Dominance, pak strach o výhru. Andrejevová zdolala přemožitelku Sabalenkové, je ve finále
Baptisteová – Andrejevová 4:6, 6:7
Čtvrtfinálové vítězství Baptisteové, ve kterém odvrátila proti úřadující světové jedničce Aryně Sabalenkové šest mečbolů, se stalo jedním z nejvýznamnějších momentů madridského Masters. A Američanka vstoupila bez obav i do duelu s Andrejevovou.
Obě tenistky si na úvod bez problémů vyhrály svá podání, starosti měla ve třetí hře až rodačka z Washingtonu, i ona ale svou rivalku do brejku nepustila a šla do vedení 2:1. Ruská hráčka ale byla na svém podání mnohem jistější. V úvodních třech gamech na servisu přišla o jediný fiftýn a v sedmé hře se jí podařilo udeřit i na returnu. Baptisteová za stavu 3:3 nedokázala čelit pestré hře světové osmičky a poprvé v zápase přišla o podání.
Rodačka z Krasnojarsku, která ve středu oslavila 19. narozeniny, byla nadále na servisu naprosto dominantní hráčkou. Své vyzyvatelce nedávala vůbec žádnou šanci pomýšlet na případný brejk a za 40 minut získala úvodní sadu s přehledem 6:4. Suverenitu Rusky na servisu potvrzuje i statistika. Na podání vyhrála dvacet z dvaadvaceti výměn, což dělá 91% úspěšnost. Po prvním servisu neztratila ze 17 výměn ani jedinou.
Vítězka pěti turnajů na okruhu pokračovala v dominantním výkonu i ve druhém setu. Důležitý moment si schovala do stavu 2:2, kdy výbornými returny zatlačila Baptisteovou pod tlak, prolomila její podání a po potvrzeném brejku vedla už 5:3. V následujícím gamu si při podání Američanky vypracovala mečbol, ta ale stihla hrozbu odvrátit a snížila na rozdíl jediného gamu.
Andrejevová, která do této doby ztratila ve čtyřech gamech na podání čtyři body, však závěr neunesla. O podání poprvé v zápase přišla a o výsledku druhé sady musel rozhodnout tie-break.
Do něho vstoupila mnohem lépe Baptisteová, která šla do vedení 4:0. Za stavu 6:4 si vypracovala dva setboly, později ještě třetí, ale ani jeden nedokázala proměnit. Za stavu 8:7 to byla naopak Andrejevová, kdo si měl druhý mečbol, ani ona ale úspěšná nebyla. To se jí povedlo až za vedení 9:8, kdy využila čtvrtou možnost na ukončení zápasu a po hodině a 41 minutách se mohla radovat z postupu.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
