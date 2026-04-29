Nosková od rozjeté Ukrajinky schytala kanára. V Madridu končí ve čtvrtfinále

DNES, 19:45
Aktuality 108
WTA MADRID - Linda Nosková si semifinále na tisícovce v Madridu nezahraje. Česká hráčka proti Ukrajince Martě Kosťukové prohrála vyrovnanou první sadu v tie-breaku, od té chvíle však rozjeté soupeřce absolutně nedokázala vzdorovat a schytala kanára. Šampionka turnaje v Rouenu na antuce prodloužila vítěznou sérii už na deset zápasů v řadě. V boji o finále vyzve Anastasiji Potapovovou.
Linda Nosková během turnaje v Madridu (@ ČTK / imago sportfotodienst / Paul Zimmer)

Kosťuková – Nosková 7:6, 6:0

Nosková vstoupila do bitvy o finále ve velké pohodě. Díky výbornému servisu neměla v úvodním gamu žádný problém, získala ho čistou hrou a šla do vedení 1:0. Už podstatně hůře na tom byla se svým úvodním podáním Kosťuková, která se prvními minuty protrápila, game zakončila dvojchybou a poslala svou soupeřku do vedení 2:0.

Parádně rozjetý zápas se zadrhl ve třetí hře. Nosková během ní odvrátila tři brejkboly, na čtvrtý už ale reagovat nedokázala, a i ona si poprvé v zápase prohrála podání. V prvních minutách zápasu se nehrál příliš atraktivní tenis. Oběma hráčkám situaci stěžoval nepříjemný vítr. Kosťuková, která do zápasu s Noskovou držela šňůru devíti výher na antuce v řadě, se postupem času dostávala do tempa a bez problémů srovnala na 2:2.

Do krize se naopak dostala vsetínská rodačka. Servis, který v úvodním gamu fungoval výborně, Noskové odešel, za což zaplatila třetím ztraceným gamem v řadě. Vítězka turnaje z Rouenu pokračovala v dominantním výkonu, brejk potvrdila čistou hrou a šla do vedení už 4:2.  "Nespěchej, zvolni,“ snažil se z hráčského boxu uklidnit svou svěřenkyni trenér Tomáš Krupa. To se se štěstím povedlo. Nosková odvrátila další brejkbolovou hrozbu, svůj servis ale uhájila a snížila na rozdíl jediného gamu.

Vzápětí si špatnou chvilku vybrala i její soupeřka. Jednoduchými chybami, které završila znovu dvojchybou, podruhé v zápase přišla o podání a bylo vyrovnáno – 4:4. Další těžké chvíle pro českou dvojku přišly vzápětí. Nosková odvrátila tři brejkboly, na čtvrtý ale už nedosáhla a dostala se do kritického stavu 4:5. Světová třináctka ale vzápětí předvedla svůj nejlepší game. Výbornými returny svou soupeřku donutila k chybám a srovnala krok.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Zápas plný chyb z obou stran pokračoval. Nosková počtvrté v zápase přišla o podání. Ani soupeřka si ale nevedla o nic lépe, set dopodávat znovu nedokázala a o osudu první sady musel rozhodnout tie-break. V něm měla jednoznačně navrch Ukrajinka, získala ho hladce 7:1 a po hodině a pěti minutách šla do vedení 1:0 na sety.

Po nepovedené zkrácené hře se Češce nepovedl ani úvod druhého setu. Naopak Kosťuková se rozjela, uspěla hned v prvním gamu na returnu a po deseti minutách vedla 3:0. Ve čtvrté hře přidala další brejk, který následně suverénně potvrdila. Za stavu 0:5 ještě Nosková dokázala odvrátit dva mečboly v řadě, ten první smazala esem a druhý vítěznou smečí. Na třetí šanci Ukrajinky už ale odpověď nenašla a semifinále si nezahraje.

Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 1000 v Madridu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
subaru
29.04.2026 22:02
Asi už chybí atmospherig manager.
tommr
29.04.2026 22:01
Čtvrtfinále v Madridu se může zdát slušným výsledkem ale je třeba si přiznat že Linda měla víc štěstí než rozumu:
první kolo - volnej los
druhý kolo - slaboučká divoká karta
třetí kolo - odstoupení soupeřky
čtvrtý kolo - výhra nad fyzicky indisponovanou soupeřkou
čtvrtfinále - ostudnej výprask od jinak průměrné hráčky

Získané body se budou hodit ale jinak moc důvodů k jásotu není ...
Tomas_Smid_fan
29.04.2026 21:48
Linda uhrála v Madridu slušný výsledek, za což si zaslouží ocenění, ale už výkon v minulém zápase nebyl přesvědčivý a dneska byla Marta ve všem lepší - vyhrála rychlejší, nažhavenější, šikovnější a cílevědomější hráčka.

Nosík musí být proti podobným soupeřkám absolutně přesvědčivý v tom, co umí - 1.servis (2.dnes asi 17%vyhraných ), přímky po lajnách i cross, výjimečně DS, ale na ty bych úplně nesázel. Ještě k té své hře nutně potřebuje vypilovat přesun k síti a voleje. Jinak bude mít, a nejen proti nim, velké problémy a dopadne jak dnes ve druhém setu.
tenisman1233
29.04.2026 21:51
Jediné co se povedlo,bylo odvrácení brejkbolů 17/24.
Tomas_Smid_fan
29.04.2026 21:53
jj, jinak by to bylo 2x6:0
chlebavevaju
29.04.2026 22:01
Ja bych Lindu pochválil za to, že trefila na kurt, taky mohla odbočit do jiné uličky. A to jsou ty první vlaštovky.
Kapitan_Teplak
29.04.2026 22:08
Vzhledem k tomu, že teprve počtvrté došla do ČF tisícovky, tak se určitě jedná o slušný výsledek.
chlebavevaju
29.04.2026 21:47
Chystá se Lehečka, ať tu českou účast dorazíme. Do Říma mohou letět společným letem.
tenisman1233
29.04.2026 21:49
Jirka to zase musí zachraňovat.
sojka1
29.04.2026 21:46
a ja do Lindy kopat nebudu, vzdyt ji to mrzi nejvic..... dej se do kupy, holka!
Tomas_Smid_fan
29.04.2026 21:52
no, servismenku by mělo mrzet za set neuhrát ani game
sojka1
29.04.2026 21:59
to jiste..... ale ona ma podobne vybuchy v zapasech uz od detstvi.... tady byl jen zvlastni ten kontrast jednotlivych setu.... ale jak Kostuk nesnasim, sikovne chytila prilezitost doslova za pacesy, vsechna cest, hrala vyborne.....
HAJ
29.04.2026 21:57
Souhlas. Je to tak, po jednom nevydařeném zápase je kopat do Lindy ubohost.
tommr
29.04.2026 21:45
Dneska mě teda Linda pořádně namíchla. Takhle si hru 13.hráčky světa rozhodně nepředstavuju. To byl od ní výkon odpovídající druhé nebo třetí stovce ...
Karolína sice dneska taky prohrála ale aspoň bojovala i když jí v závěru došly síly. Linda to ale vyloženě odflákla ...
Mac
29.04.2026 21:56
byla nervózní, jelikož cítila tvrdou opozici. kostjuk ji několikrát ve vymenach úplně vykoupala a linda pak ztratila jistotu a už nevěděla co zahrát. přesto bojovala, dotáhla to do tb, ale tam už odpadla...
asgard33
29.04.2026 21:45
Od toho nevydařeného TB už se Linda na nic nezmůže.Druhý set jako kočka s myší,hra na jednu branku,nic víc k zápasu netřeba dodávat.
HAJ
29.04.2026 21:44
Byl to nářez. Ale ve druhém setu hrála fakt výborně. Hlavně pohyb na antuce má mnohem lepší než Linda.
Bych ale Lindu hned šmahem nezatracoval. Celkem toho na antuce uhrála víc než loni.
HAJ
29.04.2026 21:45
Myslel jsem ve druhém Martu.
Nola
29.04.2026 21:42
Noskova odisla po 1.sete do satne, takto ju nemoze predsa zlomit prehrany TB, ten 1.set bojovala a dokazala vzdy si vziat spat strateny servis, sice to bol set plny chyb, ale aspon bol vyrovnany
novopuren
29.04.2026 21:41
Hrála jako by dostala mozkovou obrnu. To bylo chvílemi až trapné. Důvod?
Mac
29.04.2026 21:40
ale je třeba uznat, že Ukrajinka měla docela den... hrála výborně...
tenisman1233
29.04.2026 21:41
Ale šla porazit.
SydneyOpen
29.04.2026 21:37
Ach jo, fakt škoda že Linda nemá instinkt zabijáka... tyhle zápasy prostě musí vyhrávat. Sabalenka out, Gauff vyřadila, Rybakina out, obrovská šance na titul.... škoda
misa
29.04.2026 21:36
Dnes hromadné utírání ubrečených nosíků
Kapitan_Teplak
29.04.2026 21:35
Tenhle šílenej výkon se dá omluvit jedině tím, že to dostala.
PTP
29.04.2026 21:43
Když bereš kvalitní hormony, tak to nedostaneš nikdy.
Kapitan_Teplak
29.04.2026 21:55
Ale zase by jí pak rostly chlupy na koulích.
Kreuz
29.04.2026 21:35
je z toho potupa, jediny pozitivum je ze lehecka nenastoupi moc pozde
aligo
29.04.2026 21:34
Tadyto Lindino mentální odcházení je strašný
SydneyOpen
29.04.2026 21:39
v tomhle tom prostě je největší rozdíl mezi Lindou a Petrou (když je pořád lidi tak rádi srovnávají), Petra si prostě našla "svoje" turnaje kde se kousla a prostě si šla pro trofej, tohle Linda bohužel nemá a kdo ví jestli to najde...
tommr
29.04.2026 21:32
