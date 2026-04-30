Dominance, pak strach o výhru. Andrejevová zdolala přemožitelku Sabalenkové, je ve finále

DNES, 18:05
Aktuality 8
WTA MADRID - Mirra Andrejevová postoupila na turnaji Masters v Madridu do finále. V semifinálovém duelu si ruská tenistka poradila s přemožitelkou Aryny Sabalenkové, Američankou Hailey Baptisteovou, po setech 6:4, 7:6. O titul si zahraje s vítězkou duelu mezi Martou Kosťukovou a Anastasií Potapovovou.
Mirra Andrejevová si zahraje v Madridu o titul (@ Chema Moya / EPA / Profimedia)

Baptisteová – Andrejevová 4:6, 6:7

Čtvrtfinálové vítězství Baptisteové, ve kterém odvrátila proti úřadující světové jedničce Aryně Sabalenkové šest mečbolů, se stalo jedním z nejvýznamnějších momentů madridského Masters. A Američanka vstoupila bez obav i do duelu s Andrejevovou.

Obě tenistky si na úvod bez problémů vyhrály svá podání, starosti měla ve třetí hře až rodačka z Washingtonu, i ona ale svou rivalku do brejku nepustila a šla do vedení 2:1. Ruská hráčka ale byla na svém podání mnohem jistější. V úvodních třech gamech na servisu přišla o jediný fiftýn a v sedmé hře se jí podařilo udeřit i na returnu. Baptisteová za stavu 3:3 nedokázala čelit pestré hře světové osmičky a poprvé v zápase přišla o podání.

Rodačka z Krasnojarsku, která ve středu oslavila 19. narozeniny, byla nadále na servisu naprosto dominantní hráčkou. Své vyzyvatelce nedávala vůbec žádnou šanci pomýšlet na případný brejk a za 40 minut získala úvodní sadu s přehledem 6:4. Suverenitu Rusky na servisu potvrzuje i statistika. Na podání vyhrála dvacet z dvaadvaceti výměn, což dělá 91% úspěšnost. Po prvním servisu neztratila ze 17 výměn ani jedinou.

Vítězka pěti turnajů na okruhu pokračovala v dominantním výkonu i ve druhém setu. Důležitý moment si schovala do stavu 2:2, kdy výbornými returny zatlačila Baptisteovou pod tlak, prolomila její podání a po potvrzeném brejku vedla už 5:3. V následujícím gamu si při podání Američanky vypracovala mečbol, ta ale stihla hrozbu odvrátit a snížila na rozdíl jediného gamu.

Andrejevová, která do této doby ztratila ve čtyřech gamech na podání čtyři body, však závěr neunesla. O podání poprvé v zápase přišla a o výsledku druhé sady musel rozhodnout tie-break.

Do něho vstoupila mnohem lépe Baptisteová, která šla do vedení 4:0. Za stavu 6:4 si vypracovala dva setboly, později ještě třetí, ale ani jeden nedokázala proměnit. Za stavu 8:7 to byla naopak Andrejevová, kdo si měl druhý mečbol, ani ona ale úspěšná nebyla. To se jí povedlo až za vedení 9:8, kdy využila čtvrtou možnost na ukončení zápasu a po hodině a 41 minutách se mohla radovat z postupu.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Krisboy
30.04.2026 19:06
Pěkně to Baptiště podělalo
Alien
30.04.2026 18:21
Tohle se nemělo stát. Výhru jsem přál Heily!
Kapitan_Teplak
30.04.2026 18:34
Škoda těch tří SB
Teď už to ušatice vlasatice vyhraje celé
Kreuz
30.04.2026 18:48
Hejly, OG doufam ze bude stoupat
Liverpool22
30.04.2026 18:15
Ušatá Mirra smile včera oslavila sladkých 19let a dnes si dala pěkný dárek v podobě postupu do finále smile Od začátku měla zápas pevně v rukách a mohla vyhrát 2x 6:4. Jenže nezvládla dopodávat zápas. Baptiste zase odvrátila mečboly a v TB dokonce vedla 4:0 + měla cca 3 setboly, ale Mirra se naštěstí uklidnila a dramatickou koncovku zvládla
tommr
30.04.2026 18:20
Andreeva to zvládla líp než Sabalenka i když se o ní říká že je emočně nestabilní ...
Liverpool22
30.04.2026 18:23
Jo, jo Aryna měla taky smůlu - v TB vedla, ale nedotáhla to. Dnes už to Baptiste nevyšlo, holt štěstíčko se unavilo smile
tenisman1233
30.04.2026 18:40
všechna štěstíčka včera ukradla Kája.
