevzdávaly a manko brejku smazaly, když Francouzka vytloukla bloky Siniakové na síti a zařídila vyrovnání skóre na 3:3. Siniaková s Townsendovou mohly okamžitě vedení obnovit, avšak nevyužily dva brejkboly. Posléze mohly slavit brejk soupeřky, nicméně rodačka z Hradce Králové na brejkbol trefila vynikající servis.
Za stavu 4:5 se Siniaková s Townsendovou ocitly v pořádných problémech. Mladenovicové a Kruničové po dalších chybách nabídly dva setboly, ovšem na obě šance udělala francouzsko-srbská dvojice chybu. Vzápětí přišel trest pro Mladenovicovou a Kruničovou. Siniaková s Townsendovou jim při čtvrtém brejkbolu sebraly podání a následně utkání doservírovaly.
Siniakové stačil už postup do semifinále k návratu na deblový trůn a v živém žebříčku teď svůj náskok na druhou Elise Mertensovou navýšila na téměř 300 bodů. V pátek společně s Townsendovou zaregistrovaly 14. vítězství v řadě. Tato fantastická série zahrnuje zkompletování březnového Sunshine Doublu, tedy triumfy v Indian Wells a Miami.
V neděli bude Siniaková usilovat o už 36. deblovou trofej. Konkrétně v Madridu si zatím zahrála finále pouze jednou, když v roce 2021 kralovala s Barborou Krejčíkovou. V letošním souboji o titul ji čeká ruská dvojice Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová.
Komentáře
Nový komentář
1. Siniaková
2. Mertens - 277
3. Townsend -565
4. Errani - 1020
5. Paolini - 1020
6. Dabrowski - 1482
...
V neděli bude mít Katka šanci si náskok na prvním místě ještě navýšit o dalších 350 bodů ...
O TT radši nic psát nebudu protože bych musel bejt hodně neslušnej ...
Soupeřky podle očekávání zlobily hlavně zásluhou Krunicový která je i přes svojí malou postavu silná na podání i na síti. Kdyby Katka hledala v budoucnu náhradu za TT tak by Krunicová mohla bejt hodně dobrá volba ...