Co to jako má bejt? Lindu to už přestalo bavit nebo co?
Diabolique
29.04.2026 21:33
Prestal ji bavit tenis ... myslim ze mluvila neco o kariere ve vodnim polu.
chlebavevaju
29.04.2026 21:34
Ona má přeci tyto vypjaté momenty rada, výživa se v nich.
Georgino
29.04.2026 21:43
No, set s kanárem není ten pravej vypjatej moment
tenisman1233
29.04.2026 21:38
Frustrace ,někdo by tam zničil raketu,linda trpí
Diabolique
29.04.2026 21:31
A kanarek lita okolo.
Mac
29.04.2026 21:34
ma na to I šatičky...
Mac
29.04.2026 21:29
csaplarova past zatím na jedničku!
AJVEN
29.04.2026 21:27
Znechuceně jsem vypnul TV protože mě z té hrůzy rozbolely oči.
chlebavevaju
29.04.2026 21:29
Dneska se tady budeme ve zvratkách topit.
sojka1
29.04.2026 21:23
neni sampionka, neni sampionka, prohraje! ;-)
Kapitan_Teplak
29.04.2026 21:24
Ani šampónka.
sojka1
29.04.2026 21:26
ale Smrade to otocilo...... ja uz proste nevim, co s LindaN!
misa
29.04.2026 21:32
N už by jí mohli z bot odstranit. Žádná jiná Linda, se kterou by si Noskovou někdo pletl, na WTA okruhu pravidelně nehraje...
sojka1
29.04.2026 21:34
LindaF zacne! Za chvili..... mozna...... urcite! :-))
misa
29.04.2026 21:37
:)
Saulnier
29.04.2026 21:26
Andreeve to pomohlo, takže očakávam niečo podobné
chlebavevaju
29.04.2026 21:20
Ona ne ze dneska nehraje vubec nic, ona i ty nejlehčí míčky z jasných pozic zahraje nejdementnějším způsobem, viz nyní.
jir6
29.04.2026 21:21
To byla šílenost přitom Linda voleje umí, nechápu, co ji bránilo jít k síti
tommr
29.04.2026 21:18
Strašnej první set bez ohledu na výsledek. Podání je evidentně nevýhoda: z 12 servisních her podávající získala jen 4 ...
misa
29.04.2026 21:17
Lindu dnes trápí kromě chyb i neposedné vlasy :)
subaru
29.04.2026 21:22
Není to poprvé. Neupravená.
Oin
29.04.2026 21:27
https://www.youtube.com/watch?v=SEDV9OgquDQ
PTP
29.04.2026 21:23
Měla se po setu jít převlíct, ty šaty dneska nefungují, Martička si vzala svetřík a hraje jako z partesu.
com
29.04.2026 21:17
tak už? Od porážky Karolíny mam nutkání
chlebavevaju
29.04.2026 21:20
S chutí do toho. Tady to bude zasloužené.
Kreuz
29.04.2026 21:17
to bylo teda frustrujici.. a tenis slabota
jir6
29.04.2026 21:15
Zatím asi nejhorší zápas z těch, co jsem z letošního Madridu viděl
tenisman1233
29.04.2026 21:15
Lindu sráží zbytečné čipy,jinak to klidně může otočit.A hlavně jí nelepí 1.servis.
PTP
29.04.2026 21:15
Zcela podělanej TB
Astarin
29.04.2026 21:14
Nějak zmenšili kurt?
chlebavevaju
29.04.2026 21:14
Druhý set už bude formalitka, Kostyuk tohle nemůže prohrát, soupeřka hraje jak někde na dvorku za barákem. Celkově tristní úroveň dnešního dne, když si člověk vezme včerejší zápas Baptiste Sabalenka a pak vidí tohle. To je jak parodie na nejaky oscarový film.
Preview.lover
29.04.2026 21:14
6 chyb v tiebreaku
sojka1
29.04.2026 21:13
kralovna TB zapomnela kralovat...... :-(
tommr
29.04.2026 21:16
novináři udělali z Lindy neporazitelnou protože vyhrála 4 TB v řadě a pak to takhle dopadá ...
Kapitan_Teplak
29.04.2026 21:16
Klasickej zakřikávací článek
misa
29.04.2026 21:17
TB musí být ve třetím setu.
sojka1
29.04.2026 21:18
jeste ji do neho dostat!
hanz
29.04.2026 21:13
Tak koukám, že Pupíkový hráblo v makovici a celý TB vyházela...
PTP
29.04.2026 21:12
Polská trenérka anglicky povzbuzuje Ukrajinku Krupa je trochu nudnej.
Kapitan_Teplak
29.04.2026 21:09
Teda aby v jednom setu čelila Linda 19 BB snad musí být její osobák
PTP
29.04.2026 21:09
Hráli jsme brejkovanou, vždyť to znáš, kamaráde, já jsem vyhrával.
chlebavevaju
29.04.2026 21:04
Noskova to je na pár facek, jak se nechává porazit vlastní hrou.
Diabolique
29.04.2026 21:04
Dneska Linda nehraje na vitezstvi, ale na rekord ... v poctu nevynucenych chyb ...
sojka1
29.04.2026 20:55
no ja nevim, divam se chvilicku, nema to tempo, velmi mnoho chyb..... i taktickych, LindaN (to ma na bote) se nesmi nechat otravit a naopak dotlacit Kostuk k obvyklemu hysterceni.... pojd! :-)
Kreuz
29.04.2026 20:59
uroven prumerna ale vydrela to na pet pet
Kreuz
29.04.2026 21:05
a vyhazela zas na pet sest
Kreuz
29.04.2026 20:54
ten volej mimo byl jak prekopnout ve fotbale prazdnou branu z peti metru
chlebavevaju
29.04.2026 20:51
Furt bude hrat ty kraťasy, kdyz ji nefunguji. Děs běs. Na tyhle zápasy, kde si naše tenistky samy ničí zápas, se nedá dívat.
Vladimir
29.04.2026 20:54
Tak. Je čas přepnout na Arsenal.
Kreuz
29.04.2026 20:57
ty nejedes 2 screeny zaroven? jsme ve 21.stoleti
Vladimir
29.04.2026 21:05
Dva sceeny ano, ale 2 zvuky ne. A bez zvuku to nemám rád.
jir6
29.04.2026 20:50
Kostyuk je rychlá, kraťasy na ni moc neplatí, Linda už jich zkusila dost. Spíše rychlé míče do forehandu, i když se to lehce říká
Saulnier
29.04.2026 20:50
Solídna Linda
Solídna Marta
Keď jej ide karta

