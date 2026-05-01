Masters v Římě: Los, program, česká účast a další důležité informace
Základní informace
Termín: 4. května - 17. května
Místo konání: Řím, Itálie
Povrch: antuka
Kategorie: WTA 1000 / ATP Masters 1000
Celková dotace mužského turnaje: 8.235.540 eur
Celková dotace ženského turnaje: 8.312.293 dolarů
Rozlosování hlavní soutěže
Hlavní soutěž mužské i ženské dvouhry bude rozlosována v pondělí 4. května. Ženská tenisová asociace oznámila i přesný čas (11:00 středoevropského letního času). Dá se tedy očekávat, že ihned poté se bude losovat mužský turnaj.
Hlavní soutěž
Hlavní fáze Internazionali BNL d'Italia vypukne v úterý 5. května, kdy začnou ženy. Hlavní los mužské dvouhry se rozehraje o den později. V pondělí 4. května odstartují kvalifikační boje. Do hlavní soutěže se dostane celkem 96 hráčů včetně kvalifikantů a divokých karet. Finále ženské dvouhry je na programu v sobotu 16. května, muži si to rozdají o titul v neděli 17. května.
Seznam přihlášených: Ženy | Muži
Česká účast
Bohatá česká účast je jistotou. Hlavní soutěž si zahraje minimálně 11 našich zástupců. Konkrétně Sára Bejlek, Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Linda Nosková, Karolína Plíšková na chráněný žebříček, Kateřina Siniaková, Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
Do kvalifikace zasáhnou Nikola Bartůňková a Dalibor Svrčina.
Nasazení
Nejlepších 32 hráčů i hráček bude figurovat mezi nasazenými, v prvním kole dostane volný los a nasazeného soupeře mohou potkat nejdříve ve třetím kole. Pro nasazení na Internazionali BNL d'Italia 2026 bude klíčový žebříček ze 4. května.
Z Čechů se mezi nasazené vejdou Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Jiří Lehečka a Jakub Menšík.
Kvalifikace
V hlavní soutěži samozřejmě budou figurovat i tenisté, kteří zvládnou dvoukolovou kvalifikaci. V té je místo pro 48 hráčů i hráček a pouze 12 nejlepších mužů a žen se dostane do hlavní fáze. Kvalifikace proběhne v pondělí a úterý od 4. do 5. května.
Divoké karty
Hlavní soutěž mužů: Matteo Arnaldi, Federico Ciná, Francesco Maestrelli, Luca Nardi. Jedna ještě zbývá.
Hlavní soutěž žen: Nuria Brancacciová, Lucia Bronzettiová, Tyra Caterina Grantová, Lisa Pigatová, Jennifer Ruggeriová, Lucrezia Stefaniniová, Martina Trevisanová. Jedna ještě zbývá.
Kde sledovat živě
Mužské zápasy bude vysílat Premier Sport, ty ženské CANAL+ Sport. Všechny zápasy bude možné sledovat také na live streamech sázkových kanceláří.
Souhrn
Kvalifikace: 4. - 5. května
Los hlavní soutěže: 4. května
Hlavní soutěž: 5. května - 17. května
Složení hlavní soutěže mužů: 79 nejlepších hráčů (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 12 kvalifikantů + 5 divokých karet + 32 volných losů
Složení hlavní soutěže žen: 76 nejlepších hráček (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 12 kvalifikantek + 8 divokých karet + 32 volných losů
Program
Pondělí 4. května: 1. kolo kvalifikace mužů a žen
Úterý 5. května: 1. kolo dvouhry žen / Finále kvalifikace mužů a žen
Středa 6. května: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 7. května: 2. kolo dvouhry žen / 1. kolo dvouhry mužů
Pátek 8. května: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Sobota 9. května: 3. kolo dvouhry žen / 2. kolo dvouhry mužů
Neděle 10. května: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Pondělí 11. května: Osmifinále dvouhry žen / 3. kolo dvouhry mužů
Úterý 12. května: Čtvrtfinále dvouhry žen / Osmifinále dvouhry mužů
Středa 13. května: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 14. května: Semifinále dvouhry žen / Čtvrtfinále dvouhry mužů
Pátek 15. května: Semifinále dvouhry mužů
Sobota 16. května: Finále dvouhry žen a čtyřhry mužů
Neděle 17. května: Finále dvouhry mužů, čtyřhry mužů a čtyřhry žen
Body do žebříčku
MUŽI
Triumf: 1000
Finále: 650
Semifinále: 400
Čtvrtfinále: 200
Osmifinále: 100
3. kolo: 50
2. kolo: 30
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 20
Finále kvalifikace: 10
1. kolo kvalifikace: 0
ŽENY
Triumf: 1000
Finále: 650
Semifinále: 390
Čtvrtfinále: 215
Osmifinále: 120
3. kolo: 65
2. kolo: 35
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 30
Finále kvalifikace: 20
1. kolo kvalifikace: 2
Obhájci titulu
Dvouhra mužů: Carlos Alcaraz (nebude hrát)
Dvouhra žen: Jasmine Paoliniová
Čtyřhra mužů: Marcelo Arévalo/Mate Pavič
Čtyřhra žen: Sara Erraniová/Jasmine Paoliniová
Vítězové dvouher v tomto století
2025: Carlos Alcaraz / Jasmine Paoliniová
2024: Alexander Zverev / Iga Šwiateková
2023: Daniil Medveděv / Jelena Rybakinová
2022: Novak Djokovič / Iga Šwiateková
2021: Rafael Nadal / Iga Šwiateková
2020: Novak Djokovič / Simona Halepová
2019: Rafael Nadal / Karolína Plíšková
2018: Rafael Nadal / Elina Svitolinová
2017: Alexander Zverev / Elina Svitolinová
2016: Andy Murray / Serena Williamsová
2015: Novak Djokovič / Maria Šarapovová
2014: Novak Djokovič / Serena Williamsová
2013: Rafael Nadal / Serena Williamsová
2012: Rafael Nadal / Maria Šarapovová
2011: Novak Djokovič / Maria Šarapovová
2010: Rafael Nadal / María José Martínezová Sánchezová
2009: Rafael Nadal / Dinara Safinová
2008: Novak Djokovič / Jelena Jankovičová
2007: Rafael Nadal / Jelena Jankovičová
2006: Rafael Nadal / Martina Hingisová
2005: Rafael Nadal / Amélie Mauresmová
2004: Carlos Moyá / Amélie Mauresmová
2003: Félix Mantilla / Kim Clijstersová
2002: Andre Agassi / Serena Williamsová
2001: Juan Carlos Ferrero / Jelena Dokičová
