Zahozená šance. Viďmanová vyhořela na outsiderce, útok na elitní stovku se odkládá

DNES, 19:05
ITF BONITA SPRINGS - Darja Viďmanová skončila na turnaji ITF v Bonita Springs překvapivě už v osmifinále. Česká tenistka, která na turnaji plnila roli nasazené dvojky, nepotvrdila roli jasné favoritky a podlehla Španělce Angele Fitaové ve třech setech 6:4, 4:6, 2:6.
Darja Viďmanová na svou soupeřku nestačila (@ Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia)

Fitaová – Viďmanová 4:6, 6:4, 6:2

Viďmanová vstupovala do zápasu s Fitaovou v roli obrovské favoritky, úvod zápasu ale rozdílu téměř 140 míst v žebříčku mezi oběma hráčkami nenapovídal. Česká tenistka jako první přišla o podání a když Španělka následně brejk potvrdila, vedla už 3:1. Rodačka z Moskvy se ale postupem času dostávala do tempa, zpřesnila údery, přestala chybovat a vyrovnala na 3:3.

Klíčové momenty úvodního setu přišly v samotném závěru. Nejdříve se do složité situace dostala za stavu 4:4 Viďmanová, když na svém podání prohrávala už 0:40, servis si ale dokázala udržet a šla do vedení. Fitaovou musely nevyužité šance mrzet o to více, když to vzápětí byla právě ona, kdo své soupeřce nabídl brejkbol a zároveň setbol. Češka šanci využila a první set získala za 41 minut 6:4.

Druhá nasazená tenistka měla výborně rozehranou i druhou sadu, když se dostala snadno do vedení 3:1. Brejk ale potvrdit nedokázala a 252. hráčka žebříčku šanci využila a podobně jako její soupeřka v prvním setu srovnala na 3:3. A stejný průběh, ale v opačném gardu, měl i závěr setu. Viďmanová za stavu 4:4 přišla o podání a šestadvacetiletá soupeřka už šanci využila. Set získala 6:4 a poslala utkání do rozhodujícího dějství.

Do něho vstoupila favorizovaná Viďmanová velmi nervózně. V prvních dvou gamech nezískala ani bod a po dvou čistých hrách rivalky prohrávala 0:2. Ani v dalším průběhu setu se nemohla moskevská rodačka dostat do pohody, často chybovala a když za stavu 1:3 podruhé v sadě přišla o podání, Španělka, jejíž maximem je 214. příčka, následně brejk potvrdila a vedla už 5:1. Viďmanová už se na obrat nezmohla, v pohodě hrající soupeřce podlehla po setech 6:4, 4:6, 2:6 a s turnajem se rozloučila.

Viďmanová si přesto vylepší své žebříčkové maximum, kterým je 114. příčka. V live žebříčku jí v současné době patří 106. pozice. Do elitní stovky se mohla dostat v případě, že by na turnaji postoupila alespoň do finále.

Výsledky dvouhry na turnaji ITF W100 v Bonita Springs

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
tommr
30.04.2026 19:33
Viděl jsem jen třetí set a v něm Darja hrála opravdu strašně. S takovou hrou nemá v první stovce co dělat ...
Kapitan_Teplak
30.04.2026 19:55
U ní je ten pobyt na hraně stovky asi maximum.
misa
30.04.2026 19:58
Viděl jsem pár jejích zápasů a strašné to bylo vždy, nejen v jednom setu Nemá ani dobré podání, ani razantní údery, bekhend mi přijde dost nevýrazný, hraje spoustu kopců, pohyb a obranu taky nemá... Ale do stovky (a tím i k velkým penězům za účast na grandslamech) se díky objíždění challengerů a ITF turnajů asi dostane.
hanz
30.04.2026 20:13
An, na tuhle hráčku bych už v životě nekoukl... viděl jsem dvakrát highlighty a bylo to strašidelné... podání, moonbally, nulová razance... děs běs...
subaru
30.04.2026 19:10
TOP 100 je dlouhodobě uzavřen pro další české hráčky.
tommr
30.04.2026 19:37
letos by se do první stovky mohly dostat Karolína Plíšková a Laura Samson. U obou bude záležet hlavně na tom kolik turnajů letos odehrají ...