Hrá sa ako na hojdačke
Mal by som dať nažrať mačke
Čakám však na koniec setu
Tenisového stretu
Vladimir
29.04.2026 20:52
To jsou verše přerývané.
Saulnier
29.04.2026 21:05
Združený rým (aa bb)
Vladimir
29.04.2026 21:11
Rým možmá, ale rytmus určitě ne.
Saulnier
29.04.2026 21:21
Rytmus je taký, ako prišlo
hanz
29.04.2026 20:47
Strým?
frenkie57
29.04.2026 20:57
Vladimir
29.04.2026 20:46
Prý nemůže servírovat rovně.
frenkie57
29.04.2026 20:41
Teď teda Linda na poslední chvíli zatáhla za záchranou brzdu. Jinak zatím hraje ve vyhazovacím a dablovém módu.
frenkie57
29.04.2026 20:33
A z vedení o brejk je to 2:3, možná 2:4.
chlebavevaju
29.04.2026 20:34
Klasická Linda. Rozhodí ji jeden nepovedený gam a celý set v pytli.
Diabolique
29.04.2026 20:32
Ten kdo pise live nadpis to zpusobil = zakrikl.
Kapitan_Teplak
29.04.2026 20:35
Nosková začala ve velkém stylu, Kosťuková se ale vrací ještě ve větším.
Diabolique
29.04.2026 20:41
Probudil jsem se a chtel honem zjistit jak to je, pustim TP a tam neco ve smyslu ze Noskova zacala ve velkem stylu a Kostyuk vubec nestiha ... Myslel jsem tak 6:1 stav, zapnu stream a 2:2, o chvili pozdeji 2:4.
Kreuz
29.04.2026 20:26
blbe ztracenej brejk...
PTP
29.04.2026 20:26
Žluté šaty, provázek,
krásná jako obrázek.

