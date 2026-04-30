Nezastavitelný Belgičan v Madridu válí. Blockx vyřídil i Ruuda a je v semifinále
Ruud – Blockx 4:6, 4:6
V naprosto senzačních výkonech pokračuje na Masters v Madridu Blockx. Na podle svých slov svém nejméně oblíbeném povrchu vyřadil i pátého soupeře - hvězdného Ruuda. Bez nervů hrající rodák z Antverp, kterému před turnajem patřilo 69. místo, byl jako první úspěšný na returnu. Ve třetím gamu vzal trojnásobnému grandslamovému finalistovi servis dokonce čistou hrou a šel do vedení 3:1.
Loňský šampion úder vrátil v osmé hře, kdy i on uspěl na returnu a srovnal na 4:4. Vzápětí však Ruud, který v předchozím kole odvrátil proti Stefanosu Tsitsipasovi dva mečboly, znovu neudržel své podání a tentokrát už se mu to stalo osudným. Blockx v následující hře proměnil sice až čtvrtý setbol, to mu ale radost z vítězství v prvním setu v poměru 6:4 vzít nemohlo.
Ve druhém dějství se bývalá světová dvojka snažila přidat na agresivitě a rychlosti úderů, jeho soupeř ale dokázal bez problémů reagovat stejnou mincí a svého rivala do možností nepouštěl. První šanci na prolomení soupeřova servisu měl ve čtvrté hře Ruud, finalista loňského Turnaje mistrů pro mladé tenisové naděje si ale bez problémů poradil.
Rozhodující moment tak přišel v sedmé hře, kdy norská hvězda potřetí v zápase neudržela servis. Blockx vzápětí brejk potvrdil a dostal se do vedení už 5:3. Rozhozený Ruud se už v následujícím gamu dostal na svém podání do kritické situace, když za stavu 15:40 čelil dvěma mečbolům. Podobně jako s Tsitsipasem si sice dokázal poradit, jen tím ale o chvíli odvrátil konec.
Blockx v následné hře bez problémů dovedl zápas do vítězného konce, proměnil třetí mečbol a mohl se radovat z postupu do životního semifinále. Belgičan tak na turnaji vyřadil po Félixi Augerovi-Aliassimemu a Franciscovi Cerúndolovi už třetího hráče z elitní dvacítky a již nyní má jistotu postupu mezi čtyřicet nejlepších hráčů rankingu.
Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP 1000 v Madridu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
