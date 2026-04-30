Zahozená šance. Viďmanová vyhořela na outsiderce, útok na elitní stovku se odkládá
Fitaová – Viďmanová 4:6, 6:4, 6:2
Viďmanová vstupovala do zápasu s Fitaovou v roli obrovské favoritky, úvod zápasu ale rozdílu téměř 140 míst v žebříčku mezi oběma hráčkami nenapovídal. Česká tenistka jako první přišla o podání a když Španělka následně brejk potvrdila, vedla už 3:1. Rodačka z Moskvy se ale postupem času dostávala do tempa, zpřesnila údery, přestala chybovat a vyrovnala na 3:3.
Klíčové momenty úvodního setu přišly v samotném závěru. Nejdříve se do složité situace dostala za stavu 4:4 Viďmanová, když na svém podání prohrávala už 0:40, servis si ale dokázala udržet a šla do vedení. Fitaovou musely nevyužité šance mrzet o to více, když to vzápětí byla právě ona, kdo své soupeřce nabídl brejkbol a zároveň setbol. Češka šanci využila a první set získala za 41 minut 6:4.
Druhá nasazená tenistka měla výborně rozehranou i druhou sadu, když se dostala snadno do vedení 3:1. Brejk ale potvrdit nedokázala a 252. hráčka žebříčku šanci využila a podobně jako její soupeřka v prvním setu srovnala na 3:3. A stejný průběh, ale v opačném gardu, měl i závěr setu. Viďmanová za stavu 4:4 přišla o podání a šestadvacetiletá soupeřka už šanci využila. Set získala 6:4 a poslala utkání do rozhodujícího dějství.
Do něho vstoupila favorizovaná Viďmanová velmi nervózně. V prvních dvou gamech nezískala ani bod a po dvou čistých hrách rivalky prohrávala 0:2. Ani v dalším průběhu setu se nemohla moskevská rodačka dostat do pohody, často chybovala a když za stavu 1:3 podruhé v sadě přišla o podání, Španělka, jejíž maximem je 214. příčka, následně brejk potvrdila a vedla už 5:1. Viďmanová už se na obrat nezmohla, v pohodě hrající soupeřce podlehla po setech 6:4, 4:6, 2:6 a s turnajem se rozloučila.
Viďmanová si přesto vylepší své žebříčkové maximum, kterým je 114. příčka. V live žebříčku jí v současné době patří 106. pozice. Do elitní stovky se mohla dostat v případě, že by na turnaji postoupila alespoň do finále.
Výsledky dvouhry na turnaji ITF W100 v Bonita Springs
Desátá Češka v elitní stovce? Viďmanová je krůček od vysněného cíle