Tmavě zelená Marta,
žádná ztracená varta.
chlebavevaju
29.04.2026 20:23
Linda tropí hlouposti. Z jasného gamu a vedení 30:00 odvrací uz asi 4. BP.
Krisboy
29.04.2026 20:15
Pupík ve dvou setech.
bardunek666
29.04.2026 20:12
Kosťuk fakt nemám rád - Lindo, trhej!
Kreuz
29.04.2026 20:09
Noskova jde na plac, 179 cm/64kg... to jsem myslel trochu vic, Saba vazi 80
Kuba4Win
29.04.2026 20:07
Hodně štěstí Lindo smile smile smile
misa
29.04.2026 19:56
Fotografie je jeden z nejlepších vynálezů v historii lidstva
Kuba4Win
29.04.2026 20:06
Kapitan_Teplak
29.04.2026 19:53
Moc nechápu, proč je Linda tak jasná kurzová outsiderka.
Kuba4Win
29.04.2026 20:06
Kostyuk hraje na antuce výborně, kdežto Linda je lepší na tvrdém povrchu, zároveň se letos více daří Kostyuk která porazila Pegču 2x, Mirru 1x a Anisimovou 1x. Linda letos porazila z top 10 Gauff která byla ovlivněná nemocí a pak datse říci ještě cenný skalp Bencic.
