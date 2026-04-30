Bláznivá debata Potapovové s přítelem: Jsi v zápase! – Vážně? Viděl jsi vůbec skóre?
V prvním setu to byla jednoznačně přemožitelka Lindy Noskové, která diktovala tempo hry. Kosťuková svou rivalku Potapovovou přehrávala ve všech směrech a získala úvodní dějství 6:2. Ve druhém se karta naprosto otočila a byla to ruská rodačka, kdo po výsledku 6:1 dominoval.
Už během úvodních dvou setů se Potapovová dle svého zvyku velmi často obracela v emotivních diskusích do svého hráčského boxu, kde seděl její přítel, nizozemský tenista Tallon Griekspoor, a trenér Igor Andrejev. "Můj přítel je jediný, kdo je schopný mě vždycky vrátit na zem a usměrnit," říkala před časem o Griekspoorovi rodačka ze Saratova.
A platilo to i v zápase s Kosťukovou. Respektive až do třetí sady, kde opět jednoznačně přebrala iniciativu rodačka z Kyjeva. Ta se velmi rychle ujala vedení 3:0 a Potapovová jen nervózně diskutovala směrem ke svému boxu. "Jsi tam, jsi v zápase," ozvaly se povzbuzující hlasy nizozemského tenisty směrem k Rakušance. "Vážně? Podíval jsi se vůbec na tabuli s výsledkem?" reagovala podrážděně tenistka, která se do hlavní soutěže dostala až jako lucky loser.
Potapovová velké emoce ukázala už v předcházejícím duelu s Karolínou Plíškovou, kdy se jí v očích v průběhu rozhodující sady objevily slzy. I přesto nakonec dokázala bývalou světovou jedničku přemoci a postoupit do semifinále.
To samé se přemožitelce grandslamových šampionek Jeleny Rybakinové a Jeleny Ostapenkové už proti Kosťukové nepovedlo. Po setech 2:6, 6:1 a 1:6 své soupeřce nakonec podlehla. Vše se obešlo, jak rodačka z Kyjeva dopředu avizovala, bez závěrečného podání rukou.
