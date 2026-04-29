Nosková od rozjeté Ukrajinky schytala kanára. V Madridu končí ve čtvrtfinále
Kosťuková – Nosková 7:6, 6:0
Nosková vstoupila do bitvy o finále ve velké pohodě. Díky výbornému servisu neměla v úvodním gamu žádný problém, získala ho čistou hrou a šla do vedení 1:0. Už podstatně hůře na tom byla se svým úvodním podáním Kosťuková, která se prvními minuty protrápila, game zakončila dvojchybou a poslala svou soupeřku do vedení 2:0.
Parádně rozjetý zápas se zadrhl ve třetí hře. Nosková během ní odvrátila tři brejkboly, na čtvrtý už ale reagovat nedokázala, a i ona si poprvé v zápase prohrála podání. V prvních minutách zápasu se nehrál příliš atraktivní tenis. Oběma hráčkám situaci stěžoval nepříjemný vítr. Kosťuková, která do zápasu s Noskovou držela šňůru devíti výher na antuce v řadě, se postupem času dostávala do tempa a bez problémů srovnala na 2:2.
Do krize se naopak dostala vsetínská rodačka. Servis, který v úvodním gamu fungoval výborně, Noskové odešel, za což zaplatila třetím ztraceným gamem v řadě. Vítězka turnaje z Rouenu pokračovala v dominantním výkonu, brejk potvrdila čistou hrou a šla do vedení už 4:2. "Nespěchej, zvolni,“ snažil se z hráčského boxu uklidnit svou svěřenkyni trenér Tomáš Krupa. To se se štěstím povedlo. Nosková odvrátila další brejkbolovou hrozbu, svůj servis ale uhájila a snížila na rozdíl jediného gamu.
Vzápětí si špatnou chvilku vybrala i její soupeřka. Jednoduchými chybami, které završila znovu dvojchybou, podruhé v zápase přišla o podání a bylo vyrovnáno – 4:4. Další těžké chvíle pro českou dvojku přišly vzápětí. Nosková odvrátila tři brejkboly, na čtvrtý ale už nedosáhla a dostala se do kritického stavu 4:5. Světová třináctka ale vzápětí předvedla svůj nejlepší game. Výbornými returny svou soupeřku donutila k chybám a srovnala krok.
Zápas plný chyb z obou stran pokračoval. Nosková počtvrté v zápase přišla o podání. Ani soupeřka si ale nevedla o nic lépe, set dopodávat znovu nedokázala a o osudu první sady musel rozhodnout tie-break. V něm měla jednoznačně navrch Ukrajinka, získala ho hladce 7:1 a po hodině a pěti minutách šla do vedení 1:0 na sety.
Po nepovedené zkrácené hře se Češce nepovedl ani úvod druhého setu. Naopak Kosťuková se rozjela, uspěla hned v prvním gamu na returnu a po deseti minutách vedla 3:0. Ve čtvrté hře přidala další brejk, který následně suverénně potvrdila. Za stavu 0:5 ještě Nosková dokázala odvrátit dva mečboly v řadě, ten první smazala esem a druhý vítěznou smečí. Na třetí šanci Ukrajinky už ale odpověď nenašla a semifinále si nezahraje.
Kosťuková, která do španělské metropole přijela povzbuzená titulem z turnaje v Rouenu na antuce prodloužila vítěznou sérii už na deset zápasů v řadě. V boji o finále vyzve Anastasiji Potapovovou.
Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 1000 v Madridu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
první kolo - volnej los
druhý kolo - slaboučká divoká karta
třetí kolo - odstoupení soupeřky
čtvrtý kolo - výhra nad fyzicky indisponovanou soupeřkou
čtvrtfinále - ostudnej výprask od jinak průměrné hráčky
Získané body se budou hodit ale jinak moc důvodů k jásotu není ...
Nosík musí být proti podobným soupeřkám absolutně přesvědčivý v tom, co umí - 1.servis (2.dnes asi 17%vyhraných ), přímky po lajnách i cross, výjimečně DS, ale na ty bych úplně nesázel. Ještě k té své hře nutně potřebuje vypilovat přesun k síti a voleje. Jinak bude mít, a nejen proti nim, velké problémy a dopadne jak dnes ve druhém setu.
Karolína sice dneska taky prohrála ale aspoň bojovala i když jí v závěru došly síly. Linda to ale vyloženě odflákla ...
Bych ale Lindu hned šmahem nezatracoval. Celkem toho na antuce uhrála víc než loni.
Aj keď občas pindá
Solídna Marta
Keď jej ide karta
Hrá sa ako na hojdačke
Mal by som dať nažrať mačke
Čakám však na koniec setu
Tenisového stretu
krásná jako obrázek.
Tmavě zelená Marta,
žádná ztracená varta.